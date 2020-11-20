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Crytek


20.11.2020 Хакеры-вымогатели захватывают принтеры компаний и печатают на них требования выкупа 1
06.11.2020 Знаменитый разработчик игр Resident Evil и Devil May Cry взломан хакерами 2
16.08.2019 Mail.ru запускает глобальную игровую платформу 1
26.12.2017 «Ростелеком» расширил тарифный план «Игровой» возможностями шутера Warface 1
27.09.2013 Xbox One на "ИгроМир 2013" 1
29.08.2013 Warface выйдет на Xbox 360 1
30.05.2013 Crysis 3: The Lost Island на следующей неделе 1
05.02.2013 Darksiders 3 не будет 2
29.01.2013 Бета-тест Crysis 3 1
29.01.2013 Новый старт для Vigil Games 3
24.01.2013 Распродажа THQ завершена 1
08.01.2013 Wii U останется без Crysis 3 2
21.12.2012 Crysis 3. Геймплей уровня Fields 1
07.12.2012 Дата выхода Crysis 3 1
03.12.2012 Crysis 3. Системные требования 1
15.11.2012 Crysis 3. Видео The Field 1
09.11.2012 Crysis 3. Видео The Hunter Edition 1
03.11.2012 Crysis за предзаказ Crysis 3 2
09.10.2012 Crysis 3. Демонстрация мультиплеера 1
19.09.2012 Crysis 3. Видео 1
10.08.2012 Crysis 3. Видео 1
24.07.2012 Crysis 3. Скриншоты 1
03.07.2012 Call of Duty по-китайски 1
05.06.2012 E3 2012: Crysis 3 1
06.05.2012 Crysis 3. Скриншоты 1
25.04.2012 Crysis 3. Скриншоты 1
24.04.2012 Crysis 3. Видео 1
20.04.2012 Crysis 3. Тизер 1
16.04.2012 Crysis 3 в разработке 4
12.04.2012 Warface для всех 3
08.02.2012 Warface. Видеодневник №5 2
31.01.2012 Warface. Видеодневник №4 2
24.01.2012 Warface. Видеодневник №3 2
13.01.2012 Warface. Видеодневник 1
04.01.2012 Crysis 2 - самая "пиратская" игра в 2011 году 1
29.12.2011 Скриншоты Warface 1
21.12.2011 Запись на бета-тест Warface 2
29.11.2011 Warface появится в России 1
18.11.2011 MechWarrior Online на CryENGINE 3 1
05.10.2011 Crysis для консолей в продаже 1

Публикаций - 104, упоминаний - 145

Crytek упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

EA - Electronic Arts 910 27
Ubisoft 544 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
SEC Consult Services 930 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
EA Sports 50 1
4A Games 50 1
Deep Silver 51 1
THQ 200 1
Pixonic 18 1
VK - Mail.ru Group - My.com 14 1
Бука - Buka 272 1
Panzerdog 6 1
REvil - Хакерская группировка 25 1
Capcom 221 1
MGVC - My.Games Venture Capital - MRGV 10 1
Yandex - Яндекс 4101 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
EA - Crytek Crysis - компьютерная игра (шутер от первого лица) 35 19
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2079 14
Nintendo Wii - игровая консоль 331 2
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 2
Microsoft DirectX 327 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 1
Watch Dogs: Legion - Компьютерная игра (action-adventure) 4 1
FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 25 1
GOG - Сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр и фильмов 5 1
Ростелеком Игровой Маркет 3 1
VK - Mail.ru MyGames 25 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Nvidia GeForce GTX 2067 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
Donation Alerts - сервис монетизации стримов 2 1
VK - Mail.ru My.Games Store - игровая платформа 3 1
Яндекс.Игры 3 1
Pixonic War Robots 17 1
Кирюхин Дмитрий 73 1
Мельникова Анастасия 166 1
Поляков Андрей 10 1
Магурян Василий 8 1
Котельников Родион 2 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 11
Европа 3759 7
Россия - Российская федерация - РФ 57420 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 6
Чили - Республика 121 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
F2P - Free-to-play 24 1
BleepingComputer - Издание 120 2
VentureBeat 79 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762203, в очереди разбора - 665892.
Создано именных указателей - 46354.
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