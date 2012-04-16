Crysis 3 в разработке Компания Electronic Arts и студия Crytek GmbH анонсируют игру Crysis 3 - первый боевик-блокбастер 2013 года. Созданный на основе разработанного Crytek программного ядра CryENGINE, Crysis 3 сочетает в себе беспрецедентные

THQ анонсирует Homefront 2 от Crytek Компания THQ официально анонсировала сиквел шутера Homefront, разработка которого поручена одному из отделений студии Crytek. Напомним, что еще осенью 2010 года THQ говорила о продолжении серии, но в июне этого года закрыла свои двери студия Kaos Studios, авторы оригинальной Homefront. Первая часть вышла в мар

Crytek готовит РС-демоверсию Crysis 2 Сегодня стало известно, что компания Crytek готовит к выпуску многопользовательскую демоверсию шутера Crysis 2 для РС. Дата выхода демки пока не называется. Напомним, что релиз полной версии назначен на 22 марта.Действие сиквела р

Онлайн-шутер Warface от CryTek Компания CryTek, как оказалось, занимается разработкой не только высокотехнологичного Crysis 2 и эксклюзива для Xbox 360 Codename: Kingdoms. Китайский сайт GNN опубликовал два скриншота из проекта Wafac

Ричард Морган - сценарист Crysis 2 Electronic Arts и Crytek сообщают, что Ричард Морган (Richard Morgan), знаменитый писатель-фантаст, создавший бестселлеры «Видоизмененный углерод» и «Сломанные ангелы», работает над сценарием готовящегося к выхо

Crytek может сменить страну Генеральный директор компании Crytek, авторов CryEngine (всех версий), а также Far Cry и Crysis, Цеват Йерли (Cevat Yerli), заявил о том, что студия серьезно подумывает о смене страны своего пребывания.Связано данное решени

Новый движок от Crytek к 2012 году Выступая на Games Convention Developers Conference 2008 в Лейпциге, Цеват Йерли (Cevat Yerli), президент компании Crytek, объявил, что новая версия графического движка появится примерно к 2012 году. До этого времени, будет развиваться существующий движок CryENGINE 2, который имеет огромный потенциал.Сейчас

Crytek покупает Black Sea Studios Студия Crytek объявила о приобретении болгарского разработчика Black Sea Studios Ltd., известного недавно вышедшей игрой WorldShift. Весь штат студии переходит под начало Crytek и остается в Со

CryTek жалуется на пиратов Компания Crytek больше не намерена разрабатывать игры эксклюзивно для РС. Как заявил в интервью журналу PC Play исполнительный директор Crytek Цеват Йерли (Cevat Yerli), главной причиной относите

Русский Crysis в конце ноября С приходом Crysis EA и Crytek предвещают рождение нового поколения компьютерных игр. Рэдвуд, Калифорния – ноябрь 2007 года – Ожидание подходит к концу! Electronic Arts Inc. (NASDAQ: ERTS) и Crytek сообщают о т

Crytek будет использовать технологии GameSpy Игровой портал GameSpy объявил о подписании договора со студией Crytek на предоставление своих мультиплеерных технологий для игры Crysis.По условиям договора, GameSpy будет не только предоставлять свои технологии после выхода игры, но и обеспечивать проведе

Crytek открывает новую студию в Будапеште ботчики игр.Напомним, что несколько дней назад киевский офис был превращен в самостоятельную полноценную студию, которая также будет заниматься разработкой отдельной новой игры на CryENGINE 2.Похоже, Crytek решила не ждать пока ее новый движок начнут лицензировать в массовом порядке (с первой версией движка получилось совсем плохо, а на данном этапе рынком игровых движков почти полностью вл

Новую игру Crytek будут делать киевляне Известный разработчик, компания Crytek, объявила о расширении своего киевского подразделения и превращении его в полноценную студию, которая займется разработкой полностью новой игры.Как сообщается в пресс-релизе: «Период про

Crytek о бета-тесте и демоверсиях Компания Crytek объявила о планах выпустить две демоверсии грядущего шутера Crysis. Мультиплеерная и синглплеерная демоверсии, которые позволят игрокам оценить способности своего железа, выйдут до релиз