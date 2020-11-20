Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Crytek
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 104, упоминаний - 145
Crytek упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|EA - Electronic Arts 910 27
|Ubisoft 544 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
|SEC Consult Services 930 2
|VK - Mail.ru Group 2483 2
|EA Sports 50 1
|4A Games 50 1
|Deep Silver 51 1
|THQ 200 1
|Pixonic 18 1
|VK - Mail.ru Group - My.com 14 1
|Бука - Buka 272 1
|Panzerdog 6 1
|REvil - Хакерская группировка 25 1
|Capcom 221 1
|MGVC - My.Games Venture Capital - MRGV 10 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|Кирюхин Дмитрий 73 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Поляков Андрей 10 1
|Магурян Василий 8 1
|Котельников Родион 2 1
|BleepingComputer - Издание 120 2
|VentureBeat 79 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762203, в очереди разбора - 665892.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762203, в очереди разбора - 665892.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru