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Crytek

Crytek

СОБЫТИЯ

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16.04.2012 Crysis 3 в разработке

Компания Electronic Arts и студия Crytek GmbH анонсируют игру Crysis 3 - первый боевик-блокбастер 2013 года. Созданный на основе разработанного Crytek программного ядра CryENGINE, Crysis 3 сочетает в себе беспрецедентные
20.09.2011 THQ анонсирует Homefront 2 от Crytek

Компания THQ официально анонсировала сиквел шутера Homefront, разработка которого поручена одному из отделений студии Crytek. Напомним, что еще осенью 2010 года THQ говорила о продолжении серии, но в июне этого года закрыла свои двери студия Kaos Studios, авторы оригинальной Homefront. Первая часть вышла в мар
28.01.2011 Crytek готовит РС-демоверсию Crysis 2

Сегодня стало известно, что компания Crytek готовит к выпуску многопользовательскую демоверсию шутера Crysis 2 для РС. Дата выхода демки пока не называется. Напомним, что релиз полной версии назначен на 22 марта.Действие сиквела р
26.11.2010 Онлайн-шутер Warface от CryTek

Компания CryTek, как оказалось, занимается разработкой не только высокотехнологичного Crysis 2 и эксклюзива для Xbox 360 Codename: Kingdoms. Китайский сайт GNN опубликовал два скриншота из проекта Wafac
12.04.2010 Ричард Морган - сценарист Crysis 2

Electronic Arts и Crytek сообщают, что Ричард Морган (Richard Morgan), знаменитый писатель-фантаст, создавший бестселлеры «Видоизмененный углерод» и «Сломанные ангелы», работает над сценарием готовящегося к выхо
05.08.2009 Crytek может сменить страну

Генеральный директор компании Crytek, авторов CryEngine (всех версий), а также Far Cry и Crysis, Цеват Йерли (Cevat Yerli), заявил о том, что студия серьезно подумывает о смене страны своего пребывания.Связано данное решени
19.08.2008 Новый движок от Crytek к 2012 году

Выступая на Games Convention Developers Conference 2008 в Лейпциге, Цеват Йерли (Cevat Yerli), президент компании Crytek, объявил, что новая версия графического движка появится примерно к 2012 году. До этого времени, будет развиваться существующий движок CryENGINE 2, который имеет огромный потенциал.Сейчас
22.07.2008 Crytek покупает Black Sea Studios

Студия Crytek объявила о приобретении болгарского разработчика Black Sea Studios Ltd., известного недавно вышедшей игрой WorldShift. Весь штат студии переходит под начало Crytek и остается в Со
30.04.2008 CryTek жалуется на пиратов

Компания Crytek больше не намерена разрабатывать игры эксклюзивно для РС. Как заявил в интервью журналу PC Play исполнительный директор Crytek Цеват Йерли (Cevat Yerli), главной причиной относите
21.11.2007 Русский Crysis в конце ноября

С приходом Crysis EA и Crytek предвещают рождение нового поколения компьютерных игр. Рэдвуд, Калифорния – ноябрь 2007 года – Ожидание подходит к концу! Electronic Arts Inc. (NASDAQ: ERTS) и Crytek сообщают о т
17.08.2007 Crytek будет использовать технологии GameSpy

Игровой портал GameSpy объявил о подписании договора со студией Crytek на предоставление своих мультиплеерных технологий для игры Crysis.По условиям договора, GameSpy будет не только предоставлять свои технологии после выхода игры, но и обеспечивать проведе
22.05.2007 Crytek открывает новую студию в Будапеште

ботчики игр.Напомним, что несколько дней назад киевский офис был превращен в самостоятельную полноценную студию, которая также будет заниматься разработкой отдельной новой игры на CryENGINE 2.Похоже, Crytek решила не ждать пока ее новый движок начнут лицензировать в массовом порядке (с первой версией движка получилось совсем плохо, а на данном этапе рынком игровых движков почти полностью вл
16.05.2007 Новую игру Crytek будут делать киевляне

Известный разработчик, компания Crytek, объявила о расширении своего киевского подразделения и превращении его в полноценную студию, которая займется разработкой полностью новой игры.Как сообщается в пресс-релизе: «Период про
22.03.2007 Crytek о бета-тесте и демоверсиях

Компания Crytek объявила о планах выпустить две демоверсии грядущего шутера Crysis. Мультиплеерная и синглплеерная демоверсии, которые позволят игрокам оценить способности своего железа, выйдут до релиз
16.05.2005 AMD и Crytek выпустили 64-битную версию Far Cry

Компании Far Cry и Crytek объявили о выпуске 64-битной версии известной игры Far Cry, оптимизированной для систем на основе AMD Athlon 64. Новый усовершенствованный релиз был спроектирован на основе технологии AM

Публикаций - 146, упоминаний - 146

Crytek и организации, системы, технологии, персоны:

EA - Electronic Arts 1317 58
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 8
NCsoft 104 7
Nvidia Corp 4002 7
THQ 299 5
THQ - Vigil Games 9 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Epic Games 172 3
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 124 2
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 2
Deep Silver 63 2
4A Games 52 2
Relic Entertainment 53 2
Hexworks - CI Games - City Interactive 43 2
Ростелеком 10948 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Microsoft Corporation 25775 2
Intel Corporation 12811 2
AMD Graphics Product Group - ATI 973 2
Microsoft - Activision Blizzard 511 2
Capcom 290 2
VK - Mail.ru Group - My.com 21 1
Pixonic 23 1
Tiscali 60 1
PTC Inc - Vuforia 10 1
EA - BioWare 205 1
EA DICE 165 1
EA Sports 71 1
GSC Game World - ГСК Игровой мир 102 1
EA - Maxis 71 1
CD Projekt RED 90 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 1
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Bungie Software Products Corp 44 1
Volition 32 1
Conti - Хакерская группировка 44 1
Spore 33 1
Dell Alienware Corp 149 1
Kioxia OCZ Technology - OCZ Storage Solutions 19 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
EPIC Telecom Invest 212 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Barnes & Noble 171 1
Резонанс НПП 407 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Walt Disney Company 647 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 66
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 38
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 28
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 24
PvP - Player versus Player 234 19
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 7
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 5
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
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