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Crytek
СОБЫТИЯ
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|16.04.2012
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Crysis 3 в разработке
Компания Electronic Arts и студия Crytek GmbH анонсируют игру Crysis 3 - первый боевик-блокбастер 2013 года. Созданный на основе разработанного Crytek программного ядра CryENGINE, Crysis 3 сочетает в себе беспрецедентные
|20.09.2011
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THQ анонсирует Homefront 2 от Crytek
Компания THQ официально анонсировала сиквел шутера Homefront, разработка которого поручена одному из отделений студии Crytek. Напомним, что еще осенью 2010 года THQ говорила о продолжении серии, но в июне этого года закрыла свои двери студия Kaos Studios, авторы оригинальной Homefront. Первая часть вышла в мар
|28.01.2011
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Crytek готовит РС-демоверсию Crysis 2
Сегодня стало известно, что компания Crytek готовит к выпуску многопользовательскую демоверсию шутера Crysis 2 для РС. Дата выхода демки пока не называется. Напомним, что релиз полной версии назначен на 22 марта.Действие сиквела р
|26.11.2010
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Онлайн-шутер Warface от CryTek
Компания CryTek, как оказалось, занимается разработкой не только высокотехнологичного Crysis 2 и эксклюзива для Xbox 360 Codename: Kingdoms. Китайский сайт GNN опубликовал два скриншота из проекта Wafac
|12.04.2010
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Ричард Морган - сценарист Crysis 2
Electronic Arts и Crytek сообщают, что Ричард Морган (Richard Morgan), знаменитый писатель-фантаст, создавший бестселлеры «Видоизмененный углерод» и «Сломанные ангелы», работает над сценарием готовящегося к выхо
|05.08.2009
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Crytek может сменить страну
Генеральный директор компании Crytek, авторов CryEngine (всех версий), а также Far Cry и Crysis, Цеват Йерли (Cevat Yerli), заявил о том, что студия серьезно подумывает о смене страны своего пребывания.Связано данное решени
|19.08.2008
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Новый движок от Crytek к 2012 году
Выступая на Games Convention Developers Conference 2008 в Лейпциге, Цеват Йерли (Cevat Yerli), президент компании Crytek, объявил, что новая версия графического движка появится примерно к 2012 году. До этого времени, будет развиваться существующий движок CryENGINE 2, который имеет огромный потенциал.Сейчас
|22.07.2008
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Crytek покупает Black Sea Studios
Студия Crytek объявила о приобретении болгарского разработчика Black Sea Studios Ltd., известного недавно вышедшей игрой WorldShift. Весь штат студии переходит под начало Crytek и остается в Со
|30.04.2008
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CryTek жалуется на пиратов
Компания Crytek больше не намерена разрабатывать игры эксклюзивно для РС. Как заявил в интервью журналу PC Play исполнительный директор Crytek Цеват Йерли (Cevat Yerli), главной причиной относите
|21.11.2007
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Русский Crysis в конце ноября
С приходом Crysis EA и Crytek предвещают рождение нового поколения компьютерных игр. Рэдвуд, Калифорния – ноябрь 2007 года – Ожидание подходит к концу! Electronic Arts Inc. (NASDAQ: ERTS) и Crytek сообщают о т
|17.08.2007
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Crytek будет использовать технологии GameSpy
Игровой портал GameSpy объявил о подписании договора со студией Crytek на предоставление своих мультиплеерных технологий для игры Crysis.По условиям договора, GameSpy будет не только предоставлять свои технологии после выхода игры, но и обеспечивать проведе
|22.05.2007
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Crytek открывает новую студию в Будапеште
ботчики игр.Напомним, что несколько дней назад киевский офис был превращен в самостоятельную полноценную студию, которая также будет заниматься разработкой отдельной новой игры на CryENGINE 2.Похоже, Crytek решила не ждать пока ее новый движок начнут лицензировать в массовом порядке (с первой версией движка получилось совсем плохо, а на данном этапе рынком игровых движков почти полностью вл
|16.05.2007
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Новую игру Crytek будут делать киевляне
Известный разработчик, компания Crytek, объявила о расширении своего киевского подразделения и превращении его в полноценную студию, которая займется разработкой полностью новой игры.Как сообщается в пресс-релизе: «Период про
|22.03.2007
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Crytek о бета-тесте и демоверсиях
Компания Crytek объявила о планах выпустить две демоверсии грядущего шутера Crysis. Мультиплеерная и синглплеерная демоверсии, которые позволят игрокам оценить способности своего железа, выйдут до релиз
|16.05.2005
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AMD и Crytek выпустили 64-битную версию Far Cry
Компании Far Cry и Crytek объявили о выпуске 64-битной версии известной игры Far Cry, оптимизированной для систем на основе AMD Athlon 64. Новый усовершенствованный релиз был спроектирован на основе технологии AM
Crytek и организации, системы, технологии, персоны:
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
|U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
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