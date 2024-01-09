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Индексная книга (каталог) CNews*
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GSC Game World* ГСК Игровой мир*

GSC Game World* - ГСК Игровой мир*
* GSC Game World («ГСК Игровой мир»), (Украина) входит в реестр иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.01.2024 Украинцы заблокировали на GitHub популярное свободное ПО. Резервных копий нет 1
27.11.2013 Survarium. Скриншоты 1
18.09.2013 Survarium. Скриншоты 1
10.04.2013 Survarium - Химзавод 1
06.10.2012 Survarium. Скриншоты 1
25.04.2012 Вместо S.T.A.L.K.E.R. 2 - Survarium 1
15.02.2012 Cradle. Видео 1
18.01.2012 Скриншоты Cradle 1
24.12.2011 Cradle в разработке 1
09.12.2011 Суета вокруг GSC Game World 1
21.04.2011 Бумажный S.T.A.L.K.E.R. 1
17.12.2010 Юбилейный сборник стратегий от GSC Game World 1
13.08.2010 S.T.A.L.K.E.R. 2 в разработке 1
02.04.2010 Питер Джексон приступил к съемкам S.T.A.L.K.E.R. 1
22.01.2010 "S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти". Патч 1.6.02 1
19.11.2009 S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти. Бенчмарк 1
03.11.2009 "S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти". Патч 1.6.01 1
02.10.2009 "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти" в продаже 1
18.09.2009 1C - дистрибьютор проекта "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти" 1
18.09.2009 "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти" с поддержкой DirectX 11 1
14.09.2009 "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти" в печати 1
11.09.2009 "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". Видео 1
10.09.2009 "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". Скриншоты 1
20.08.2009 "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". Видео 1
19.08.2009 Издатель для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat 1
13.08.2009 "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". Скриншоты 1
17.07.2009 "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". Скриншоты 1
01.06.2009 "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти" - Скриншоты 1
29.05.2009 "Антология S.T.A.L.K.E.R. Серебряное издание" в продаже 1
29.05.2009 "Антология S.T.A.L.K.E.R. Серебряное издание" в продаже 1
19.05.2009 "Антология S.T.A.L.K.E.R. Серебряное издание" в печати 1
14.05.2009 Антология S.T.A.L.K.E.R. Серебряное издание 1
30.04.2009 "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". Официальный анонс 1
23.04.2009 "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо". Патч 1.5.09 1
09.01.2009 S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо. Патч 1.5.08 1
16.12.2008 Третий литературный конкурс по мотивам игры "S.T.A.L.K.E.R." 1
20.10.2008 Лучшие РС-игры сентября 1
04.09.2008 S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl: 2 млн. копий 1
15.08.2008 "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо" в печати 1

Публикаций - 102, упоминаний - 102

GSC Game World* и организации, системы, технологии, персоны:

9594 8
THQ 299 8
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 4
Microsoft Corporation 25775 3
Embracer Group - THQ Nordic AB - Nordic Games Publishing AB - Plaion - Koch Media 17 2
Intel Corporation 12811 2
Valve Software 254 2
Бука - Buka Entertaiment 493 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 124 2
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 2
Deep Silver 63 2
EA - Maxis 71 1
Spore 33 1
Bandai Namco Entertainment 118 1
УАЦ - Украинский Антивирусный Центр 5 1
Deep Shadows 46 1
GFI Russia - Game Factory Interactive - MiST Land South 18 1
bitComposer Interactive - bitComposer Games 24 1
Техинвест - Авенчерс 5 1
Telesens - Телесенс 18 1
G5 Software 13 1
Action Forms 13 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
X Corp - Twitter 2938 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Kingston Technology 218 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
Vertex - Vertex Interactive 23 1
Sony 6739 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Koch Industries 13 1
AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 1
Gaijin Entertainment 89 1
Crytek 146 1
Открытые технологии 732 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 37
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 2
Meta Group 54 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Эксмо-АСТ - издательство 80 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 10
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 58
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 18
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 259 15
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 10
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 10
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 5
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 4
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 4
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Аудиокнига - Audiobook 259 4
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 2
Benchmarking - Бенчмаркинг 299 2
Управляемость - Manageability 2271 2
ping - скорость отклика сети 165 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 2
Repository - Репозиторий 1176 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1270 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 161 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 1
Компилятор - Компиляторные технологии - Compiler 125 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 465 1
GSC Game World - S.T.A.L.K.E.R 141 87
Ростелеком - Чистое небо 54 24
Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 114 4
Microsoft DirectX 723 4
Heroes of Might and Magic - Герои Меча и Магии - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 104 3
Blizzard - World of Warcraft: Burning Crusade 11 2
EA - BioWare - Neverwinter Nights 34 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
Fallout 170 2
Blizzard - World of Warcraft 362 2
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 2
EA The Sims - компьютерная игра 169 2
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 1
Blizzard - Diablo Battle Chest 3 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 129 1
Intel VTune Amplifier - Intel VTune Performance Analyzer 29 1
Games Workshop - Warhammer Online 91 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iPad 4012 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 16882 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
Сбер - Салют для бизнеса - Dialog - Диалог - Мессенджер 82 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 1
Microsoft Visual Studio 429 1
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1
EA SimCity - EA SimCity Societies - Micropolis - компьютерная игра 76 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 1
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 116 1
Titan Quest - Компьютерная игра (action) 19 1
EA - Crytek Crysis - компьютерная игра (шутер от первого лица) 94 1
Григорович Сергей 5 5
Толмачев Илья 3 3
Большаков Антон 3 3
Яворский Олег 4 3
Рубин Эдуард 6 1
Зелинский Сергей 5 1
Мирошников Юрий 4 1
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 5 1
Бурковский Дмитрий 3 1
Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 1
Машков Владимир 1 1
Мамонтов Илья 1 1
Балуев Александр 1 1
Hollenshead Todd - Холленшид Тодд 6 1
Рейман Леонид 1065 1
Мирошников Борис 63 1
Михалев Максим 16 1
Ильин Дмитрий 42 1
Jackson Peter - Джексон Питер 31 1
Украина 7928 42
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Украина - Киев 1151 8
Европа 24964 7
Украина - Припять 15 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Украина - Харьковская область - Харьков 221 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Украина - Чернобыль 60 2
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
США - Калифорния - Санта-Моника 42 1
ЛНР - Луганск 35 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Ирландия - Республика 1051 1
Польша - Республика 2031 1
Сингапур - Республика 1953 1
Индия - Bharat 5870 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
Венгрия 855 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 1
Новая Зеландия 737 1
Филиппины - Республика 599 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 1
Украина - Львов 100 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 17
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 14
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 11
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 6
Ботаника - Растения - Plantae 1167 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 4
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
F2P - Free-to-play 102 4
Войны Франции - Наполеоновские войны - ноябрь 1799 — июнь 1815 46 3
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 298 2
NPC - non-player character - неигровой персонаж 128 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Типография - полиграфическое производственное предприятие 175 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Аренда 2687 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 177 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 270 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Металлы - Серебро - Silver 827 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 8
Украинские новости 3 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 1
Хабар 10 1
Voodoo Extreme 4 1
NPD Group 140 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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