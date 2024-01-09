Индексная книга (каталог) CNews*
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GSC Game World* ГСК Игровой мир*
* GSC Game World («ГСК Игровой мир»), (Украина) входит в реестр иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 102, упоминаний - 102
GSC Game World* и организации, системы, технологии, персоны:
|СБУ - Служба безопасности Украины 98 10
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 8
|Украинские новости 3 1
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 1
|Хабар 10 1
|Voodoo Extreme 4 1
|NPD Group 140 2
|Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.