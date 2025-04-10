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Поляков Андрей



10.04.2025 Фулфилмент-оператор «Кактус» стал частью группы компаний Merlion 1
19.07.2022 «Ситилинк» запустил новый логистический комплекс в Новосибирске 1
23.08.2021 ФСБ собирается посадить бывшего топ-менеджера «Ростелекома» 1
04.01.2021 Полмиллиарда рублей субсидий и грантов одобрено московским экспортерам за 2020 год 1
16.08.2019 Mail.ru запускает глобальную игровую платформу 1
31.08.2015 «Ростелеком» внедрил ИС «Техносерва» — аналог продуктов Oracle, SAP и Amdocs 1
03.12.2014 «Ростелеком» нашел разработчика для своего Steam 1
13.10.2014 «Ростелеком» решил создать «убийцу» Steam 1
04.07.2014 Правительство РФ перетелефонизирует Крым 1
27.05.2014 Крым пригрозил создать собственного сотового оператора в пику российским 1
29.08.2013 «Ростелеком» оставил 30 тыс. школ с беззащитным интернетом 1
13.02.2013 IMS анонсировала банковское решение по запуску сетей платежных терминалов 1
11.12.2006 "Ростелеком" планирует увеличить число центров обслуживания в России в 2 раза 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Поляков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9847 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13015 3
VK - Mail.ru Group 3474 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8827 2
EA - Electronic Arts 1288 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 172 2
МегаФон 9128 2
Valve Software 211 2
Киевстар - Kyivstar 542 2
Укртелеком 241 2
Интертелеком - Intertelecom 36 2
Миранда-Медиа 59 2
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 25 2
Yandex - Яндекс 7569 1
VK - My.Games Venture Capital - MGVC 13 1
Panzerdog 9 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
Crytek 143 1
VK - Mail.ru Group - My.com 20 1
Pixonic 21 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
SAP SE 5311 1
Oracle Corporation 6741 1
Cisco Systems 5138 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 369 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 329 1
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 1
К Телеком - Исеть Телеком 87 1
Amdocs 133 1
Ideco - Айдеко 80 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
Softkey - Софткей 210 1
Blizzard Entertainment 328 1
К-Телеком - Win Mobile 44 1
NetPolice Solutions - ЦАИР - Центр анализа интернет-ресурсов 14 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 840 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 631 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 288 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 21 1
Россети Ленэнерго 1700 1
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11896 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2789 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3314 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3179 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4878 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 471 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2552 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 36 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 67 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 55 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6031 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5538 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17237 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67846 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16211 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8475 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4708 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1026 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6482 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51914 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9315 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8249 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4574 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20927 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12715 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28134 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9379 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9437 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11784 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10704 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 292 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6771 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4848 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14542 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3055 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24770 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2570 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2532 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5200 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11598 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25765 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4871 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10461 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 403 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1644 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14036 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2439 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7841 1
Data monetization - Монетизация данных 1673 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 498 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 459 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 397 3
EA Origin 180 2
VK - My.Games 69 1
Pixonic War Robots 20 1
Яндекс.Игры 3 1
Donation Alerts - сервис монетизации стримов 3 1
Ростелеком - Игровой Маркет 5 1
GOG - Сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр и фильмов 8 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 18 1
SAP EPPM - SAP Enterprise Portfolio and Project Management 6 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Microsoft Windows 7 1984 1
Linux OS 10138 1
Apple Safari - браузер 859 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 117 1
Blizzard - Battle.net 33 1
Epic Games Store 9 1
Microsoft Windows 15820 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3271 1
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Реестр добросовестных экспортеров 200 1
Аксенов Сергей 27 2
Коломойский Игорь 8 2
Магурян Василий 16 1
Котельников Родион 5 1
Семенов Александр 151 1
Малофеев Константин 116 1
Сергунина Наталья 369 1
Никифоров Николай 1136 1
Аксенев Сергей 1 1
Исаев Александр 33 1
Федотова Инесса 1 1
Бук Сергей 1 1
Таврин Иван 117 1
Черторевский Герман 1 1
Айбашева Анна 98 1
Чернышов Петр 13 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Ахметов Ринат 55 1
Полонский Дмитрий 15 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Оганесян Ашот 126 1
Оганесян Рубен 2 1
Андреева Екатерина 48 1
Шпильчевский Олег 5 1
Савельев Олег 6 1
Тонких Иван 2 1
Яременко Олеся 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147162 8
Украина 7648 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43786 3
Франция - Французская Республика 7884 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 922 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1503 2
Россия - ЮФО - Севастополь 543 2
Россия - СФО - Новосибирск 4373 2
Беларусь - Белоруссия 5774 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1826 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 893 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 80 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 160 1
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 47 1
Россия - Крымский полуостров 52 1
Германия - Федеративная Республика 12748 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2287 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7614 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4021 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17658 1
Европа 21866 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1315 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1712 1
Россия - СФО - Иркутская область 1135 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 170 1
Россия - СФО - Кемеровская область 922 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 476 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 42 1
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 41 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5030 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51979 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7829 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29695 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48750 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11061 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2227 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24508 2
Аренда 2459 2
F2P - Free-to-play 94 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 618 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2867 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6271 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 763 1
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 13 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10091 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3070 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4923 1
Английский язык 6708 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6036 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7152 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7037 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8156 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5591 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2533 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6045 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1026 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1467 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1930 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 318 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1525 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4929 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1274 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2466 1
Дача - дачники 868 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1097 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6494 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1284 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 846 1
VentureBeat 90 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1012 1
Интерфакс Украина 12 1
Блокнот Ставрополь 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8175 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 294 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352266, в очереди разбора - 759801.
Создано именных указателей - 172715.
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