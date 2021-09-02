Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ахметов Ринат
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 52, упоминаний - 88
Ахметов Ринат упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
|Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
|Антитеррор 62 1
|FT - Financial Times 247 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
|CNews Analytics 1991 2
|Juniper Research 278 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767611, в очереди разбора - 671296.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767611, в очереди разбора - 671296.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru