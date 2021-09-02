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Ахметов Ринат


02.09.2021 Vodafone купил телеком-активы донбасского магната 2
29.01.2020 На Украине стало одним сотовым оператором меньше 2
22.08.2019 Госбанки отбирают «Укртелеком» у главного донбасского олигарха 4
02.05.2019 Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж 1
14.03.2019 Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись 1
22.02.2019 ДНР и ЛНР наладили прямое телефонное сообщение с Россией 1
26.11.2018 Власти не смогли отобрать «Укртелеком» у главного донбасского олигарха 4
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 2
07.03.2018 Украинские власти продали 4G-частоты «дочкам» «Билайна» и МТС 1
01.02.2018 «Дочкам» МТС и «Билайн» выдали 4G-частоты на Украине 2
23.01.2018 Расследование: Как глава украинских спецслужб и экс-партнер «Газпрома» приватизировали «Укртелеком» 3
11.01.2018 У главного донбасского олигарха арестовали активы из-за сделки с «Укртелекомом» 6
13.12.2017 Как в ДНР восстанавливали связь на конфискованном украинском оборудовании. Репортаж 2
20.10.2017 У главного донбасского олигарха отбирают «Укртелеком» 3
04.07.2017 «Дочка» «Билайна» получит компенсацию от распродажи частот на Украине 1
21.06.2017 Мобильная связь ДНР в западне между украинским прошлым и российским будущим. Репортаж 1
18.05.2017 ДНР зовет к себе оставшихся без работы украинских разработчиков «1С» 1
14.04.2017 Власти отбирают «Укртелеком» у его владельца из-за дел Януковича 2
02.03.2017 Украина вывела из строя оборудование Huawei и Juniper в ДНР и ЛНР 1
08.02.2017 Ринат Ахметов не заплатил $760 млн за «Укртелеком» 5
29.11.2016 Власти не дали МТС купить украинского 3G-оператора 1
28.10.2016 Власти смогут национализировать «Укртелеком» 2
14.07.2016 Россиянин отсудил 4G-частоты у украинских властей 1
15.01.2016 МТС собралась купить украинского 3G-оператора 1
18.11.2015 Турки возвращают себе контроль над постсоветскими сотовыми операторами 1
07.10.2015 Крупный зарубежный сотовый оператор собрался работать в Крыму 1
27.07.2015 В приватизации «Укретелекома» участвовал экс-глава Администрации президента 3
29.06.2015 Украинский сотовый оператор полностью отошел туркам 2
19.06.2015 Турки забирают за долги украинского сотового оператора 3
14.05.2015 Власти Севастополя и Крыма делят активы украинских телеком-операторов 2
31.03.2015 Дело о хищениях в «Укртелекоме» разваливается 1
27.02.2015 Крым национализировал телеком-оператора Рината Ахметова 1
24.02.2015 Украина распределила 3G-лицензии 1
11.02.2015 Крым национализировал сеть «Укртелекома» после обнаружения компьютерного вируса 1
10.02.2015 «Укртелеком» отключил Крым 1
26.08.2014 Жителей Севастополя отключат от «Укртелекома» 1
09.07.2014 Севастополь пытается изгнать «Укртелеком». ФОТО 2
07.07.2014 Крымский телеком «взлетит» на российских сетях 1
04.07.2014 Правительство РФ перетелефонизирует Крым 1
07.03.2014 Российско-украинский кризис: Что будет с телекоммуникациями 1

Публикаций - 52, упоминаний - 88

Ахметов Ринат упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 22
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 18
Укртелеком 131 10
Киевстар 261 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 7
Vodafone Group 386 6
Тримоб 30 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 5
Астелит 73 5
Интертелеком - Intertelecom 31 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 3
PEOPLEnet 18 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Углетелеком ГПС 4 2
Крымтелеком 41 2
Комтел 12 2
Turkcell 182 2
Лугаком - Lugacom 5 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Vega Telecom - MMDS-Украина - ММДС-Украина - Фарлеп-Инвест 4 2
Cisco Systems 2054 2
Google LLC 7168 1
Летограф ИТ Консалтинг и услуги 6 1
RETN - Ретннет 11 1
К-Телеком - Win Mobile 22 1
Интерднестрком 6 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 60 1
Ростелеком Связьинвест 704 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 784 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
К Телеком 44 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 1
Huawei 2733 1
Oracle Corporation 3360 1
Ericsson 864 1
PayPal 441 1
Газпром ПАО 524 5
EPIC Telecom Invest 71 5
Group DF 7 4
System Capital Management (SCM) 23 4
EPIC Telecom Invest - Raga Establishment 4 3
Укрэксимбанк - Ukreximbank 9 3
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 14 3
Радабанк 2 2
eBay Inc 532 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
DTEK Managment 1 1
System Capital Group 4 1
ДТЭК 8 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 4
Фонд государственного имущества Украины 6 3
СБУ - Служба безопасности Украины 48 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 2
ДНР - Почта Донбасса 9 2
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 2
ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины 12 2
НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 13 2
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 23 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
Министерство юстиции Украины - Департамент государственной исполнительной службы - Государственная исполнительная служба Украины 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
3G - Стандарт мобильной связи 3748 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 8
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 486 8
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 387 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Rakuten Viber 429 1
Apple - App Store 2198 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 64 1
WhatsApp Messenger 654 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
Oracle Weblogic JMS - Java Message Service 2 1
Oracle LDAP ODSEE - Oracle Lightweight Directory Access Protocol Directory Server Enterprise Edition 1 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 4 1
Apache ActiveMQ 21 1
BlackBerry DTEK STH - серия смартфонов 11 1
МТС SIM-карты 35 1
Феникс SIM-карты 2 1
Фирташ Дмитрий 8 5
Горбуненко Денис 5 4
Яценко Виктор 13 3
Хорошковский Валерий 5 3
Химич Роман 37 2
Янукович Виктор 18 2
Wurmbock Marina - Вамбок Марина 1 1
Арбузов Сергей 1 1
Wurmbock Gustav - Вамбок Густав 1 1
Goldscheider Peter - Гольдшейдер Петер 2 1
Goldscheider Brigitte - Гольдшейдер Бриджит 1 1
Lanschutzer Franz - Ланшутзер Франц 1 1
Shetler-Jones Robert - Шетлер-Джонс Роберт 1 1
Shufta Maria - Шуфтас Мария 1 1
Захарченко Александр 2 1
Животовский Александр 2 1
Жирновский Александр 1 1
Плотницкий Игорь 1 1
Архипов Илья 1 1
Щеголев Игорь 676 1
Порохняк Ярослав 1 1
Симонов Ярослав 1 1
Проживальский Олег 7 1
Фетисов Олег 1 1
Азаров Николай 5 1
Сурженко Михаил 1 1
Рудниченко Андрей 2 1
Голомолзин Анатолий 52 1
Жаров Александр 165 1
Путин Владимир 1828 1
Никифоров Николай 1126 1
Украина 3389 50
Россия - Российская федерация - РФ 57617 25
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 6
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
Кипр - Республика 248 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 3
Великобритания - Лондон 826 3
Европа Центральная 106 3
Россия - Ростовская область 864 3
Украина - Киев 474 3
Нидерланды 977 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Беларусь - Белоруссия 2096 2
Австрия - Австрийская Республика 529 2
Донбасс 25 2
Россия - Республика Крым 626 2
Украина - Одесса 58 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 14 1
ДНР - Донецк 52 1
Россия - Аксай - Аксайский район 13 1
Абхазия - Республика 103 1
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 6 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Казахстан - Республика 2646 1
Южная Осетия - Республика 81 1
Грузия 693 1
Россия - Краснодарский край 917 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 656 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
Антитеррор 62 1
FT - Financial Times 247 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
CNews Analytics 1991 2
Juniper Research 278 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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