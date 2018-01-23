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Тимошенко Юлия

СОБЫТИЯ


23.01.2018 Расследование: Как глава украинских спецслужб и экс-партнер «Газпрома» приватизировали «Укртелеком» 2
19.06.2014 Как абонентов МТС на Украине прослушивали из России. СХЕМА 2
13.10.2010 Россиян не подпустили к «Укртелекому» 1
28.09.2010 Правительство Украины решило выставить на продажу весь госпакет акций «Укртелекома» 1
18.08.2010 Гаджеты знаменитостей: звёзды с iPad, iPhone и BlackBerry 1
25.02.2010 Переворот в украинском телекоме провалился 1
12.01.2010 Украине обещана национальная ядерная инициатива 1
30.12.2009 Ю.Тимошенко: Через два года Украина будет иметь ядерно-топливный цикл 1
30.09.2009 Высокие технологии Украины: от неогеографии до биотехнологий 1
01.09.2009 Дивиденды «Укртелекома» заберут на предвыборную кампанию 1
18.06.2009 Тимошенко довела министра связи до отставки 2
17.06.2009 Министр связи Украины подал в отставку 1
26.05.2009 Ющенко уволил Билла Гейтса 1
25.09.2008 В Санкт-Петербурге завершился форум Docflow 2008 1
23.07.2008 Регионам раздадут мобильники почти бесплатно 1
17.07.2008 Украина: российское ТВ вычищают из кабельных сетей 1
16.06.2008 Политики лишили украинский телеком регулятора 2
20.04.2008 Общежития мешают продаже «Укртелекома» 1
07.02.2008 Украина продает контроль над мобильной связью 1
23.01.2008 Президент Украины рекомендовал не спешить с продажей "Укртелекома" 1
01.10.2007 Янукович парализовал связистов в пику Ющенко 1
18.09.2007 Сайт Партии регионов атаковали хакеры 1
23.05.2007 «Оранжевые» натравили инвалидов на «Укртелеком» 1
03.04.2006 Судьбу 20 потерянных мегатонн пытается прояснить Генштаб 1
03.04.2006 Судьбу 20 потерянных мегатонн пытается прояснить Генштаб 1
20.01.2006 Юлия Тимошенко создаст народный е-орган 1
31.03.2005 "Укртелеком" приватизируют по-новому 1
31.03.2005 Юлия Тимошенко: "Укртелеком" останется в госсобственности 1
08.02.2005 Новые власти Украины не спешат продавать "Укртелеком" 1
02.02.2005 Украинский телеком переживает правовой коллапс 1

Публикаций - 31, упоминаний - 35

Тимошенко Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Укртелеком - Ukrtelecom 244 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Киевстар - Kyivstar 569 4
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 3
Астелит 137 3
UMC - United Microelectronics Corporation 339 3
Microsoft Corporation 25775 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 2
ITC - International Telecommunication Company - ИТК - Интернешенел Телекомьюникешен Компани - CDMA Украина - CDMA Ukraine 7 1
Т2 - Т2 Мобайл - РОСС - Ростовская Сотовая Связь 11 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МегаФон 10742 1
Huawei 4677 1
Apple Inc 13156 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Toshiba Corporation 2980 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
Vodafone Group 1412 1
HTC Corporation 1512 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 1
Quorum - Кворум - 134 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
Интертелеком - Intertelecom 38 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 5
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 3
Одесский припортовый завод - ОПЗ 8 3
Энергоатом - Хмельницкая АЭС - атомная электростанция 6 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
UA Telecominvest 3 1
Horizon Capital 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Group DF 7 1
EPIC Telecom Invest - Raga Establishment 5 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 1
Preludium 3 1
Радабанк 2 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 11
Президент Украины 128 9
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 7
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 6
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 5
СБУ - Служба безопасности Украины 98 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 2
Конституционный суд РФ 112 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 2
SAI_DN - Stand Alone Insert Subscriber Data 1 1
Атомная энергетика - Реактор - ВВЭР - водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением - iPWR, Integral Pressurized Water Reactor - Интегральный водо-водяной реактор 75 1
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Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Аксессуары 4282 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 1
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Сервер приложений - Application server 357 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 223 1
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 73 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
BlackBerry OS 180 1
BlackBerry - серия коммуникаторов 57 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Linux OS 11533 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 4 800 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications - Sangfei CEC Electronics - Philips Xenium - серия телефонов 86 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 1
Ющенко Виктор 39 10
Янукович Виктор 57 9
Химич Роман 44 7
Семенюк Валентина 11 4
Балуевский Юрий 22 2
Рябченко Александр 8 2
Винский Иосиф 5 2
Гайдук Олег 5 2
Парфененко Дмитрий 5 2
Синченко Сергей 2 2
Костриба Надежда 2 2
Червоненко Евгений 5 2
Турчинов Александр 4 2
Азаров Николай 15 2
Зверев Владимир 5 2
Кучма Леонид 29 2
Шалманов Сергей 202 2
Колобов Сергей 8 1
Дзекон Георгий 16 1
Литвин Владимир 6 1
Прокшин Константин 5 1
Охлобыстин Иван 4 1
Рудьковский Николай 2 1
Филиппова Ольга 4 1
Понедилко Виктор 1 1
Бобровникова Татьяна 1 1
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Медведько Александр 1 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
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Артюшенко Людмила 1 1
Топехина Людмила 1 1
Melamed Leo - Меламед Лео 1 1
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Апасов Сергей 4 1
Бухаленков Сергей 2 1
Галяпа Андрей 1 1
Глотов Сергей 2 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Норвегия - Королевство 1858 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 2
Нидерланды 3746 2
Иран - Исламская Республика Иран 1155 2
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РБК Украина 12 1
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Лига.нет 12 1
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