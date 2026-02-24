Разделы

HLR Home Location Register Регистр положения домашних абонентов


СОБЫТИЯ

24.02.2026 От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь 1
05.11.2025 Инфраструктура для интернета вещей: роль CMP/M2M-платформ в цифровой экономике 1
24.10.2025 В даркнете зафиксированы признаки готовящихся массовых фишинговых атак 1
25.09.2025 «СберМобайл» теперь в ДНР 1
21.08.2025 Спрос на «Умную проверку номеров» вырос 2
03.06.2025 МТС Exolve открывает новые возможности коммуникационных сервисов для среднего и малого бизнеса 1
02.06.2025 МТС Exolve открывает новые возможности коммуникационных сервисов для среднего и малого бизнеса 1
05.04.2025 Как искусственный интеллект изменил работу контакт-центров 2
02.09.2024 В России создадут спецоператора для особых клиентов, который будет скрывать их местоположение и контакты 1
28.08.2024 «МТС Exolve» запустила сервис проверки доступных и активных номеров 2
31.10.2022 Next Mobile стал партнером ООО «Тетрон» 1
26.02.2020 «Дочка» «Билайна» закупала услуги у компаний собственного гендиректора 2
27.11.2019 Выручка Danycom за 9 месяцев выросла на 30% 1
25.10.2019 «Техносерв» в 2,5 раза расширил систему HLR ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» 2
19.09.2019 Гигантская утечка обнажила подробности тотальной слежки за абонентами МТС 2
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
22.02.2019 CPM внедрила NextGen HSS от Summa Networks в сеть «Тинькофф Мобайл» 2
28.09.2018 Завершена разработка решения Wi-Fi offload для точек доступа Wi-Fi серии WEP/WOP 1
13.06.2017 Пользователи «Мегафона» сидят без связи: В сети второй крупный сбой за месяц 1
06.06.2017 После масштабного сбоя «Мегафона» директор по инфраструктуре уволился вникуда 1
23.05.2017 Пострадавшим от катастрофической аварии абонентам «Мегафон» подарит минуты, трафик или кино 1
22.05.2017 Yota выплатит пострадавшим от сбоя абонентам 20 миллионов 1
19.05.2017 Пользователи «Мегафона» и Yota сидят без связи. В сети сбой федерального масштаба 1
16.03.2016 «Билайн» «почти безденежно» получил стартап основателя Qiwi 1
16.03.2016 «Билайн» запускает в России этно-MVNO систему для приезжих из ближнего и дальнего зарубежья 1
15.12.2015 Aiva Mobile выходит на рынок Финляндии 1
27.06.2014 Wi-Fi разгружает сотовые сети 1
19.06.2014 Как абонентов МТС на Украине прослушивали из России. СХЕМА 1
15.05.2014 МТТ запустила собственного виртуального оператора 1
15.11.2013 «Билайн» переживает в Москве крупный сбой и отправляет абонентов в МТС и «Мегафон» 1
13.06.2013 Алексей Ромашкин: Клиенты всегда требуют «костюм на заказ» 2
06.06.2013 В центре Москвы отказала сеть «Билайна» 1
06.05.2013 Ericsson провел модернизацию сети «Астрахань GSM» 1
11.10.2012 Сбой «Билайна» в Москве может продлиться пять дней 2
04.06.2012 «Билайн» и МТС боятся попасть в «транзитное рабство» от МТТ 1
23.01.2012 HP: ИТ-специалистам надо учиться разговаривать с бизнесом на одном языке 1
06.09.2011 «Билайн» на три часа оставил москвичей без связи 1
16.04.2010 Москва: у «Билайна» участились сбои 1
08.07.2009 Сбой «Билайна» мог быть связан с 3G 2
18.09.2008 «Билайн» отключал абонентов по кодовому признаку 2

