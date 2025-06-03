МТС Exolve открывает новые возможности коммуникационных сервисов для среднего и малого бизнеса

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, представил новые возможности коммуникационных сервисов для среднего и малого бизнеса. Теперь бизнес любой правовой формы – включая физлиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) – может самостоятельно подписывать договоры на платформе МТС Exolve, не прибегая к штату ИТ-специалистов, что особенно актуально для представителей среднего и малого предпринимательства. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Платформа МТС Exolve, предназначенная для создания собственных приложений для взаимодействия с клиентами, обеспечила «бесшовную» интеграцию с порталом «Госуслуги» и системами электронного документооборота (ЭДО). Это повысило удобство, безопасность и скорость подписания договоров в личном кабинете, а следовательно — запуск в коммерческую эксплуатацию необходимых для предприятий среднего и малого бизнеса коммуникационных сервисов.

Функционал платформы МТС Exolve объединяет в себе виртуальные АТС, роботов и решения Telecom API, предоставляя сервисы, среди которых: SMS-рассылки, которые позволяют легко и удобно уведомлять клиентов об акциях, открытии новых филиалов, изменении режима работы и высылать другую полезную информацию; авторизованный вызов – сервис, который не только способствует увеличению конверсии звонков, росту успешных продаж и уменьшению нецелевых вызовов, но также повышает лояльность к брендам и делает процесс коммуникации бизнеса с клиентами более эффективным, прозрачным и доверительным; HLR-запросы – сервис проверки базы контактов на телекоммуникационную доступность, предназначенный для того, чтобы обращаться исключительно к активным клиентам, обеспечивающий максимально эффективные коммуникации; распознавание автоответчиков и автоинформаторов – решение, которое исключает излишние затраты на связь, простой операторов колл-центров и улучшает уровень дозвона и конверсии звонков в диалоги; транскрибация речи, дающая возможность автоматической текстовой расшифровки телефонных звонков, речевую аналитику, эффективные скрипты на базе аудиозаписи разговоров и контроль качества обслуживания клиентов; синтез речи, позволяющий автоматически преобразовать текстовый контент в естественную речь, внедрять голосовых роботов и автоматизировать до 90% всех диалогов с входящими обращениями; «Защита номера» – сервис, который предназначен для повышения безопасности пользователей онлайн-платформ и маркетплейсов, позволяет им уверенно и безопасно взаимодействовать, сохраняя конфиденциальность персональных данных.

«Новый релиз нашей платформы адресован предприятиям среднего и малого бизнеса, он позволит значительно повысить эффективность коммуникаций с клиентами в данном сегменте, –– сказал генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин. –– МТС Exolve предоставляет сегодня максимально широкий спектр коммуникационных сервисов, позволяя взаимодействовать с пользователями по разным каналам из «одного окна», персонализировать услуги, улучшая клиентский опыт и более эффективно выстраивая диалог с клиентами».

Основные компоненты платформы МТС Exolve, такие как модуль ядра, управление голосовыми и текстовыми сообщениями, созданы и контролируются командой разработчиков компании. Платформенное решение развернуто и зарезервировано в собственных дата-центрах, все данные хранятся на серверах в России, что обеспечивает высокий уровень безопасности, надежности и непрерывности работы сервисов.