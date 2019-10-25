«Техносерв» в 2,5 раза расширил систему HLR ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

«Техносерв» объявил о выполнении проекта по расширению системы HLR ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

HLR (Home Location Register – домашний регистр местоположения) – подсистема в составе сети подвижной радиотелефонной связи ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». HLR как база данных хранит информацию о владельце мобильного номера: об идентификаторах абонента и его подключенных основных и дополнительных услугах, об услугах передачи данных абонента, а также о разрешенных и запрещенных роуминговых зонах. Важная функция HLR – это контроль процесса перемещения мобильных абонентов и передача данных о нем оператору.

Емкость программно-аппаратного комплекса (ПАК) HLR была расширена в 2,5 раза: с 4 млн профилей до 10 млн. В задачу «Техносерва» входил полный комплекс услуг, включая поставку серверного оборудования и специализированного программного обеспечения, работы по монтажу и конфигурированию ПАК HLR и настройке его связности с взаимодействующими сетевыми элементами.

Работы выполнялись на двух площадках – в навигационно-информационных центрах системы «ЭРА–ГЛОНАСС» в Москве и Санкт-Петербурге.

«Для «Техносерва» модернизация HLR-системы ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» стала развитием сотрудничества: ранее мы занимались внедрением и последующей технической поддержкой этой платформы, крайне важной для виртуализации функций оператора связи и требующей надежности на уровне 99.999%. Для успешной реализации подобных проектов важны экспертные знания наших специалистов и многолетний опыт работы с самыми современными телекоммуникационными системами», – сказала Юлия Кржешовская, директор департамента по работе с федеральными органами исполнительной власти компании «Техносерв».