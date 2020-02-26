«Дочка» «Билайна» закупала услуги у компаний собственного гендиректора

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Скандальная проверка армянской «дочки» Veon

В распоряжении CNews оказался внутренний отчет группы Vimpelcom (нынешнее название - Veon) под названием Revenge («Месть»). Отчет посвящен процессам в армянской «дочке» группы - «Арментел» (торговая марка Beeline, сейчас называется «Веон Армения»).

Отчет был подготовлен в конце 2013 г. под руководством бывшего гендиректора российского «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн», входит в Veon) Антоном Кудряшовым, занимавшим в тот период пост одного из руководителей группы. По итогам отчета руководство «Арментела» ушло в отставку, а Служба национальной безопасности Армении (СНБ) возбудила уголовное дело против бывших руководителей компании.

В отчете Vimpelcom сказано, что аудит «Арментела» проводила российская компания «БСГВ Аудит», которая была выбрана без тендера. Данная компания имеет уставной капитал в размере лишь 10 тыс руб., зарегистрирована по месту массовой регистрации, почти не имеет в штате сотрудников, а на ее веб-сайте не было контактных данных.

Армянский «Билайна» закупал услуги у компаний собственного гендиректора

«БСГВ Аудит» принадлежит Рубену Акопяну, близкому другу входившего тогда в совет директоров «Арментела» Армена Дарбиняна. Были обнаружены и нарушения в закупочных процедурах оператора в период 2012-2013 гг.

«Арментел» заплатил $1,4 млн компаниям своего гендиректора

«Арментел» закупил различные товары и услуги на общую сумму $1,4 млн у компаний «Вака Кул» и «Эксперт Медиа», аффилированных с бывшим гендиректором оператора. Его имя в отчете не приводится, но известно, что в период, за который проводился аудит, компанию возглавлял Игорь Климко, которому затем пришлось покинуть свой пост.

Данные компании были выбраны без тендера путем назначения единого поставщика. Информация о соответствующих контрактах была изъята налоговой службой Армении и стала предметом расследования.

$1 млн был отдан офшору за непоставленное ПО

«Арментел» заплатил $2,9 млн офшорам Rion Alliance и Hardys Managment. Средства предназначались для оплаты консалтинговых услуг в области управления радиочастотным спектром, операциями в сфере фиксированной связи и поставки ПО для анализа, декодирования и расшифровки сетевых протоколов.

Указанные офшорные компании были выбраны без тендера путем назначения едиными поставщиками. В отчете указывается, что решения об их выборе были необосноваными, непрозрачными и не основанными на исследованиях рынка и экспертизе данных поставщиков.

Rion Alliance должна была поставить «Арментелу» ПО на сумму $1,4 млн, из которой $930 тыс было выплачено в качестве предоплаты. Но контракт не был выполнен и указанная сумма не была возвращена. В отчете «Арментеле» сумма предоплаты была списана.

Авторы отчета удивляются, что никаких требований к Rion Aliance о возврате данных средств или выполнении контракта со стороны «Арментела» не предъявлялось. Решение о списании потерянных средств авторам отчета представляется необсонованным. Они высказали свое мнение о необходимости проведения расследования на предмет нарушения возможного американского закона о противодействия коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). Акции Veon котируются на американской бирже NASDAQ, в связи с чем компания подпадает под действие данного закона.

Странная замена поставщика HLR

Еще одну странную историю аудиторы увидели в замене HLR-системы (Home Location Register), управляющий данными сотовых абонентов оператора. «Арментел» использовал HLR-систему американской HP. Штаб-квартира Vimpelcom по странам СНГ решила ее заменить, но от проведения тендера было решено отказаться.

Вместо этого запросы на поставку данного решения были направлены трем поставщикам: Alcatel-Lucent (в настоящее время является частью финской Nokia), китайкой компании Huawei и шведской Ericsson.

Контракт был заключен с Alcatel-Lucent, предложившей поставить решение за $2,3 млн. В то же время конкуренты предлагали более низкие цены: Ericsson - $1,1 млн, Huawei - $1,65 млн. Необходимость замены HLR аргументировалась тем, что новый HLR должен заработать до 15 декабря 2012 г.

Однако в итоге новый HLR заработал лишь через семь месяцев - 9 июня 2013 г. При этом за указанный период никаких сбоев в работе решения от HP не было зафиксировано. Это вызвало у авторов отчета сомнения в необходимости его срочной замены в обход тендерных процедур.

Предложение Ericsson было отвергнуто как раз по причине не возможности вендора уложиться в дедлайн: шведская компания была готова поставить решение к 19 декабря - на четыре дня позже необходимой даты. О причинах отказа в предложении Huawei вообще не сообщалось.

Схема с «серым» трафиком из России

Основное выявленное нарушение, о котором ранее писал CNews, было связано с настройками использовавшегося компанией коммутатора Ericsson. В результате этого образовались «серые» каналы международной связи, по которым звонки поступали из России на сеть фиксированной связи компании. Эти звонки не учитывались в биллинговой системе «Арментел», компания не получала с них доход и не выплачивала налоги.

Ущерб «Арментела» от действия этих каналов в 2012-2013 гг. составил $1,8 млн. В связи с этим СНБ возбудила уголовное дело в отношении бывших руководителей «Арментела»: гендиректора Игоря Климко, технического директора Владимира Сачкова, главы службы безопасности Ашота Погосяна, а также бывшего руководителя службы безопасности «Вымпелкома» по странам СНГ Александра Зубова и гражданина Киргизии Алексея Писарева.

Все упомянутые фигуранты, кроме Писарева, являются гражданами России. Погосян был арестован в Армении и признал свою вину. Суд приговорил его к четырем годами лишения свободы, Погосян пытался оспорить данный приговор.

Сачков в 2014 г. был арестован в Белоруссии и экстрадирован в Армению. В 2017 г. его отпустили под подписку о невыезде, в 2019 г. ему разрешили покинуть Армению до окончания суда. Свою вину Сачков не признал, утверждая, что выполнял инструкции своего руководства - Климко и Зубова.

Климко также не признает свою вину. По его словам, о необходимости создания каналов для спецслужб Армении ему сообщил Ашот Погосян, сославшись на соответствующие письма из СНБ.