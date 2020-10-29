Получите все материалы CNews по ключевому слову
Team Armenia Telecom Veon Armenia Telephone Company Веон Армения АрменТел, ArmenTel
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|29.10.2020
|
«Билайн» после серии скандалов продал свою постсоветскую «дочку»
гов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) за 2019 г. «Веон Армения» (бывшее название - «Арментел») – крупнейший в Армении оператором фиксированной связи и вторым по величине операто
|20.08.2020
|
Власти запретили армянам покупать постсоветсткую «дочку» «Билайна»
ий телекоммуникационный оператор Ucom сообщил, что суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство компании, запретив местной компании Team заключать сделку по приобретению другого оператора - «Веон Армения» (торговая марка Beeline, входит в группу Veon). Ucom также просил суд в качестве обеспечительных мер запретить Team вести переговоры о покупке «Веон Армения», но в этой час
|29.07.2020
|
«Билайн» отдает свою «дочку» под залог армянскому банку
местному «Ардшинбанку». Об этом сообщает агентство «Арменпресс». «Веон Армения» (бывшее название — «Арментел») является крупнейшим в Армении оператором фиксированной связи и вторым по величине
|09.06.2020
|
«Билайн» нашел новых покупателей на свою постсоветскую «дочку»
венную комиссию по защите экономической конкуренцию. Компания «Веон Армения» изначально называлась «Арментел». Компания является крупнейшим в Армении оператором фиксированной связи и вторым по
|26.02.2020
|
«Дочка» «Билайна» закупала услуги у компаний собственного гендиректора
ние - Veon) под названием Revenge («Месть»). Отчет посвящен процессам в армянской «дочке» группы - «Арментел» (торговая марка Beeline, сейчас называется «Веон Армения»). Отчет был подготовлен в
|31.12.2019
|
«Билайн» продает свою армянскую «дочку»
екоммуникационным оператором «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). В 2006 г. «Вымпелком» приобрел «Арментел», основного в Армении оператора фиксированной связи и второго по величине оператора
|13.11.2017
|
«Билайн» решил купить первую и единственную зарубежную «дочку» «Ростелекома»
Veon и «Ростелекомом» Телекоммуникационная компания «Веон Армения» (торговая марка Beeline, бывшая «Арментел») ведет переговоры с «Ростелекомом» о покупке принадлежащего ему армянского оператор
|21.08.2017
|
После трех лет заключения суд отпустил под залог экс-босса «Билайна» в Армении
ного пути. Внутри «Арментела» утверждалось, что эти каналы были созданы для нужд СНБ. В результате «Арментел» не получал дохода от терминации трафика, не поступал налоговый доход и в казну Арме
|20.04.2017
|
После скандала с кражей трафика «Билайн» ликвидировал службу безопасности по СНГ
кой «дочке» группы - «Арментеле». После того, как эта схема была обнаружена в 2013 г., руководство «Арментела» ушло в отставку, а Служба национальной безопасности Армении (СНБ) возбудила уголов
|31.03.2017
|
В деле о краже трафика «Билайна» нашлись следы «дочки» «Ростелекома» и Ericsson
оры отчета удивляются назначению этой фирмы в качестве аудитора.Офис армянской «дочки» Vimpelcom - «Арментел», работающей под брендом Beeline Процесс выбора аудитора происходил без какого-либо
|20.10.2015
|
Расследование: кто организовал схему похищения трафика у «Билайна»
и CNews оказались показания бывшего руководителя службы безопасности телекоммуникационной компании «Арментел» Ашота Погосяна, данные им в ходе допросов Службы национальной безопасности Армении
|06.03.2015
|
В деле о краже трафика «Билайна» появился след спецслужб
обвиняемым ущерба завышенной на 70-80%. Вице-президент группы Vimpelcom (объединяет «Вымпелком» и «Арментел») по странам СНГ Андрей Патока ограничился комментарием, что «Арментел» работ
|03.12.2014
|
Задержан экс-босс «Билайна»
адимира Сачкова. Об этом изданию Aysor.am заявила советник генпрокурора Армении Кристине Мелконян. «Арментел» - оператор фиксированной и мобильной связи, работает под торговой маркой Beeline. В
|17.07.2014
|
Экс-босса «Билайна» подозревают в краже трафика на $500 млн
подробности уголовного дела в отношении гражданина России Игоря Климко, до 2013 г. возглавлявшего «Арментел» - крупнейшего оператора фиксированной связи и второго по величине мобильного операт
|14.07.2014
|
Объявлен в розыск бывший топ-менеджер «Билайна»
Армения объявила в розыск гражданина России, бывшего гендиректора компании «Арментел» Игоря Климко. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Службу национальной безо
|23.04.2013
|
«Информзащита» провела аудит ИБ корпоративной сети «Арментела»
мзащита» завершила проект по оценке уровня информационной безопасности корпоративной сети компании «Арментел». Его результатом стали список уязвимостей информационной системы телекоммуникационн
|08.09.2010
|
В «АрменТеле» назначен новый директор по продажам
«АрменТел» (торговая марка Beeline) объявил о назначении Александра Сиволапова на должность ди
|11.08.2010
|
«АрменТел» утроил емкость сети 3G в Ереване и внедрил технологию HSUPA
Компания «АрменТел» (TM Beeline) объявила о троекратном увеличении емкости сети 3G в Ереване. В настоящее время средняя скорость нисходящего трафика у абонентов мобильного интернета в сети Beeline в стол
|03.12.2008
|
«АрменТел» внедрил VoIP-софтсвич MVTS II от «МФИ Софт»
Компания «МФИ Софт», российский производитель современных инфокоммуникационных решений, объявила о внедрении VoIP-софтсвича MVTS II на сети оператора связи «АрменТел» (группа компаний «ВымпелКом»), предоставляющего телекоммуникационные услуги под брендом Beeline в Армении. VoIP-софтсвич класса 4 MVTS II производительностью 2000 одновременных соедин
|15.10.2008
|
«Билайн» спас армянский интернет от Грузии
Компания «Арментел», являющаяся 100% «дочкой» российского телекоммуникационного оператора, до конца окт
|15.09.2008
|
В Unitel, «АрменТеле» и «Такоме» внедрена система межоператорских расчетов
ах СНГ. Совместная команда «ВымпелКома» и AT Consulting осуществила развертывание и запуск в эксплуатацию системы InterconnecT в компаниях «Unitel» (Узбекистан), «Украинские радиосистемы» (Украина), «АрменТел» (Армения) и «Таком» (Таджикистан). Системы межоператорских расчетов позволяют оптимизировать потоки трафика и увеличить эффективность использования сети, тем самым, повышая доходы ком
|19.05.2008
|
Назначен гендиректор "Арментела"
Компания "ВымпелКом" объявила о назначении Нейчо Величкова на должность генерального директора ЗАО «АрменТел» (дочернее подразделение, предоставляющие услуги связи под торговой маркой Beeline н
|08.02.2008
|
Ericsson построит конвергентную сеть мобильной и фиксированной связи для «АрменТела»
Ericsson был выбран компанией «АрменТел», входящей в группу компаний «ВымпелКом», в качестве эксклюзивного поставщика оборудования и услуг для строительства конвергентной сети нового поколения на базе решения IP Multimedia S
|15.01.2008
|
«АрменТел» и ИММО вводят в эксплуатацию SIM-меню для абонентов
«АрменТел» совместно с российским контент- и сервис-провайдером ИММО и его армянским представительством с «Информ-мобил Айк» запустили в коммерческую эксплуатацию новое решение в области беспров
|09.01.2008
|
Гендиректор "АрменТела" подал в отставку
Генеральный директор армянской телекоммуникационной компании ЗАО "АрменТел" (100-процентная дочерняя компания "ВымпелКома") Олег Близнюк подал в отставку, сооб
|15.12.2007
|
«Билайн» избавился от армянского двойника
Экономический суд Армении удовлетворил иск местной «дочки» сотового оператора «Вымпелком» — «Арментела» — к Агентству по интеллектуальной собственности (АИС) республики. Ранее АИС,
|03.10.2007
|
«АрменТел» получил частоты для оказания услуг сотовой связи 3G в Армении
"АрменТел" 1 октября 2007г. на заседании комиссии по регулированию общественных услуг Республи
|26.09.2007
|
Суд отложил рассмотрение иска против «АрменТела» и «ВымпелКома»
суда Армении Артак Барсегян, сообщает РБК. По словам судьи, извещение ответчикам было отправлено в "АрменТел", учитывая тот факт, что владельцем 100% акций данной компании является ОАО "ВымпелК
|17.09.2007
|
25 сентября состоится рассмотрение иска армянского «Билайна» к «ВымпелКому»
25 сентября рассмотрит иск армянской компании «Билайн» против телекоммуникационного оператора ЗАО «АрменТел» и ее материнской компании ОАО «ВымпелКом», сообщает РБК. В своем иске «Билайн» треб
|14.09.2007
|
«ВымпелКом» воздержится от ребрендинга «АрменТела»
"ВымпелКом" воздержится от ребрендинга "АрменТела" в сфере мобильной связи, пока не решит проблемы с правообладанием на торговую марк
|24.08.2007
|
«АрменТел» лишится монопольных прав на предоставление услуг
Армянская телекоммуникационная компания "АрменТел", которую в 2006г. приобрел "ВымпелКом", по решению Комиссии по регулированию общест
|21.08.2007
|
«ВымпелКом» и МТС поделят Армению
конкурировать в Армении со своим извечным соперником «ВымпелКомом», которому принадлежит компания «Арментел». В МТС не стали комментировать появившуюся информацию об интересе к «К-Телеком». «А
|13.07.2007
|
«АрменТелу» не позволили увеличить тарифы
лированию общественных услуг (КРОУ) Армении отклонила сегодня заявку телекоммуникационной компании «АрменТел» о корректировке тарифов на оказываемые услуги. Об этом сообщил начальник отдела упр
|15.06.2007
|
«АрменТел» в 2007г. намерен запустить 3G
«АрменТел» («дочка» «Вымпелкома») намерен ввести сервис 3G, заявил директор по вопросам упоряд
|01.06.2007
|
"АрменТел" предлагает снизить тарифы на фиксированную связь
Компания «АрменТел» просит пересмотреть действующие тарифы на фиксированную телефонную связь. Соответст
|19.04.2007
|
"Арментел" полностью перешел "ВымпелКому"
Компания «ВымпелКом» объявила о закрытии сделки по приобретению 10% пакета акций компании «Арментел» у правительства Армении. Стоимость этого пакета акций составляет примерно €38,6 млн
|18.04.2007
|
"АрменТел" отказывается от монополии
Комания «АрменТел» до конца 2007 г. готова отказаться от всех видов монополий, в том числе и на фиксир
|22.03.2007
|
«ВымпелКом» докупил себе Армении
й продаже российскому «ВымпелКому» оставшихся за государством 10% акций (1883771 штука) в компании «АрменТел» за €38 млн. Данное решение принято в соответствии с меморандумом о взаимопонимании,
|22.03.2007
|
Армения продаст "ВымпелКому" оставшиеся 10% акций "АрменТела"
оссийскому "ВымпелКому" оставшихся за государством 10% акций (1 млн 883 тыс. 771 акция) в компании "АрменТел" за €38 млн., сообщает РБК. В сообщении отмечается, что данное решение принято в соо
|19.02.2007
|
«АрменТел» намерена представить новое предложение о пересмотре тарифов
Компания «АрменТел», 90% акций которой принадлежат российскому «ВымпелКому», в июне 2007 г. представит в Комиссию по регулированию общественных услуг Армении новое предложение о пересмотре действующих та
Team Armenia Telecom и организации, системы, технологии, персоны:
|Климко Игорь 20 15
|Сачков Владимир 14 13
|Сачков Илья 126 13
|Погосян Ашот 12 11
|Зубов Александр 12 10
|Карапетян Самвел 13 10
|Есаян (братья) 10 10
|Писарев Алексей 12 9
|Пятахин Андрей 21 8
|Хачатрян Гагик 8 8
|Манукян Андраник 9 8
|Близнюк Олег 8 7
|Есаян Александр 7 6
|Минаев Артем 26 6
|Есаян Айком 8 6
|Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 6
|Арзуманян Карен 5 5
|Изосимов Александр 192 5
|Vasilios Fetsis - Фетсис Василиос 5 5
|Фарамазян Айк 5 4
|Зобнина Маргарита 54 4
|Каршков Сергей 5 4
|Казорин Дмитрий 4 4
|Семенихин Роман 4 4
|Евтушенков Владимир 217 4
|Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 8 3
|Литвиненко Константин 7 3
|Азизян Лиана 3 3
|Аракелян Вруйр 3 3
|Азема Екатерина 3 3
|Арутюнян Давид 3 3
|Назарян Роберт 3 3
|Николаев Вячеслав 104 2
|Осадчая Екатерина 47 2
|Кочарян Роберт 12 2
|Дарбинян Армен 2 2
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 2
|Кореш Виктор 83 2
|Масленников Игорь 36 2
|Плесконос Дмитрий 33 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 13
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.