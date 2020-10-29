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Team Armenia Telecom Veon Armenia Telephone Company Веон Армения АрменТел, ArmenTel

Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel


29.10.2020 «Билайн» после серии скандалов продал свою постсоветскую «дочку»
20.08.2020 Власти запретили армянам покупать постсоветсткую «дочку» «Билайна»
29.07.2020 «Билайн» отдает свою «дочку» под залог армянскому банку
09.06.2020 «Билайн» нашел новых покупателей на свою постсоветскую «дочку»
26.02.2020 «Дочка» «Билайна» закупала услуги у компаний собственного гендиректора
31.12.2019 «Билайн» продает свою армянскую «дочку»
13.11.2017 «Билайн» решил купить первую и единственную зарубежную «дочку» «Ростелекома»
21.08.2017 После трех лет заключения суд отпустил под залог экс-босса «Билайна» в Армении
20.04.2017 После скандала с кражей трафика «Билайн» ликвидировал службу безопасности по СНГ
31.03.2017 В деле о краже трафика «Билайна» нашлись следы «дочки» «Ростелекома» и Ericsson
20.10.2015 Расследование: кто организовал схему похищения трафика у «Билайна»
06.03.2015 В деле о краже трафика «Билайна» появился след спецслужб
03.12.2014 Задержан экс-босс «Билайна»
17.07.2014 Экс-босса «Билайна» подозревают в краже трафика на $500 млн
14.07.2014 Объявлен в розыск бывший топ-менеджер «Билайна»
23.04.2013 «Информзащита» провела аудит ИБ корпоративной сети «Арментела»
08.09.2010 В «АрменТеле» назначен новый директор по продажам
11.08.2010 «АрменТел» утроил емкость сети 3G в Ереване и внедрил технологию HSUPA
03.12.2008 «АрменТел» внедрил VoIP-софтсвич MVTS II от «МФИ Софт»
15.10.2008 «Билайн» спас армянский интернет от Грузии
15.09.2008 В Unitel, «АрменТеле» и «Такоме» внедрена система межоператорских расчетов
19.05.2008 Назначен гендиректор "Арментела"
08.02.2008 Ericsson построит конвергентную сеть мобильной и фиксированной связи для «АрменТела»
15.01.2008 «АрменТел» и ИММО вводят в эксплуатацию SIM-меню для абонентов
09.01.2008 Гендиректор "АрменТела" подал в отставку
03.10.2007 «АрменТел» получил частоты для оказания услуг сотовой связи 3G в Армении
26.09.2007 Суд отложил рассмотрение иска против «АрменТела» и «ВымпелКома»
17.09.2007 25 сентября состоится рассмотрение иска армянского «Билайна» к «ВымпелКому»
14.09.2007 «ВымпелКом» воздержится от ребрендинга «АрменТела»
24.08.2007 «АрменТел» лишится монопольных прав на предоставление услуг
21.08.2007 «ВымпелКом» и МТС поделят Армению
15.06.2007 «АрменТел» в 2007г. намерен запустить 3G
01.06.2007 "АрменТел" предлагает снизить тарифы на фиксированную связь
19.04.2007 "Арментел" полностью перешел "ВымпелКому"
18.04.2007 "АрменТел" отказывается от монополии
22.03.2007 «ВымпелКом» докупил себе Армении
22.03.2007 Армения продаст "ВымпелКому" оставшиеся 10% акций "АрменТела"
19.02.2007 «АрменТел» намерена представить новое предложение о пересмотре тарифов
26.01.2007 КРОУ Армении не будет пересматривать решение по отключению IP-операторов
12.01.2007 «ВымпелКом» обязали бороться с армянской IP-телефонией

Публикаций - 141, упоминаний - 256

Team Armenia Telecom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 93
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 30
Vivacell - МТС Армения - МТС ВиваСелл - К-Телеком 47 20
К Телеком - Исеть Телеком 61 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 17
Ucom - Юком 15 12
Orange S.A. - Orange Group 982 9
Tashir - GNC-Alfa - Джиэнси-Альфа 11 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 8
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 8
АФК Система ПАО 1638 8
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 7
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 194 6
Карабах-Телеком 6 6
Киевстар - Kyivstar 475 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 5
Telenor - Теленор 725 5
Мобител 63 5
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 105 5
Альфа-Групп - Altimo 382 4
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel 133 4
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 95 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 4
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 108 4
Turkcell 319 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 3
ИММО - Информ-Мобил 49 3
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 3
Telia Company - TeliaSonera 802 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 2
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 41 2
UMC - United Microelectronics Corporation 295 2
МТС - Система Телеком 223 2
МФИ Софт 117 2
Huawei 3222 2
A1 Telekom Austria Group 55 2
К-Телеком - Win Mobile 27 2
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 331 2
Tashir Group - Ташир ГК 20 9
Газпром ПАО 1008 2
Filor Ventures 2 2
Molitro Holdings 2 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 2
ЮКОС НК 138 2
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 2
Cukurova 94 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 9 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 1
Фора-Банк 11 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 65 1
БТК холдинг 7 1
flydubai - Авиакомпания 3 1
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 7 1
MoneyGram 30 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 36 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
БСГВ Аудит 1 1
Rion Alliance 1 1
Western Union - Вестерн Юнион 120 1
Альфа-Групп 613 1
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 1
Альфа-Банк 1476 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Президент Российской Федерации 3770 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 0 1
Администрация Президента РФ 904 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 19
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5469 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 10
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 2
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 348 2
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 2
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 689 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 348 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 332 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 163 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 50 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 273 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1039 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 604 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 173 1
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 100 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1118 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 91 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 1874 1
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 46 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 1
Microsoft Windows 2000 2856 3
Google YouTube - Видеохостинг 2277 1
Samsung Galaxy 832 1
Яндекс.Маркет 524 1
WhatsApp Messenger 745 1
Microsoft Skype 1940 1
Rakuten Viber 491 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 1
Сател РТУ ПАК VoIP Платформа РТУ - Платформа унифицированных коммуникаций Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла 59 1
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 47 1
Новые облачные технологии - МойОфис 381 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 1
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 37 1
Росгидромет ICON 25 1
Центральный банк Республики Армения - ArCa - Armenian Card - Армениан Кард - Национальная единая платежная система 3 1
Климко Игорь 16 12
Сачков Илья 109 11
Погосян Ашот 11 11
Сачков Владимир 11 11
Зубов Александр 11 10
Карапетян Самвел 10 9
Писарев Алексей 11 9
Пятахин Андрей 20 8
Хачатрян Гагик 8 8
Близнюк Олег 8 7
Минаев Артем 26 6
Есаян (братья) 6 6
Арзуманян Карен 5 5
Есаян Айком 7 5
Зобнина Маргарита 54 4
Изосимов Александр 192 4
Евтушенков Владимир 194 4
Фарамазян Айк 5 4
Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 7 3
Алявдин Кирилл 19 2
Авдеев Сергей 26 2
Плесконос Дмитрий 32 2
Тимощенко Дмитрий 14 2
Чудаков Константин 11 2
Демирханян Борис 7 2
Осадчая Екатерина 47 2
Чутилян Асмик 2 2
Кочарян Роберт 10 2
Мартиросян Ваган 5 2
Хачатурян Артем 2 2
Дарбинян Армен 2 2
Масленников Игорь 35 2
Слободин Михаил 56 2
Кореш Виктор 81 2
Медведев Дмитрий 1604 1
Виноградова Татьяна 4 1
Малис Олег 73 1
Распопов Олег 14 1
Кудряшев Антон 27 1
Григорян Левон 1 1
Армения - Республика 1112 123
Россия - РФ - Российская федерация 108428 73
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 37
Армения - Ереван 148 23
Грузия 1064 21
Беларусь - Белоруссия 3525 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 14
Украина 6212 14
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 12
Узбекистан - Республика 1285 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 10
Таджикистан - Республика 726 9
Иран - Исламская Республика Иран 954 9
Казахстан - Республика 4467 9
Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 708 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 4
Австрия - Австрийская Республика 1020 4
Греция - Греческая Республика 744 4
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 7 4
Судан - Республика 90 4
Африка - Африканский регион 2928 4
Великобритания - Лондон 2031 4
Болгария - Республика 657 3
Ближний Восток 2549 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 333 3
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 190 3
Европа Восточная 2927 3
Индия - Республика 4263 3
Сирия - Сирийская Арабская Республика 215 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 3
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 234 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 2
Молдавия - Республика Молдова 668 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 483 2
Нидерланды - Амстердам 508 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Туркмения - Туркменистан 393 2
Куба - Республика 249 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 25
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 5
Абонентская база - Абонентская плата 1383 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 3
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 3
УК РА - Уголовный кодекс Республики Армения 3 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
Информационное общество - Государственная программа 1238 2
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 21 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Армения - Сотовый рынок 1 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 29
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 5
Голос Армении 2 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Sputnik Армения 1 1
Regnum - Регнум 101 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
UB - University of Bremen - Бременский университет 11 1
ТвГУ - Тверской государственный университет 9 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 4 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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Создано именных указателей - 95410.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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