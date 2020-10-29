Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel

«Билайн» после серии скандалов продал свою постсоветскую «дочку» гов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) за 2019 г. «Веон Армения» (бывшее название - «Арментел») – крупнейший в Армении оператором фиксированной связи и вторым по величине операто

Власти запретили армянам покупать постсоветсткую «дочку» «Билайна» ий телекоммуникационный оператор Ucom сообщил, что суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство компании, запретив местной компании Team заключать сделку по приобретению другого оператора - «Веон Армения» (торговая марка Beeline, входит в группу Veon). Ucom также просил суд в качестве обеспечительных мер запретить Team вести переговоры о покупке «Веон Армения», но в этой час

«Билайн» отдает свою «дочку» под залог армянскому банку местному «Ардшинбанку». Об этом сообщает агентство «Арменпресс». «Веон Армения» (бывшее название — «Арментел») является крупнейшим в Армении оператором фиксированной связи и вторым по величине

«Билайн» нашел новых покупателей на свою постсоветскую «дочку» венную комиссию по защите экономической конкуренцию. Компания «Веон Армения» изначально называлась «Арментел». Компания является крупнейшим в Армении оператором фиксированной связи и вторым по

«Дочка» «Билайна» закупала услуги у компаний собственного гендиректора ние - Veon) под названием Revenge («Месть»). Отчет посвящен процессам в армянской «дочке» группы - «Арментел» (торговая марка Beeline, сейчас называется «Веон Армения»). Отчет был подготовлен в

«Билайн» продает свою армянскую «дочку» екоммуникационным оператором «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). В 2006 г. «Вымпелком» приобрел «Арментел», основного в Армении оператора фиксированной связи и второго по величине оператора

«Билайн» решил купить первую и единственную зарубежную «дочку» «Ростелекома» Veon и «Ростелекомом» Телекоммуникационная компания «Веон Армения» (торговая марка Beeline, бывшая «Арментел») ведет переговоры с «Ростелекомом» о покупке принадлежащего ему армянского оператор

После трех лет заключения суд отпустил под залог экс-босса «Билайна» в Армении ного пути. Внутри «Арментела» утверждалось, что эти каналы были созданы для нужд СНБ. В результате «Арментел» не получал дохода от терминации трафика, не поступал налоговый доход и в казну Арме

После скандала с кражей трафика «Билайн» ликвидировал службу безопасности по СНГ кой «дочке» группы - «Арментеле». После того, как эта схема была обнаружена в 2013 г., руководство «Арментела» ушло в отставку, а Служба национальной безопасности Армении (СНБ) возбудила уголов

В деле о краже трафика «Билайна» нашлись следы «дочки» «Ростелекома» и Ericsson оры отчета удивляются назначению этой фирмы в качестве аудитора.Офис армянской «дочки» Vimpelcom - «Арментел», работающей под брендом Beeline Процесс выбора аудитора происходил без какого-либо

Расследование: кто организовал схему похищения трафика у «Билайна» и CNews оказались показания бывшего руководителя службы безопасности телекоммуникационной компании «Арментел» Ашота Погосяна, данные им в ходе допросов Службы национальной безопасности Армении

В деле о краже трафика «Билайна» появился след спецслужб обвиняемым ущерба завышенной на 70-80%. Вице-президент группы Vimpelcom (объединяет «Вымпелком» и «Арментел») по странам СНГ Андрей Патока ограничился комментарием, что «Арментел» работ

Задержан экс-босс «Билайна» адимира Сачкова. Об этом изданию Aysor.am заявила советник генпрокурора Армении Кристине Мелконян. «Арментел» - оператор фиксированной и мобильной связи, работает под торговой маркой Beeline. В

Экс-босса «Билайна» подозревают в краже трафика на $500 млн подробности уголовного дела в отношении гражданина России Игоря Климко, до 2013 г. возглавлявшего «Арментел» - крупнейшего оператора фиксированной связи и второго по величине мобильного операт

Объявлен в розыск бывший топ-менеджер «Билайна» Армения объявила в розыск гражданина России, бывшего гендиректора компании «Арментел» Игоря Климко. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Службу национальной безо

«Информзащита» провела аудит ИБ корпоративной сети «Арментела» мзащита» завершила проект по оценке уровня информационной безопасности корпоративной сети компании «Арментел». Его результатом стали список уязвимостей информационной системы телекоммуникационн

В «АрменТеле» назначен новый директор по продажам «АрменТел» (торговая марка Beeline) объявил о назначении Александра Сиволапова на должность ди

«АрменТел» утроил емкость сети 3G в Ереване и внедрил технологию HSUPA Компания «АрменТел» (TM Beeline) объявила о троекратном увеличении емкости сети 3G в Ереване. В настоящее время средняя скорость нисходящего трафика у абонентов мобильного интернета в сети Beeline в стол

«АрменТел» внедрил VoIP-софтсвич MVTS II от «МФИ Софт» Компания «МФИ Софт», российский производитель современных инфокоммуникационных решений, объявила о внедрении VoIP-софтсвича MVTS II на сети оператора связи «АрменТел» (группа компаний «ВымпелКом»), предоставляющего телекоммуникационные услуги под брендом Beeline в Армении. VoIP-софтсвич класса 4 MVTS II производительностью 2000 одновременных соедин

«Билайн» спас армянский интернет от Грузии Компания «Арментел», являющаяся 100% «дочкой» российского телекоммуникационного оператора, до конца окт

В Unitel, «АрменТеле» и «Такоме» внедрена система межоператорских расчетов ах СНГ. Совместная команда «ВымпелКома» и AT Consulting осуществила развертывание и запуск в эксплуатацию системы InterconnecT в компаниях «Unitel» (Узбекистан), «Украинские радиосистемы» (Украина), «АрменТел» (Армения) и «Таком» (Таджикистан). Системы межоператорских расчетов позволяют оптимизировать потоки трафика и увеличить эффективность использования сети, тем самым, повышая доходы ком

Назначен гендиректор "Арментела" Компания "ВымпелКом" объявила о назначении Нейчо Величкова на должность генерального директора ЗАО «АрменТел» (дочернее подразделение, предоставляющие услуги связи под торговой маркой Beeline н

Ericsson построит конвергентную сеть мобильной и фиксированной связи для «АрменТела» Ericsson был выбран компанией «АрменТел», входящей в группу компаний «ВымпелКом», в качестве эксклюзивного поставщика оборудования и услуг для строительства конвергентной сети нового поколения на базе решения IP Multimedia S

«АрменТел» и ИММО вводят в эксплуатацию SIM-меню для абонентов «АрменТел» совместно с российским контент- и сервис-провайдером ИММО и его армянским представительством с «Информ-мобил Айк» запустили в коммерческую эксплуатацию новое решение в области беспров

Гендиректор "АрменТела" подал в отставку Генеральный директор армянской телекоммуникационной компании ЗАО "АрменТел" (100-процентная дочерняя компания "ВымпелКома") Олег Близнюк подал в отставку, сооб

«Билайн» избавился от армянского двойника Экономический суд Армении удовлетворил иск местной «дочки» сотового оператора «Вымпелком» — «Арментела» — к Агентству по интеллектуальной собственности (АИС) республики. Ранее АИС,

«АрменТел» получил частоты для оказания услуг сотовой связи 3G в Армении "АрменТел" 1 октября 2007г. на заседании комиссии по регулированию общественных услуг Республи

Суд отложил рассмотрение иска против «АрменТела» и «ВымпелКома» суда Армении Артак Барсегян, сообщает РБК. По словам судьи, извещение ответчикам было отправлено в "АрменТел", учитывая тот факт, что владельцем 100% акций данной компании является ОАО "ВымпелК

25 сентября состоится рассмотрение иска армянского «Билайна» к «ВымпелКому» 25 сентября рассмотрит иск армянской компании «Билайн» против телекоммуникационного оператора ЗАО «АрменТел» и ее материнской компании ОАО «ВымпелКом», сообщает РБК. В своем иске «Билайн» треб

«ВымпелКом» воздержится от ребрендинга «АрменТела» "ВымпелКом" воздержится от ребрендинга "АрменТела" в сфере мобильной связи, пока не решит проблемы с правообладанием на торговую марк

«АрменТел» лишится монопольных прав на предоставление услуг Армянская телекоммуникационная компания "АрменТел", которую в 2006г. приобрел "ВымпелКом", по решению Комиссии по регулированию общест

«ВымпелКом» и МТС поделят Армению конкурировать в Армении со своим извечным соперником «ВымпелКомом», которому принадлежит компания «Арментел». В МТС не стали комментировать появившуюся информацию об интересе к «К-Телеком». «А

«АрменТелу» не позволили увеличить тарифы лированию общественных услуг (КРОУ) Армении отклонила сегодня заявку телекоммуникационной компании «АрменТел» о корректировке тарифов на оказываемые услуги. Об этом сообщил начальник отдела упр

«АрменТел» в 2007г. намерен запустить 3G «АрменТел» («дочка» «Вымпелкома») намерен ввести сервис 3G, заявил директор по вопросам упоряд

"АрменТел" предлагает снизить тарифы на фиксированную связь Компания «АрменТел» просит пересмотреть действующие тарифы на фиксированную телефонную связь. Соответст

"Арментел" полностью перешел "ВымпелКому" Компания «ВымпелКом» объявила о закрытии сделки по приобретению 10% пакета акций компании «Арментел» у правительства Армении. Стоимость этого пакета акций составляет примерно €38,6 млн

"АрменТел" отказывается от монополии Комания «АрменТел» до конца 2007 г. готова отказаться от всех видов монополий, в том числе и на фиксир

«ВымпелКом» докупил себе Армении й продаже российскому «ВымпелКому» оставшихся за государством 10% акций (1883771 штука) в компании «АрменТел» за €38 млн. Данное решение принято в соответствии с меморандумом о взаимопонимании,

Армения продаст "ВымпелКому" оставшиеся 10% акций "АрменТела" оссийскому "ВымпелКому" оставшихся за государством 10% акций (1 млн 883 тыс. 771 акция) в компании "АрменТел" за €38 млн., сообщает РБК. В сообщении отмечается, что данное решение принято в соо