Индексная книга CNews*
Team Armenia Telecom Veon Armenia Telephone Company Веон Армения АрменТел, ArmenTel
Публикаций - 141, упоминаний - 256
Team Armenia Telecom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Климко Игорь 16 12
|Сачков Илья 109 11
|Погосян Ашот 11 11
|Сачков Владимир 11 11
|Зубов Александр 11 10
|Карапетян Самвел 10 9
|Писарев Алексей 11 9
|Пятахин Андрей 20 8
|Хачатрян Гагик 8 8
|Близнюк Олег 8 7
|Минаев Артем 26 6
|Есаян (братья) 6 6
|Арзуманян Карен 5 5
|Есаян Айком 7 5
|Зобнина Маргарита 54 4
|Изосимов Александр 192 4
|Евтушенков Владимир 194 4
|Фарамазян Айк 5 4
|Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 7 3
|Алявдин Кирилл 19 2
|Авдеев Сергей 26 2
|Плесконос Дмитрий 32 2
|Тимощенко Дмитрий 14 2
|Чудаков Константин 11 2
|Демирханян Борис 7 2
|Осадчая Екатерина 47 2
|Чутилян Асмик 2 2
|Кочарян Роберт 10 2
|Мартиросян Ваган 5 2
|Хачатурян Артем 2 2
|Дарбинян Армен 2 2
|Масленников Игорь 35 2
|Слободин Михаил 56 2
|Кореш Виктор 81 2
|Медведев Дмитрий 1604 1
|Виноградова Татьяна 4 1
|Малис Олег 73 1
|Распопов Олег 14 1
|Кудряшев Антон 27 1
|Григорян Левон 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 29
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 5
|Голос Армении 2 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|Sputnik Армения 1 1
|Regnum - Регнум 101 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 4
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
|AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202277, в очереди разбора - 919556.
Создано именных указателей - 95410.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202277, в очереди разбора - 919556.
Создано именных указателей - 95410.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.