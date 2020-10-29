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Team Armenia Telecom Veon Armenia Telephone Company Веон Армения АрменТел, ArmenTel

Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel

СОБЫТИЯ

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29.10.2020 «Билайн» после серии скандалов продал свою постсоветскую «дочку»

гов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) за 2019 г. «Веон Армения» (бывшее название - «Арментел») – крупнейший в Армении оператором фиксированной связи и вторым по величине операто
20.08.2020 Власти запретили армянам покупать постсоветсткую «дочку» «Билайна»

ий телекоммуникационный оператор Ucom сообщил, что суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство компании, запретив местной компании Team заключать сделку по приобретению другого оператора - «Веон Армения» (торговая марка Beeline, входит в группу Veon). Ucom также просил суд в качестве обеспечительных мер запретить Team вести переговоры о покупке «Веон Армения», но в этой час
29.07.2020 «Билайн» отдает свою «дочку» под залог армянскому банку

местному «Ардшинбанку». Об этом сообщает агентство «Арменпресс». «Веон Армения» (бывшее название — «Арментел») является крупнейшим в Армении оператором фиксированной связи и вторым по величине

09.06.2020 «Билайн» нашел новых покупателей на свою постсоветскую «дочку»

венную комиссию по защите экономической конкуренцию. Компания «Веон Армения» изначально называлась «Арментел». Компания является крупнейшим в Армении оператором фиксированной связи и вторым по

26.02.2020 «Дочка» «Билайна» закупала услуги у компаний собственного гендиректора

ние - Veon) под названием Revenge («Месть»). Отчет посвящен процессам в армянской «дочке» группы - «Арментел» (торговая марка Beeline, сейчас называется «Веон Армения»). Отчет был подготовлен в
31.12.2019 «Билайн» продает свою армянскую «дочку»

екоммуникационным оператором «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). В 2006 г. «Вымпелком» приобрел «Арментел», основного в Армении оператора фиксированной связи и второго по величине оператора

13.11.2017 «Билайн» решил купить первую и единственную зарубежную «дочку» «Ростелекома»

Veon и «Ростелекомом» Телекоммуникационная компания «Веон Армения» (торговая марка Beeline, бывшая «Арментел») ведет переговоры с «Ростелекомом» о покупке принадлежащего ему армянского оператор
21.08.2017 После трех лет заключения суд отпустил под залог экс-босса «Билайна» в Армении

ного пути. Внутри «Арментела» утверждалось, что эти каналы были созданы для нужд СНБ. В результате «Арментел» не получал дохода от терминации трафика, не поступал налоговый доход и в казну Арме
20.04.2017 После скандала с кражей трафика «Билайн» ликвидировал службу безопасности по СНГ

кой «дочке» группы - «Арментеле». После того, как эта схема была обнаружена в 2013 г., руководство «Арментела» ушло в отставку, а Служба национальной безопасности Армении (СНБ) возбудила уголов
31.03.2017 В деле о краже трафика «Билайна» нашлись следы «дочки» «Ростелекома» и Ericsson

оры отчета удивляются назначению этой фирмы в качестве аудитора.Офис армянской «дочки» Vimpelcom - «Арментел», работающей под брендом Beeline Процесс выбора аудитора происходил без какого-либо

20.10.2015 Расследование: кто организовал схему похищения трафика у «Билайна»

и CNews оказались показания бывшего руководителя службы безопасности телекоммуникационной компании «Арментел» Ашота Погосяна, данные им в ходе допросов Службы национальной безопасности Армении

06.03.2015 В деле о краже трафика «Билайна» появился след спецслужб

обвиняемым ущерба завышенной на 70-80%. Вице-президент группы Vimpelcom (объединяет «Вымпелком» и «Арментел») по странам СНГ Андрей Патока ограничился комментарием, что «Арментел» работ
03.12.2014 Задержан экс-босс «Билайна»

адимира Сачкова. Об этом изданию Aysor.am заявила советник генпрокурора Армении Кристине Мелконян. «Арментел» - оператор фиксированной и мобильной связи, работает под торговой маркой Beeline. В
17.07.2014 Экс-босса «Билайна» подозревают в краже трафика на $500 млн

подробности уголовного дела в отношении гражданина России Игоря Климко, до 2013 г. возглавлявшего «Арментел» - крупнейшего оператора фиксированной связи и второго по величине мобильного операт
14.07.2014 Объявлен в розыск бывший топ-менеджер «Билайна»

Армения объявила в розыск гражданина России, бывшего гендиректора компании «Арментел» Игоря Климко. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Службу национальной безо
23.04.2013 «Информзащита» провела аудит ИБ корпоративной сети «Арментела»

мзащита» завершила проект по оценке уровня информационной безопасности корпоративной сети компании «Арментел». Его результатом стали список уязвимостей информационной системы телекоммуникационн
08.09.2010 В «АрменТеле» назначен новый директор по продажам

«АрменТел» (торговая марка Beeline) объявил о назначении Александра Сиволапова на должность ди
11.08.2010 «АрменТел» утроил емкость сети 3G в Ереване и внедрил технологию HSUPA

Компания «АрменТел» (TM Beeline) объявила о троекратном увеличении емкости сети 3G в Ереване. В настоящее время средняя скорость нисходящего трафика у абонентов мобильного интернета в сети Beeline в стол
03.12.2008 «АрменТел» внедрил VoIP-софтсвич MVTS II от «МФИ Софт»

Компания «МФИ Софт», российский производитель современных инфокоммуникационных решений, объявила о внедрении VoIP-софтсвича MVTS II на сети оператора связи «АрменТел» (группа компаний «ВымпелКом»), предоставляющего телекоммуникационные услуги под брендом Beeline в Армении. VoIP-софтсвич класса 4 MVTS II производительностью 2000 одновременных соедин
15.10.2008 «Билайн» спас армянский интернет от Грузии

Компания «Арментел», являющаяся 100% «дочкой» российского телекоммуникационного оператора, до конца окт
15.09.2008 В Unitel, «АрменТеле» и «Такоме» внедрена система межоператорских расчетов

ах СНГ. Совместная команда «ВымпелКома» и AT Consulting осуществила развертывание и запуск в эксплуатацию системы InterconnecT в компаниях «Unitel» (Узбекистан), «Украинские радиосистемы» (Украина), «АрменТел» (Армения) и «Таком» (Таджикистан). Системы межоператорских расчетов позволяют оптимизировать потоки трафика и увеличить эффективность использования сети, тем самым, повышая доходы ком
19.05.2008 Назначен гендиректор "Арментела"

Компания "ВымпелКом" объявила о назначении Нейчо Величкова на должность генерального директора ЗАО «АрменТел» (дочернее подразделение, предоставляющие услуги связи под торговой маркой Beeline н
08.02.2008 Ericsson построит конвергентную сеть мобильной и фиксированной связи для «АрменТела»

Ericsson был выбран компанией «АрменТел», входящей в группу компаний «ВымпелКом», в качестве эксклюзивного поставщика оборудования и услуг для строительства конвергентной сети нового поколения на базе решения IP Multimedia S
15.01.2008 «АрменТел» и ИММО вводят в эксплуатацию SIM-меню для абонентов

«АрменТел» совместно с российским контент- и сервис-провайдером ИММО и его армянским представительством с «Информ-мобил Айк» запустили в коммерческую эксплуатацию новое решение в области беспров
09.01.2008 Гендиректор "АрменТела" подал в отставку

Генеральный директор армянской телекоммуникационной компании ЗАО "АрменТел" (100-процентная дочерняя компания "ВымпелКома") Олег Близнюк подал в отставку, сооб
15.12.2007 «Билайн» избавился от армянского двойника

Экономический суд Армении удовлетворил иск местной «дочки» сотового оператора «Вымпелком» — «Арментела» — к Агентству по интеллектуальной собственности (АИС) республики. Ранее АИС,

03.10.2007 «АрменТел» получил частоты для оказания услуг сотовой связи 3G в Армении

"АрменТел" 1 октября 2007г. на заседании комиссии по регулированию общественных услуг Республи
26.09.2007 Суд отложил рассмотрение иска против «АрменТела» и «ВымпелКома»

суда Армении Артак Барсегян, сообщает РБК. По словам судьи, извещение ответчикам было отправлено в "АрменТел", учитывая тот факт, что владельцем 100% акций данной компании является ОАО "ВымпелК
17.09.2007 25 сентября состоится рассмотрение иска армянского «Билайна» к «ВымпелКому»

25 сентября рассмотрит иск армянской компании «Билайн» против телекоммуникационного оператора ЗАО «АрменТел» и ее материнской компании ОАО «ВымпелКом», сообщает РБК. В своем иске «Билайн» треб
14.09.2007 «ВымпелКом» воздержится от ребрендинга «АрменТела»

"ВымпелКом" воздержится от ребрендинга "АрменТела" в сфере мобильной связи, пока не решит проблемы с правообладанием на торговую марк
24.08.2007 «АрменТел» лишится монопольных прав на предоставление услуг

Армянская телекоммуникационная компания "АрменТел", которую в 2006г. приобрел "ВымпелКом", по решению Комиссии по регулированию общест
21.08.2007 «ВымпелКом» и МТС поделят Армению

конкурировать в Армении со своим извечным соперником «ВымпелКомом», которому принадлежит компания «Арментел». В МТС не стали комментировать появившуюся информацию об интересе к «К-Телеком». «А
13.07.2007 «АрменТелу» не позволили увеличить тарифы

лированию общественных услуг (КРОУ) Армении отклонила сегодня заявку телекоммуникационной компании «АрменТел» о корректировке тарифов на оказываемые услуги. Об этом сообщил начальник отдела упр
15.06.2007 «АрменТел» в 2007г. намерен запустить 3G

«АрменТел» («дочка» «Вымпелкома») намерен ввести сервис 3G, заявил директор по вопросам упоряд
01.06.2007 "АрменТел" предлагает снизить тарифы на фиксированную связь

Компания «АрменТел» просит пересмотреть действующие тарифы на фиксированную телефонную связь. Соответст
19.04.2007 "Арментел" полностью перешел "ВымпелКому"

Компания «ВымпелКом» объявила о закрытии сделки по приобретению 10% пакета акций компании «Арментел» у правительства Армении. Стоимость этого пакета акций составляет примерно €38,6 млн
18.04.2007 "АрменТел" отказывается от монополии

Комания «АрменТел» до конца 2007 г. готова отказаться от всех видов монополий, в том числе и на фиксир
22.03.2007 «ВымпелКом» докупил себе Армении

й продаже российскому «ВымпелКому» оставшихся за государством 10% акций (1883771 штука) в компании «АрменТел» за €38 млн. Данное решение принято в соответствии с меморандумом о взаимопонимании,
22.03.2007 Армения продаст "ВымпелКому" оставшиеся 10% акций "АрменТела"

оссийскому "ВымпелКому" оставшихся за государством 10% акций (1 млн 883 тыс. 771 акция) в компании "АрменТел" за €38 млн., сообщает РБК. В сообщении отмечается, что данное решение принято в соо
19.02.2007 «АрменТел» намерена представить новое предложение о пересмотре тарифов

Компания «АрменТел», 90% акций которой принадлежат российскому «ВымпелКому», в июне 2007 г. представит в Комиссию по регулированию общественных услуг Армении новое предложение о пересмотре действующих та

Публикаций - 163, упоминаний - 295

Team Armenia Telecom и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 105
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 43
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 39
Viva Armenia - Вива-Армения - Fedilco Group - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 66 31
К Телеком - Исеть Телеком 97 27
Ростелеком 10948 21
Ucom - Юком 22 16
Viva Armenia - GNC-Alfa - Джиэнси-Альфа 17 11
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 11
МегаФон 10742 9
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 9
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 8
Киевстар - Kyivstar 569 7
Карабах-Телеком 7 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 6
Мобител 66 5
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 5
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 5
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 5
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 4
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 4
ОСС-Звезда - Объединенная система связи - Армяно-российско-американское транснациональное СП 8 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 4
ИММО - Информ-Мобил 54 3
Mobitel 31 3
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 31 3
МТС - Комстар ОТС - Корнет-АМ 11 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 3
UMC - United Microelectronics Corporation 339 2
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 2
Nar - Azerfon-Vodafone 16 2
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 2
Питерская группа связистов 441 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 68 2
Tashir Group - Ташир ГК 31 10
Газпром ПАО 1493 6
Айбизнесбанк 4 4
Фора Банк 86 3
Molitro Holdings 5 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 3
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 2
Filor Ventures 2 2
Ardshinbank - Ардшинбанк - Арэксимбанк 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Альфа-Банк 1979 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Музей-усадьба Архангельское 35 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
Rion Alliance 1 1
БСГВ Аудит 1 1
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 15 1
flydubai - Авиакомпания 7 1
БТК холдинг 7 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Резонанс НПП 407 1
Cukurova 97 1
Saint-Gobain - Сен-Гобен - Сэн-Гобен Эйч Пи Эм Рус - Кавминстекло 11 1
Istithmar 5 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
Стройкредит АКБ 35 1
GoToGate 1 1
Саркисян груп 1 1
Ланрусинвест Промышленная группа 7 1
ИРТЕК 1 1
Pamplona Capital Management - PCM 4 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 1
ОЛМА ИФ - ОЛМА Инвестиционная фирма 3 1
Temasek Holdings 22 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 55
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 1
ОЭЗ Мегри - Особая экономическая зона 2 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
U.S. Department of State - USAID - United States Agency for International Development - Агентство США по международному развитию 18 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 23
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 83
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 61
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 30
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 16
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
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Зобнина Маргарита 54 4
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Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 6
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
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Английский язык 7030 3
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
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Фактинфо 3 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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