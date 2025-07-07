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Индексная книга (каталог) CNews*
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Molitro Holdings


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 Зарубежный актив «Ростелекома» продается новым хозяевам экс-«дочки» МТС 1
25.01.2024 МТС с трудом продала зарубежный актив таинственному офшору 1
18.01.2022 «Ростелеком» продает свой единственный зарубежный актив 1
08.11.2021 «Ростелеком» нашел покупателя на свой единственный зарубежный актив 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Molitro Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10014 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13406 4
Tashir - GNC-Alfa - Джиэнси-Альфа 15 3
Fedilco Group Limited - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 60 3
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 161 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 778 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 3
Ucom - Юком 21 2
Tashir Group - Ташир ГК 31 2
Айбизнесбанк 4 1
Газпром ПАО 1376 1
Filor Ventures 2 1
Фора Банк 60 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 87 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28393 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21287 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5191 1
Карапетян Самвел 12 2
Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 1
Есаян (братья) 10 1
Есаян Александр 7 1
Осеевский Михаил 329 1
Унанян Арман 1 1
Есаян Айком 8 1
Азизян Лиана 3 1
Хачатрян Гагик 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 4
Армения - Республика 2337 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52722 1
Кипр - Республика 571 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 459 1
Энергетика - Energy - Energetically 5289 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1655 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7661 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53091 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370021, в очереди разбора - 748379.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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