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Демирханян Борис


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 Зарубежный актив «Ростелекома» продается новым хозяевам экс-«дочки» МТС 1
11.10.2017 «Росэлектроника» примет участие в развитии спутниковой навигации в Армении 1
25.10.2011 МТС свернул WiMAX-сеть, открытую Медведевым 1
26.10.2010 «Комстар» организовал пилотную зону мобильного WiMAX в Армении на оборудовании «Ситроникс» 1
03.03.2009 «Комстар-ОТС» получил телефонную номерную емкость в Армении 1
21.10.2008 Президенты России и Армении открыли национальную сеть WiMAX «Комстар-ОТС» 1
21.10.2008 «Комстар-ОТС» запустил в Армении национальную сеть WiMAX 1
16.06.2008 «Комстар-ОТС» получил частоты для оказания услуг WiMAX в Армении 1
08.05.2008 "Комстар" стал регистратором доменов 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Демирханян Борис и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 7
МТС - Комстар ОТС - Корнет-АМ 11 7
Airspan Networks 27 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13406 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1343 2
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 161 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3260 1
Ростелеком 10014 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1186 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
Intracom Telecom - Интраком Телеком 63 1
Fedilco Group Limited - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 60 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 1
Cisco Systems 5168 1
ЕИА Инжиниринг 1 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 87 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3161 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1417 1
WiMAX Forum 68 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1270 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10291 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3745 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8322 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21287 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16528 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25030 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9486 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10970 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4753 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4256 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2895 1
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 291 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 160 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1402 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1785 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12466 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6572 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3840 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53814 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13013 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8745 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2540 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4698 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5085 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8252 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1530 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14156 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8464 1
Мобильная связь - голосовые услуги 322 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 491 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2816 1
Приданцев Сергей 147 3
Медведев Дмитрий 1657 2
Евтушенков Владимир 209 2
Саркисян Серж 3 1
Саргсян Серж 3 1
Жерегеля Андрей 1 1
Карапетян Карен 8 1
Шпак Василий 245 1
Мантуров Денис 116 1
Арабаджян Самвел 2 1
Кореш Виктор 82 1
Кузьменко Валерия 62 1
Красовский Александр 29 1
Армения - Республика 2337 8
Армения - Ереван 206 7
Россия - РФ - Российская федерация 150548 6
Армения - Сюникская область - Капан - Каджаран 6 2
Армения - Гюмри 14 1
Евразия - Евразийский континент 619 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52722 1
Армения - Степанаван 3 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 849 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5907 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53091 1
Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 59 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19448 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10263 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 57 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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