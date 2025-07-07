Получите все материалы CNews по ключевому слову
Демирханян Борис
УПОМИНАНИЯ
Демирханян Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|WiMAX Forum 68 1
|Приданцев Сергей 147 3
|Медведев Дмитрий 1657 2
|Евтушенков Владимир 209 2
|Саркисян Серж 3 1
|Саргсян Серж 3 1
|Жерегеля Андрей 1 1
|Карапетян Карен 8 1
|Шпак Василий 245 1
|Мантуров Денис 116 1
|Арабаджян Самвел 2 1
|Кореш Виктор 82 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|Красовский Александр 29 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370021, в очереди разбора - 748379.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.