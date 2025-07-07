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Tashir Group Ташир ГК
«Ташир» - это диверсифицированная промышленно-строительная группа федерального масштаба, объединяющая более 200 компаний. Со дня основания в 1999 году «Ташир» работает в области строительства и девелопмента. Компании Группы управляют активами в различных секторах экономики России. «Ташир» ведет деятельность в области девелопмента, финансов, промышленности, строительства, энергетики, ритейла, ресторанного бизнеса, индустрии развлечений, а также на других направлениях и объединяет 45 000 сотрудников в 51 городе России (данные 2022 года) и за ее пределами.
УПОМИНАНИЯ
Tashir Group и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
|Карапетян Самвел 12 10
|Хачатрян Гагик 8 8
|Есаян (братья) 10 7
|Есаян Айком 8 6
|Галстян Арсен 6 4
|Есаян Александр 7 3
|Пятахин Андрей 20 3
|Мошков Артем 14 3
|Рыбакова Любовь 17 2
|Азизян Лиана 3 2
|Голанд Евгений 11 2
|Чумаков Денис 19 2
|Мякишева Марина 84 1
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
|Осеевский Михаил 329 1
|Унанян Арман 1 1
|Никоян Самвел 1 1
|Сорокин Сергей 13 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Ефимкин Виталий 1 1
|Добкин Аркадий 79 1
|Соловьев Владимир 107 1
|Морозов Сергей 59 1
|Южаков Алексей 27 1
|Козубова Любовь 1 1
|Алехин Алексей 5 1
|Горбачев Максим 2 1
|Погосов Сергей 1 1
|Хачатрян Гигак 1 1
|Арутюнян Карен 1 1
|Синицын Валентин 3 1
|Барсегян Ашот 1 1
|Башков Игорь 17 1
|Долгих Вячеслав 4 1
|Рустамов Рустам 461 1
|Мкртчян Левон 2 1
|Ерзнкян Минас 2 1
|Дарбинян Карен 1 1
|Саргсян Серж 3 1
|Карамзинова Елена 1 1
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