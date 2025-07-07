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Tashir Group Ташир ГК

Tashir Group - Ташир ГК

«Ташир» - это диверсифицированная промышленно-строительная группа федерального масштаба,  объединяющая более 200 компаний. Со дня основания в 1999 году «Ташир» работает в области строительства и девелопмента. Компании Группы управляют активами в различных секторах экономики России. «Ташир» ведет деятельность в области девелопмента, финансов, промышленности, строительства, энергетики, ритейла, ресторанного бизнеса, индустрии развлечений, а также на других направлениях и объединяет 45 000 сотрудников в 51 городе России (данные 2022 года) и за ее пределами.

УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 Зарубежный актив «Ростелекома» продается новым хозяевам экс-«дочки» МТС 1
26.11.2024 ГК «Корус Консалтинг» внедрила HR-платформу K-Team на базе «Битрикс24» для ГК «Ташир Медика» 1
14.11.2024 «Купер» запустил услугу самовывоза из кафе и ресторанов 1
08.04.2024 Решения «Нетрики Медицины» совместимы с операционной системой «Ред ОС» 1
05.03.2024 Кузбасские родители получили онлайн-доступ к медкартам детей благодаря новому решению «Нетрики Медицины» 1
25.01.2024 МТС с трудом продала зарубежный актив таинственному офшору 1
19.09.2023 «Нетрика медицина» запускает новое стратегическое направление работы 1
28.06.2022 Ушедший из России основатель Mail.ru нашел нового хозяина для своих активов 1
27.06.2022 N3 group и Арсен Галстян стали владельцами DataArt в России 1
18.01.2022 «Ростелеком» продает свой единственный зарубежный актив 1
08.11.2021 «Ростелеком» нашел покупателя на свой единственный зарубежный актив 2
15.10.2021 «Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения 1
23.12.2020 «Интеллоджик» привлекла 160 млн рублей на развитие платформы Botkin.AI 1
29.10.2020 «Билайн» после серии скандалов продал свою постсоветскую «дочку» 1
20.08.2020 Власти запретили армянам покупать постсоветсткую «дочку» «Билайна» 1
29.07.2020 «Билайн» отдает свою «дочку» под залог армянскому банку 1
09.07.2020 Постсоветской «дочке» «Билайна» запрещают продаваться 1
09.06.2020 «Билайн» нашел новых покупателей на свою постсоветскую «дочку» 1
15.04.2020 Сотни сотрудников постсоветского оператора увольняются из-за российского гендиректора 1
31.12.2019 «Билайн» продает свою армянскую «дочку» 1
24.08.2018 «Ташир» оборудует новостройки российской системой «умного» дома 4
09.06.2017 Schneider Electric и «Ташир» открывают центр компетенций по распределению энергии и автоматизации на базе НПУ Армении 3
22.04.2016 В Ереване построили завод по производству оборудования для электросетевого комплекса Армении 1
09.09.2010 «Глобус-Телеком» обеспечил связью гостиничный комплекс SK-Royal 2
03.03.2010 Любовь Рыбакова: Кризис подтолкнул ритейлеров к BI-решениям 1
15.07.2009 «Глобус-Телеком» обеспечит связью новый торговый центр «Ташир» 4
03.06.2009 Любовь Рыбакова: Ритейлеры уходят от имиджевых ИТ-проектов 1
22.05.2009 Магазины «Модный Альянс» и «Модный альянс Джинс» автоматизируют на базе TradeX 2
24.02.2009 «Глобус-Телеком» обеспечит связью новый торговый центр «Ташир» 1
01.06.2007 "Центральный Телеграф" обеспечит связью несколько строящихся бизнес-центров 2
15.03.2006 "Ташир-Пицца" автоматизирует учет 1

Публикаций - 31, упоминаний - 43

Tashir Group и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 10
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 778 10
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 161 10
Ucom - Юком 21 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13406 6
N3 Group - Netrika - Нетрика 156 6
Fedilco Group Limited - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 60 5
Ростелеком 10014 5
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 57 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 4
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 3
Tashir - GNC-Alfa - Джиэнси-Альфа 15 3
Ростелеком - Глобус-телеком 226 3
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 17 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 515 3
iTentika - Айтентика 17 2
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 2
Unicorn - Юникорн 51 2
Киевстар - Kyivstar 545 1
К Телеком - Исеть Телеком 88 1
Системы и Технологии ГК 105 1
Microsoft Corporation 24922 1
Oracle Corporation 6767 1
Lenovo Motorola 3509 1
IBM - International Business Machines Corp 9483 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Schneider Electric 582 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 194 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 1
VK - Mail.ru Group 3493 1
8550 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
1С-Рарус 903 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 1
Цифра ГК 2488 1
VK - Mail.ru Port.ru 91 1
DXC Technology - Computer Sciences 89 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 1
Tashir - Ташир Телеком - Т Телеком 1 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 43 8
Фора Банк 60 3
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 45 3
Bosco di Ciliegi 7 2
Nike 188 2
Molitro Holdings 4 2
Ardshinbank - Ардшинбанк - Арэксимбанк 3 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 453 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Седьмой Континент 64 1
Quiksilver 9 1
Filor Ventures 2 1
Unicorn Capital Partners - Юникорн кэпитал партнерс 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
RBV Capital 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 100 1
Tashir - Ташир Пицца 2 1
Primer Capital - Праймер Кэпитал- венчурный фонд 3 1
Ереван-Плаза ТЦ 10 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - F.D.Lab - Fashion Distribution Lab - PurPur - ПурПур 3 1
Газпром ПАО 1376 1
Айбизнесбанк 4 1
Банана-Мама - Banana-Mama 12 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
Фирма Гален 4 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 37 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 87 11
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2041 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6116 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3156 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1409 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1938 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 204 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3161 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12190 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3256 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4499 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 181 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28393 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32304 8
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Чумаков Денис 19 2
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Сорокин Сергей 13 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7488 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 639 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6902 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2837 1
Sputnik Армения 1 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1579 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 26 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 901 1
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