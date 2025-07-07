Tashir Group - Ташир ГК

«Ташир» - это диверсифицированная промышленно-строительная группа федерального масштаба, объединяющая более 200 компаний. Со дня основания в 1999 году «Ташир» работает в области строительства и девелопмента. Компании Группы управляют активами в различных секторах экономики России. «Ташир» ведет деятельность в области девелопмента, финансов, промышленности, строительства, энергетики, ритейла, ресторанного бизнеса, индустрии развлечений, а также на других направлениях и объединяет 45 000 сотрудников в 51 городе России (данные 2022 года) и за ее пределами.