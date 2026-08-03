Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198792
ИКТ 15339
Организации 11748
Ведомства 1510
Ассоциации 1110
Технологии 3586
Системы 27054
Персоны 86717
География 3112
Статьи 1579
Пресса 1317
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2828
Мероприятия 894

Арутюнян Карен

СОБЫТИЯ


03.08.2026 Вадим Нисанов перешел на позицию коммерческого директора GreenData 1
09.06.2017 Schneider Electric и «Ташир» открывают центр компетенций по распределению энергии и автоматизации на базе НПУ Армении 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Арутюнян Карен и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric 614 1
Tashir Group - Ташир ГК 31 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 491 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36140 1
Никоян Самвел 1 1
Карапетян Самвел 13 1
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
Мкртчян Левон 2 1
Саргсян Серж 3 1
Дарбинян Карен 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165943 2
Армения - Ереван 223 1
Евразия - Евразийский континент 642 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14807 1
Франция - Французская Республика 8176 1
Армения - Республика 2448 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2107 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33701 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 708 1
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще