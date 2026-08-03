Индексная книга (каталог) CNews*
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Арутюнян Карен
СОБЫТИЯ
|03.08.2026
|Вадим Нисанов перешел на позицию коммерческого директора GreenData 1
|09.06.2017
|Schneider Electric и «Ташир» открывают центр компетенций по распределению энергии и автоматизации на базе НПУ Армении 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Арутюнян Карен и организации, системы, технологии, персоны:
|Schneider Electric 614 1
|Инжиниринг - технические консультационные услуги 491 1
|Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36140 1
|Никоян Самвел 1 1
|Карапетян Самвел 13 1
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
|Мкртчян Левон 2 1
|Саргсян Серж 3 1
|Дарбинян Карен 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.