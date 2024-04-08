Решения «Нетрики Медицины» совместимы с операционной системой «Ред ОС»

Цифровая интеграционная платформа «N3.Здравоохранение» и BI-платформа «N3.Аналитика» получили сертификаты совместимости с отечественной операционной системой Ред ОС, сертифицированной ФСТЭК России. Совместимость и корректность работы ИТ-решений подтверждена в ходе испытаний, которые провели специалисты вендоров – компаний «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») и «Ред Софт». Об этом CNews сообщили представители «Нетрики Медицины».

«Тестирование совместимости с операционными системами из реестра российского ПО, сертифицированными ФСТЭК, – часть стратегической технологической задачи по максимальной адаптации наших решений под требования, предъявляемые к государственным информационным системам (в том числе в сфере здравоохранения). В рамках задачи мы проверяем и подтверждаем совместимость своих разработок с основными операционными системами и системами управления базами данных российских вендоров, – сказал технический директор компании «Нетрика Медицина» Андрей Гуль. – Государственные организации сферы здравоохранения работают в условиях постоянно растущих требований к безопасности программных продуктов. Мы стремимся заблаговременно обеспечить максимальную совместимость своих решений с теми продуктами, которые выбирают наши заказчики».

Интеграционная платформа «N3.Здравоохранение» обеспечивает обмен данными между различными медицинскими и немедицинскими информационными системами и выполняет функции регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). На базе «N3.Здравоохранение» работают 18 государственных информационных систем в сфере здравоохранения в регионах страны, а также в ФМБА России и в Минздраве России.

BI-платформа «N3.Аналитика» предназначена для обработки больших объемов данных из разных источников. Аналитическая система обеспечивает мониторинг ключевых показателей здравоохранения региона за счет автоматизации процесса сбора и обработки данных, а также возможности их визуализации в виде отчетов.

Разработки компании «Нетрика Медицина» включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Разработка ведется в закрытом контуре «Ред Софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории, расположенном на территории России. Это составной программный продукт, построенный на пакетной базе RPM-формата, соответствующий требованиям POSIX и LSB 4.1 (Linux Standard Base).

«Ред ОС» является готовой операционной системой для полноценной работы: обладает полным набором программ и инструментов, привычным конечному пользователю, предлагает настраиваемое рабочее пространство.

На базе «Ред ОС» работают все продукты компании «Ред Софт», с операционной системой совместимы программные и аппаратные решения партнеров компании. На текущий момент каталог совместимого с «Ред ОС» оборудования и программного обеспечения насчитывает сотни стабильно работающих продуктов, подходящих для решения широкого спектра бизнес-задач. Каталог совместимостей постоянно пополняется новыми решениями, с помощью которых вы можете выстраивать стабильную работу внутри своей организации.

Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что позволяет применять его в государственных информационных системах. «Ред ОС» внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Ред Софт активно развивает партнерства с разработчиками решений для медицинской отрасли. Корректно и эффективно работающая система здравоохранения — гарант стабильности нашей страны, и мы рады, что «Ред ОС» является той самой операционной системой, которая обеспечит сотрудников медицинской отрасли надежной основой для решения столь важных вопросов», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

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«Ред Софт» — российский разработчик программного обеспечения на основе собственного технологического стека. Портфель компании включает экосистему решений для организации и управления ИТ-инфраструктурой, а также прикладные продукты, которые обеспечивают основу автоматизации государственных информационных систем. Заказчики компании «Ред Софт» — это госкорпорации, органы государственной власти, представители бизнеса из всех отраслей экономики: от тяжелой промышленности, металлургии, нефтегазовой отрасли до телекома, ритейла, медицины, образования и предпринимательства. Продукты «Ред Софт» входят в Реестр российского ПО Минцифры России и сертифицированы ФСТЭК России. Компания Ред «Софт» входит в число лицензиатов ФСТЭК России, ФСБ России, а также является членом организаций АРПП «Отечественный софт», «Руссофт» и резидентом инновационного центра «Сколково».

«Нетрика Медицина» разрабатывает и поставляет ИТ-решения для государственного и частного здравоохранения. Компания специализируется на интеграции медицинских информационных систем, создает полезные сервисы для пациентов, врачей и организаторов здравоохранения. Команда «Нетрики Медицины» обладает экспертизой в создании государственных информационных систем (ГИС) регионов России и их интеграции с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Ключевой продукт компании – цифровая интеграционная платформа «N3.Здравоохранение». Компания «Нетрика Медицина» входит в инвестиционные холдинги N3.Group и ГК «Ташир Медика».