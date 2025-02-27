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Гуль Андрей



27.02.2025 Решения «Нетрики Медицины» совместимы с СУБД и ОС «Группы Астра» 1
08.04.2024 Решения «Нетрики Медицины» совместимы с операционной системой «Ред ОС» 1
10.08.2022 Универсальный виджет для телемедицинских консультаций разработали специалисты компании «Нетрика медицина» 1
19.05.2022 «Нетрика медицина» тестирует решение для работы медицинских колл-центров 1
18.01.2022 В Санкт-Петербурге резко выросло число пользователей электронных медицинских сервисов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Гуль Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 51 4
N3 Group - Netrika - Нетрика 150 3
Ред Софт - Red Soft 729 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 38 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 40 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 154 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 672 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1557 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4756 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12040 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6431 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20767 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2163 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5367 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 363 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 321 1
Repository - Репозиторий 873 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11689 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1733 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 411 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8218 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24619 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7475 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4522 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4045 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10312 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3923 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13975 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1873 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12637 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12253 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 496 1
Оповещение и уведомление - Notification 4686 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1110 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1214 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 48 2
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 20 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 958 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 532 1
Linux OS 10033 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 395 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 439 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5253 1
Рустамов Рустам 417 1
Архипов Алексей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 675 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9906 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8782 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 2
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 88 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4871 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10013 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 860 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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