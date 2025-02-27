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Гуль Андрей
Гуль Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 51 4
|N3 Group - Netrika - Нетрика 150 3
|Ред Софт - Red Soft 729 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 672 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 1
|Рустамов Рустам 417 1
|Архипов Алексей 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145613 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 2
|Россия - СЗФО - Мурманская область 675 1
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