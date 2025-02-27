Решения «Нетрики Медицины» совместимы с СУБД и ОС «Группы Астра»

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») получила сертификаты соответствия BI-решения «N3.Аналитика» (версия 2.0) и цифровой платформы «N3.Здравоохранение 4.0» с системой управления базами данных (СУБД) Tantor и новой версией операционной системы (ОС) специального назначения Astra Linux SE. Совместимость и корректность работы ИТ-решений подтверждена в ходе испытаний, проведенных специалистами компаний «Нетрика Медицина» и «Группа Астра». Об этом CNews сообщили представители «Нетрики Медицины».

Информационная безопасность в здравоохранении – одна из ключевых задач отрасли. Разработки «Нетрики Медицины» включены в Реестр отечественного ПО и получают сертификаты совместимости с отечественными ИТ-решениями. Это позволяет применять их в работе с государственными информационными системами в сфере здравоохранения и сделать процесс цифровой трансформации доступным и безопасным, вне зависимости от ПО, используемого в регионах.

BI-платформа «N3.Аналитика» обрабатывает и агрегирует большие объемы данных из разных источников, обеспечивает мониторинг ключевых показателей здравоохранения региона, предоставляет возможность визуализации данных до любого уровня в виде удобных отчетов.

Цифровая платформа «N3.Здравоохранение» обеспечивает обмен данными между различными медицинскими и немедицинскими информационными системами и выполняет функции регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Совместимость компонентов платформы «N3.Здравоохранение» с ключевыми отечественными разработчиками ОС и СУБД в рамках цифровой трансформации сферы здравоохранения решает одну из важнейших задач, стоящих перед отраслью ‒ полное импортозамещение ИТ-решений.

«Медицинские организации признаны объектами критической информационной инфраструктуры, к которым предъявляются особые требования. Это касается и используемого программного обеспечения ‒ предпочтение должно отдаваться российским разработкам, входящим в Реестр отечественного программного обеспечения. Более того, российские ПО и СУБД должны быть обязательно сертифицированы Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Мы, как разработчик, стремимся предоставить нашим клиентам широкий выбор общего ПО, допускаемого для использования на объектах критической информационной инфраструктуры, соответствующей категории. Успешно проведенное тестирование и полученный сертификат совместимости позволяют нашим заказчикам использовать СУБД Tantor совместно с цифровой платформой ″N3.Здравоохранение″ и BI-платформой ″N3.Аналитика» (версия 2.0)″», ‒ сказал Андрей Гуль, технический директор компании «Нетрика Медицина».