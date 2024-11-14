«Купер» запустил услугу самовывоза из кафе и ресторанов

Сервис доставки из магазинов и ресторанов «Купер» продолжает расширять сценарии пользования сервисом. Теперь пользователям доступна функция самовывоза из кафе и ресторанов. Услуга уже действует в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, в дальнейшем запустится и в других регионах. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

Получить заказы самостоятельно можно более чем в тысяче сетей-партнеров «Купера», включая Black Star Burger, Zotman Pizza, Subway, «Милти», «Много лосося», пиццерию «Ташир», МУ-МУ, «Корчму», «Сицилию» и др.

Алексей Данилов, руководитель направления развития доставки из ресторанов: «Мы опросили пользователей сервисов доставки из ресторанов и узнали, какие функции им важны. Треть россиян отметили, что хотят забирать готовые блюда из заведений самостоятельно. Нам важно учитывать пожелания клиентов, поэтому теперь они могут забрать готовую еду, когда им удобно, экономя свое время. В дальнейшем мы планируем распространить опцию самовывоза из заведений по всей России».

Наталья Крылова, СЕО пиццерий Zotman Pizza: «Новая услуга действительно практична для тех, кто хочет забрать заказ в удобное время. После ее запуска мы уже наблюдаем у себя положительную динамику роста заказов».

Татьяна Заец, руководитель направления доставки «Милти»: «Мы готовим блюда на каждый день, которые можно получить через курьеров или самостоятельно во время обеденного перерыва. Услуга самовывоза обеспечивает гибкость и комфорт, что важно в современном ритме жизни».

Оформить заказ с самовывозом можно в приложении или на сайте «Купера». Для этого необходимо выбрать заведение, способ доставки и временной промежуток для получения заказа. В приложении также можно отслеживать статус приготовления.