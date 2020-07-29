«Билайн» отдает свою «дочку» под залог армянскому банку

Группа Veon передает 100% акций принадлежащего ей оператора «Веон Армения» в залог армянскому Ардшинбанку. Предполагается, что данный банк станет кредитором компании Team, которая находится в процессе приобретения «Веон Армения».

Армянская «дочка» Veon под залог Ардшинбанка

Комиссия по регулированию общественных услуг республики Армения (КРОУ) рассмотрит вопрос о передаче в залог 100% акций телекоммуникационного оператора «Веон Армения» (торговая марка Beeline), принадлежащий группе Veon, местному «Ардшинбанку». Об этом сообщает агентство «Арменпресс».

«Веон Армения» (бывшее название — «Арментел») является крупнейшим в Армении оператором фиксированной связи и вторым по величине оператором сотовой связи. С конца прошлого года группа Veon находится в процессе переговоров о продаже своей армянской «дочки». В группу Veon также входит российский оператор «Вымпелком», работающий под торговой маркой «Билайн».

В настоящее время переговоры о продаже оператора ведутся с армянской компанией Team. Согласно информации, представленной в КРОУ сторонами сделки, источником средств для приобретения «дочки» Veon станет кредит «Ардшинбанка». При этом данный кредит должен быть обеспечен акциями «Веон Армения».

Как Veon пытается избавиться от армянской «дочки»

В конце прошлого года в КРОУ было направлено ходатайство о покупке «Веон Армения» со стороны другой местной телекоммуникационной компании Ucom, оказывающей услуги фиксированной и мобильной связи. Однако данная сделка вызвала противоречия между основателями и миноритарными акционерами Ucom — братьями Александром и Айком Есаян — и мажоритарными акционерами оператора.

Veon в Армении близка к продаже своей «дочки»

Братья Есаян, до недавнего времени руководившие Ucom, пригрозили уйти из компании. Вместе с ним готовность уйти из компании выразили порядка 800 ее сотрудников. В качестве альтернативы братья Есаян предложили продать им 94% акций Ucom за 34 млрд драм ($70 млн).

Самим братья Есаян принадлежит 6% акций Ucom. Другие 78% акций оператора принадлежат сыновьям бывшего министра финансов и экс-главые Комитета по государственным доходам Армении Гагика Хачатряну — Гургену и Артему. После смены власти в Армении, состоявшейся в 2018 г., Гагик Хачатрян вместе со своим племянником Кареном оказались под арестом по обвинению в растрате и злоупотреблении служебным положением. Позднее в розыск были объявлены и его дети.

Еще 16% акций Ucom принадлежит проживающему в России армянскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, являющемуся владельцем группы «Ташир». Мажоритарные акционеры Ucom отказались продавать свои доли. После этого братья Есаян покинули компанию и организовали собственного оператора — Team.

Неожиданная смена покупателя

В начале мая 2020 г Veon сообщил о прекращении переговоров с Ucom о продаже своей армянской «дочки». А уже в начале июня Veon начал переговоры о продаже данного актива с Team. Соответствующие ходатайства были поданы в КРОУ и Государственную комиссию по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК).

Ucom просил власти Армении заблокировать данную сделку, утверждая, что создатели Team незаконно используют конфиденциальную информацию, полученную ими в ходе переговоров между Ucom и Veon. В Team данное обвинение отвергли и КРОУ одобрила приобретение «дочки» Veon со стороны Team.