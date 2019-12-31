«Билайн» продает свою армянскую «дочку»

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Veon прощается с Арменией

Принадлежащая группе Veon компания «Веон Армения» запросила у Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) республики разрешения на продажу своих акций местной телекоммуникационной компании Ucom. Об этом армянское агентство «Арка-телеком» сообщило со ссылкой на пресс-секретаря КРОУ Лианы Азизян.

Группа Veon владеет в России телекоммуникационным оператором «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). В 2006 г. «Вымпелком» приобрел «Арментел», основного в Армении оператора фиксированной связи и второго по величине оператора мобильной связи. После этого компания стала работать под торговой маркой Beeline.

В 2009 г. «Вымпелком» объединился с украинским «Киевстаром» в группу Vimpelcom. В 2017 г. Vimpelcom был переименован в Veon. После этого «Арментел» был переименован в «Веон Армения». Пресс-служба Veon к моменту публикации этого материала не ответила на запрос CNews по данному вопросу.

Сотовый рынок Армении

В 2007 г. МТС приобрела лидера сотового рынка Армении компанию «К-телеком», работавшую под торговой маркой Vivacell. Позднее эта компания была переименована в «МТС-Армения». Она остается лидером сотового рынка страны.

Veon готовится продать свою армянскую «дочку», основного оператора фиксированной связи и второго по величине оператора мобильной связи в стране

В 2010 г. в Армении появился третий сотовый оператор – французский Orange. В 2015 г. Orange продал свою армянскую «дочку» местному оператору фиксированной связи Ucom, который сейчас рассматривает возможность покупки «дочки» Veon.

На конец 2018 г. в Армении было 3,7 млн сотовых абонентов, уровень проникновения услуг мобильной связи составлял 125%. «МТС Армения» обслуживала 2,1 млн абонентов, «Веон Армения» - 1 млн, Ucom – 590 тыс.

Таким образом, Ucom является третьим по величине сотовым оператором в республике. В случае осуществления сделки число сотовых операторов в республике сократится с трех до двух, но лидером все равно останется «дочка» МТС.

Кто стоит за возможным покупателем армянской «дочки» Veon

По данным издания News.am, совладельцами Ucom являются дети армянского политика Гагика Хачатряна – Гурена и Артем. Гагик Хачатрян ранее возглавляя Комитет по государственным доходам и министерство финансов. После смены власти в Армении в 2018 г. он вместе со своим племянником Кареном оказался под арестом.

Также в число совладельцев Ucom входит «Фора бнак», принадлежащий проживающему в России армянскому бизнесмену Самвелу Карапетяну. В России Карапетян владеет группой «Ташир».

Распродажа активов Veon

Veon активно распродает активы по всему миру. За последние годы группа продала свои доли в сотовых операторах в Италии, Канаде, Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Камбоджа, Лаос) и Черной Африке (Зимбабве, Бурунди, Центрально-Африканская республика и Намибия). Также был продан один актив на постсоветском пространстве – в Таджикистане.