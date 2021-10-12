Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бурунди
Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 67
Бурунди упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|Bloomberg 785 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Ведомости 259 1
|НТВ - Телекомпания 164 1
|CoinMarKetCap 14 1
|Telegraaf 1 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767633, в очереди разбора - 671318.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767633, в очереди разбора - 671318.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru