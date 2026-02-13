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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бурунди Республика

Бурунди - Республика

СОБЫТИЯ


13.02.2026 ИИ-модуль и Apache Kafka: обновления в EW SMS Firewall усилили защиту от фрода 1
19.08.2025 Veon продал свой скандальный актив властям 1
06.06.2025 Кодекс этики в сфере ИИ расширяет международное признание: 33 организации из 22 стран присоединились к российской инициативе 1
19.02.2025 «МегаФон»: кузбасские бизнесмены укрепляют деловые связи на Африканском континенте 1
10.02.2025 «МегаФон»: челябинские бизнесмены наращивают связи с Белоруссией и Пакистаном 1
29.01.2025 На уходе из постсоветской республики Veon заработает $32 млн 1
16.10.2024 Veon переезжает в Дубай 1
28.03.2024 США не смогли перекрыть доступ «неправильным» странам к Starlink. Запрет обошли Россия и многие другие 1
12.01.2024 Абоненты Tele2 посетили 192 страны в новогодние каникулы 1
03.05.2023 «Билайн» продал свой бизнес в Казахстане 1
24.11.2022 «Билайн» продают его топ-менеджменту 1
02.11.2022 «Билайн» меняет хозяина 1
17.10.2022 Veon вызвал к себе владельцев своих облигаций с неизвестной целью 1
05.09.2022 Топ-менеджер «Ланита» стал гендиректором «Моего офиса» 1
10.03.2022 Гендиректором «Моего офиса» стал основатель компании, производившей приставки Dendy 1
12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
03.06.2021 «Мой офис» поставит в Республику Бурунди лицензии на 220 млн рублей 5
28.04.2021 «МойОфис Документы» установили более 1 миллиона пользователей по всему миру 1
26.01.2021 Хозяин «Билайна» урегулировал международный спор на $50 млн 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
18.03.2020 Премьер-министра Египта накажут за помощь хозяевам «Билайна» 1
18.03.2020 Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса» 2
10.03.2020 «Мой офис» начал формировать партнерскую сеть в Африке 2
31.12.2019 «Билайн» продает свою армянскую «дочку» 1
23.10.2019 Правительство Бурунди переходит на офисный пакет «МойОфис» 6
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
31.05.2019 У владельца «Билайна» пытаются арестовать счета из-за проблемных активов в Африке 1
04.03.2019 Хозяин «Билайна» увольняет половину персонала 1
25.02.2019 Хозяева «Билайна» ищут ему нового владельца 1
03.09.2018 Владелец «Билайна» не может вырваться из Египта 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
06.04.2018 Beeline продал сотового оператора родственнику президента Таджикистана 1
16.06.2017 После многолетнего роста Россия начала сдавать в глобальном инновационном индексе 1
25.10.2016 Развивающиеся страны теряют миллиарды из-за правительственных блокировок приложений 1
18.11.2015 «Билайн» продал свою «дочку» Мугабе 1
04.12.2014 Акции в ноябре: Не все ИТ и телекомы в одинаковой яме 1
26.11.2014 Граждане Руанды получат биометрические паспорта 1

Публикаций - 73, упоминаний - 84

Бурунди и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 37
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 35
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 29
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 26
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 15
Киевстар - Kyivstar 569 15
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 13
Telecel Globe 12 12
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 7
Telecel Centrafrique 7 7
U-Com 7 7
Globalive - Globalive Wireless Management, GWMC - Globalive Capital - Globalive Ventures - Globalive Media - Globalive Investment 14 6
Telecel Zimbabwe 12 6
МегаФон 10742 6
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 6
PowerCom Cell One 5 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Новые облачные технологии (НОТ) 485 5
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 4
Econet Wireless 10 4
ByCell 26 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
Ростелеком 10948 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Google LLC 12690 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Sotelco - Сотелко 21 3
CG Corp Global - CG Cell Technologies 7 3
Veon - Banglalink - Banglalink Digital Communications - Sheba Telecom 21 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 2
Visor 70 2
Gtel 25 2
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 2
MTN Group 37 2
Альфа-Групп 745 17
TimeTurns Holdings 10 7
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 6
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 6
Apax Partners - Weather Investments 30 6
Почта России ПАО 2370 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 3
NNRI - Niel Natural Resources Investments 3 3
Shearman & Sterling 13 3
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
АМКОДОР 8 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Альфа-Банк 1979 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
ПромСвязьКапитал 85 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
DIFC - Dubai International Financial Centre - Дубайская международная финансовая биржа 8 1
МТЗ Трансмаш 24 1
Citi - Citibank 158 1
Lazard Freres SAS 1 1
Tashir Group - Ташир ГК 31 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 1
Orienbank - Ориёнбанк - Ориенбанк 2 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 1
Фора Банк 86 1
Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 10 1
African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Международный арбитраж 32 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 4
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Высший административный суд Египта 2 2
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 2
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Мосгордума - Московская городская Дума 148 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
ФРИИ Инвест 11 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 1
Правительство Уганды 2 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 1
Правительство Индии - FIFP - Foreign Investment Facilitation Portal - FIPB - Foreign Investment Promotion Board - Совет по содействию иностранным инвестициям 21 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 45
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 25
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 6
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 2
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 21 2
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 55 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 9
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Apple - App Store 3109 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 34 2
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 2
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 7 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 153 2
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 2
Xiaomi GetApps 52 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
Huawei AppGallery 353 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 214 1
Apache OpenOffice 490 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 1
Apple Mac App Store 88 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 1
Новые облачные технологии - МойОфис SDK - Комплект средств разработки 18 1
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 31 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица - МояТаблица 47 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 17 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 62 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 1
Veon Wholesale Services 5 1
Tango 45 1
Eastwind - EW SMS Center - EW SMSC - EW SMS Gateway - EW SMS Firewall 18 1
Новые облачные технологии - МойОфис Азбука 13 1
Nintendo Entertainment System - NES 10 1
Новые облачные технологии - МойОфис Презентация 15 1
Новые облачные технологии - МойОфис Шрифты 1 1
Кодекс этики ИИ - Кодекс этики искусственного интеллекта 15 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 25
Комиссаров Дмитрий 248 7
Кузьмичев Алексей 54 5
Авен Петр 67 5
Торбахов Александр 111 5
Фридман Михаил 146 4
Хан Герман 56 4
Изосимов Александр 192 4
Брюквин Юрий 300 3
Фетисов Глеб 21 3
Каримова Гульнара 95 2
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 2
Каримов Ислам 97 2
Чеглаков Андрей 63 2
Цуприк Василий 12 2
Тимченко Александр 20 2
Доброхотов Алексей 18 2
Кривенко Виталий 23 2
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 2
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 2
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 2
Милявский Александр 6 2
Морошкин Александр 118 2
Бабаев Кирилл 56 2
Корольков Владимир 8 2
Басова Елена 13 2
Полуэктов Андрей 10 2
Лузин Александр 7 2
Пакер Александра 5 2
Melgaard Dag - Мельгард Даг 21 2
Leach Bobby - Лич Бобби 9 2
Кирсанова Светлана 70 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Шоржин Валерий 67 1
Bichara Khaled - Бичара Халед 10 1
Маркин Алексей 4 1
Дуров Николай 23 1
Потанин Владимир 91 1
Гусинский Владимир 19 1
Ивантер Дмитрий 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 65
Африка - Африканский регион 3641 49
Зимбабве - Республика 125 40
Египет - Арабская Республика 1100 38
ЦАР - Центральноафриканская Республика 49 36
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 32
Намибия - Республика 92 30
Канада 5082 30
Италия - Итальянская Республика 4508 28
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 28
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 26
Украина 7928 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 21
Казахстан - Республика 6048 20
Азия - Азиатский регион 5920 20
Камбоджа - Королевство 157 19
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 19
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 18
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 84 16
Конго - Демократическая Республика 102 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Грузия 1332 15
Норвегия - Королевство 1858 14
Узбекистан - Республика 2005 14
Таджикистан - Республика 953 14
Танзания - Объединённая Республика 87 13
Армения - Республика 2449 13
Индия - Bharat 5870 13
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 13
Европа 24964 11
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Швеция - Королевство 3782 11
Нигерия - Федеративная Республика 339 10
Финляндия - Финляндская Республика 3697 10
Уганда - Республика 92 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Нидерланды 3746 9
Марокко - Королевство 226 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 31
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 25
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 18
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 13
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 11
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 7
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Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 6
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 6
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
Английский язык 7030 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 3
Гражданская война 170 3
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 209 2
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FT - Financial Times 1296 2
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The Washington Post 350 1
CoinMarKetCap 23 1
AP - Associated Press 2007 1
Telegraaf 2 1
Economic Times 43 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 1
Times of India 40 1
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University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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