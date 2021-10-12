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Бурунди
Республика


12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
03.06.2021 «Мой офис» поставит в Республику Бурунди лицензии на 220 млн рублей 3
28.04.2021 «МойОфис Документы» установили более 1 миллиона пользователей по всему миру 1
26.01.2021 Хозяин «Билайна» урегулировал международный спор на $50 млн 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
18.03.2020 Премьер-министра Египта накажут за помощь хозяевам «Билайна» 1
18.03.2020 Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса» 2
10.03.2020 «Мой офис» начал формировать партнерскую сеть в Африке 2
31.12.2019 «Билайн» продает свою армянскую «дочку» 1
23.10.2019 Правительство Бурунди переходит на офисный пакет «МойОфис» 6
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
31.05.2019 У владельца «Билайна» пытаются арестовать счета из-за проблемных активов в Африке 2
04.03.2019 Хозяин «Билайна» увольняет половину персонала 1
25.02.2019 Хозяева «Билайна» ищут ему нового владельца 1
03.09.2018 Владелец «Билайна» не может вырваться из Египта 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
06.04.2018 Beeline продал сотового оператора родственнику президента Таджикистана 1
16.06.2017 После многолетнего роста Россия начала сдавать в глобальном инновационном индексе 1
25.10.2016 Развивающиеся страны теряют миллиарды из-за правительственных блокировок приложений 1
18.11.2015 «Билайн» продал свою «дочку» Мугабе 1
04.12.2014 Акции в ноябре: Не все ИТ и телекомы в одинаковой яме 1
26.11.2014 Граждане Руанды получат биометрические паспорта 1
27.10.2014 Google Indonesia взломан антихакерами MadLeeTs 1
20.10.2014 «Билайн» ушел из горячей точки 2
30.09.2014 Сибирские абоненты МТС этим летом в роуминге скачали на треть больше данных 1
22.09.2014 К 2017 г. половина населения мира будет подключена к интернету 1
16.09.2014 Vimpelcom уходит из Канады 1
15.10.2013 «Билайн» прорвал блокаду властей Алжира 1
12.08.2013 Contact подключила ремиттинговые компании в Гане, Нигерии и Сенегале 1
16.05.2013 «Билайн» запутался в глобальных проблемах 2
15.05.2013 «Альфа-групп» не отдают «дочку» «Билайна» 1
22.04.2013 «Билайн» отступает из Азии 1
31.03.2013 «Альфа-групп» покупает «дочку» «Билайна» за $3,7 млрд 1
29.10.2012 «Билайн» начинает распродажу сотовых активов 1
14.10.2011 Более 30% российских абонентов Tele2 воспользовались услугами роуминга во время отпуска 1
20.09.2011 Власти Алжира не станут разорять “Билайн” 1
02.06.2011 «Билайн» начал отступление из Африки 1
28.04.2011 Депутат от «Единой России» покрыл сотовыми сетями пол-Африки 1
18.04.2011 Управление «Билайном» доверили египтянину 1

Публикаций - 51, упоминаний - 67

Бурунди упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 27
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 7
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 6
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 105 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 4
Киевстар 261 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
Banglalink 13 2
Telecel Globe 12 2
Google LLC 7168 2
Orange France Télécom 99 2
Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 31 2
Econet Wireless 4 2
U-Com 6 2
Telecel Centrafrique 7 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
Telia Company 350 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
МегаФон ПетерСтар 147 1
Вавилон - сотовый оператор Таджикистана 12 1
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 80 1
Синтерра - Synterra 569 1
Питерская группа связистов 114 1
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ 17 1
Djezzy - Алжирский сотовый оператор 28 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Таком - Beeline Tajikistan 29 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 1
Veon - VimpelCom International Services 3 1
Mustcom 1 1
Med Cable 3 1
К Телеком 44 1
Qualcomm Technologies 1003 1
РТКомм.ру 162 1
Telegram Group 702 1
Orange S.A. 451 1
Ucom - Юком 12 1
Turkcell 182 1
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 1
Microsoft Corporation 11143 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 3
Альфа-Групп 327 2
NNRI - Niel Natural Resources Investments 3 2
EGX - Египетская фондовая биржа 9 2
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Orienbank - Ориёнбанк - Ориенбанк 2 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 3 1
Ташир 13 1
Lazard Freres SAS 1 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Бином 16 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 1
Альфа-Банк 1127 1
Почта России ПАО 1577 1
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта 8 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Администрация Президента РФ 269 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 9 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Правительство Республики Таджикистан - Антимонопольная служба 1 1
Высший административный суд Египта 1 1
КРОУ РА - Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения 11 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 401 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 105 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 6
Linux OS 4272 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple iPad 3263 1
Tango 23 1
Veon Wholesale Services 3 1
Binance - Криптовалютная биржа 9 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 3 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
Tizen OS - Linux 215 1
Microsoft Excel 436 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
WhatsApp Messenger 654 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
Google Android 10751 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Store 229 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Apple macOS 930 1
Apple iOS 5742 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 7
Комиссаров Дмитрий 157 3
Гусинский Владимир 7 1
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 1 1
Рахмон Эмомали 3 1
Nyamitwe Willy - Нямитве Вилли 1 1
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 1
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 1
Карапетян Самвел 7 1
Рожецкин Леонид 17 1
Хачатрян Гагик 7 1
Etoundi Laurent - Этунди Лоран Сердж Нгоа 1 1
Рейман Леонид 414 1
Потанин Владимир 19 1
Дуров Николай 17 1
Маркин Алексей 4 1
Каримов Ислам 85 1
Каримова Гульнара 89 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 1
Дуров Павел 216 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 34
Африка 1494 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 9
Зимбабве - Республика 60 8
Казахстан - Республика 2646 8
Украина 3389 8
Беларусь - Белоруссия 2096 8
Канада 1309 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 7
Камбоджа - Королевство 88 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 5
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 5
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 229 5
Таджикистан - Республика 439 5
Уганда - Республика 32 5
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 39 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 5
Намибия - Республика 26 5
Узбекистан - Республика 826 5
ЦАР - Центральноафриканская Республика 24 5
Азия - Азиатский регион 1525 5
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 596 4
Грузия 693 4
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 4
Египет - Арабская Республика 369 4
Франция - Французская Республика 2139 4
Индия - Республика 2181 4
Италия - Итальянская Республика 1399 4
Гана - Республика 35 4
Германия - Федеративная Республика 3664 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 4
Армения - Республика 689 4
Нидерланды - Амстердам 259 3
Нигерия - Федеративная Республика 113 3
Марокко - Королевство 75 3
Япония 2808 3
Европа 3781 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Танзания - Объединённая Республика 37 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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