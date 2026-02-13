Индексная книга (каталог) CNews*
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Бурунди Республика
СОБЫТИЯ
Публикаций - 73, упоминаний - 84
Бурунди и организации, системы, технологии, персоны:
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 25
|Комиссаров Дмитрий 248 7
|Кузьмичев Алексей 54 5
|Авен Петр 67 5
|Торбахов Александр 111 5
|Фридман Михаил 146 4
|Хан Герман 56 4
|Изосимов Александр 192 4
|Брюквин Юрий 300 3
|Фетисов Глеб 21 3
|Каримова Гульнара 95 2
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 2
|Каримов Ислам 97 2
|Чеглаков Андрей 63 2
|Цуприк Василий 12 2
|Тимченко Александр 20 2
|Доброхотов Алексей 18 2
|Кривенко Виталий 23 2
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 2
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 2
|Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 2
|Милявский Александр 6 2
|Морошкин Александр 118 2
|Бабаев Кирилл 56 2
|Корольков Владимир 8 2
|Басова Елена 13 2
|Полуэктов Андрей 10 2
|Лузин Александр 7 2
|Пакер Александра 5 2
|Melgaard Dag - Мельгард Даг 21 2
|Leach Bobby - Лич Бобби 9 2
|Кирсанова Светлана 70 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Шоржин Валерий 67 1
|Bichara Khaled - Бичара Халед 10 1
|Маркин Алексей 4 1
|Дуров Николай 23 1
|Потанин Владимир 91 1
|Гусинский Владимир 19 1
|Ивантер Дмитрий 36 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
|Рустелеком ТК 305 3
|Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 2
|Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.