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Международный арбитраж

СОБЫТИЯ


21.06.2023 МТС проиграла спор на $2,1 млрд с властями постсоветской республики 2
13.10.2021 «Питерским связистам» не вернули сотового оператора, обвинив в коррупции 2
26.01.2021 Хозяин «Билайна» урегулировал международный спор на $50 млн 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
19.06.2020 Закончилась 15-летняя телеком-война. Экс-акционер «Мегафона» распрощался с владельцем «Билайна» 1
18.03.2020 Премьер-министра Египта накажут за помощь хозяевам «Билайна» 1
05.08.2019 Китайцы хотят списать убытки от YotaPhone, но не могут подсчитать ущерб 1
18.03.2019 Сотовый оператор «Альфа-групп» отправил в отставку «цифрового» гендиректора 1
23.12.2016 Совладелец Ulmart: Из-за конфликта акционеров компания потеряла 10 миллиардов за год 1
06.12.2016 Сбербанк требует у Ulmart миллиард 1
27.09.2016 Туркам дали 2 месяца, чтобы отобрать у россиян крупнейшего оператора страны, или уйти самим 1
20.09.2016 Акционеры Ulmart будут выяснять отношения в Лондонском арбитраже 1
28.03.2016 Владельцы «Билайна» готовы продать крупнейшего сотовика Турции 1
09.03.2016 Владельцы «Билайна» заработают на продаже крупнейшего оператора Турции 1
14.10.2013 MTS могут оштрафовать на $98 млн 1
22.05.2013 Президент Алжира впал в кому, разрушив планы «Билайна» 1
26.04.2013 Американская судья отдает Turkcell в «Альфа-групп» 1
11.04.2013 Как «Альфа-групп» уводила актив МТС. СХЕМА 1
13.12.2012 Vimpelcom решил свою главную международную проблему 1
14.08.2012 Власти требуют с МТС $1,2 млрд 1
09.04.2012 Vimpelcom на пороге войны с Алжиром 1
05.04.2012 Медведев не помог «Системе» защититься от индусов 1
06.02.2012 Африканских связистов обвинили в помощи иранской ядерной программе 1
18.04.2011 Управление «Билайном» доверили египтянину 1
24.06.2008 Акционера "Билайна" атаковал брат владельца "Альфа-групп" 1
30.01.2008 Директоров «Билайна» выбрали в суде 1
06.11.2007 Украинцы защитили Altimo от американцев 1
31.08.2007 Продажа Sky Mobile может поссорить двух российских операторов 1
31.05.2007 МТС объявила о пересмотре финансовых результатов за 2006 г. 1
19.01.2007 МТС по-прежнему не может попасть в Киргизию 1
25.11.2005 Русские связисты стали ближе к Турции 1

Публикаций - 32, упоминаний - 34

Международный арбитраж и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 10
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 9
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 6
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 5
Питерская группа связистов 441 4
МегаФон 10742 4
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 4
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 4
Tata Teleservices - Tata Telecommunications - Tata Telesystems 26 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 3
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 3
Telecel Globe 12 3
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 3
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 2
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 2
Loop Mobile - BPL Mobile Communications - BPL Mobile Cellular - Loop Telecom 19 2
Киевстар - Kyivstar 569 2
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 2
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 57 2
Econet Wireless 10 2
Telecel Centrafrique 7 2
U-Com 7 2
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 1
Globalive - Globalive Wireless Management, GWMC - Globalive Capital - Globalive Ventures - Globalive Media - Globalive Investment 14 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 1
Vodafone Turkey - Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi - Vodafone Mobile Operations - KKTC Telsim - Vodafone Net - Турецкий оператор мобильной связи 48 1
Сторм 57 1
Unitech Group 19 1
Альфа-Эко-Телеком 16 1
MCCI - Mobile Communications Company of Iran 4 1
МТС - Росико 6 1
НУР Телеком - NUR Telecom 12 1
Veon - Banglalink - Banglalink Digital Communications - Sheba Telecom 21 1
Альфа-Групп 745 12
Cukurova 97 7
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 5
Shearman & Sterling 13 4
Ziraat Bank - Zirat Bankasii - Зираат Банк 6 3
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 3
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 3
Fellowes 32 2
Альянс-Капитал 29 2
Tarino 19 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 2
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 2
NNRI - Niel Natural Resources Investments 3 2
Farimex - Фэримекс 30 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 1
Eco Telecom 16 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
First National Holdings 40 1
Farimex Products 11 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - ОНЭКСИМ-банк - Объединённый экспортно-импортный банк 3 1
Роснефть - НижневартовскНИПИнефть - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие - ТНК-Нижневартовск 12 1
TimeTurns Holdings 10 1
George Resources 20 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Альфа-Банк 1979 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
ПромСвязьКапитал 85 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Franklin Resources - Franklin Templeton Investments - Putnam Investments - Templeton Asset Management - Templeton Investment Counsel 6 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 1
TPG - инвестиционная компания 25 1
Судебная власть - Judicial power 2500 8
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 6
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 4
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 4
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 36 3
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 2
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 2
Высший административный суд Египта 2 2
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Savings Deposit Insurance Fund of Turkey - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции - Фонд сбережений и страховых депозитов Турции 10 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 1
CMB - Capital Markets Board of Turkey - Совет по финансовым рынкам Турции 7 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Верховный суд Каймановых островов 5 1
Прокуратура Узбекистана 12 1
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 10 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 4
Оповещение и уведомление - Notification 5945 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 21 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 2
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 5
Никитин Алексей 34 3
Костыгин Дмитрий 24 3
Васинкевич Михаил 18 3
Мейер Август 19 3
Сидоров Василий 53 2
Акаев Аскар 28 2
El Mahdi Tamer - Эл Махиди Тамер 8 2
Nesci Vincenzo - Несси Винченцо 2 2
Thygesen Jan Edvard - Тигесен Ян Эдвард 35 2
Рейман Леонид 1065 2
Каримова Гульнара 95 2
Каримов Ислам 97 2
Бакиев Максим 42 2
Бакиев Курманбек 51 2
Елисеев Алексей 15 1
Богатов Антон 79 1
Даутов Радик 16 1
Силич Андрей 24 1
Текебаев Омурбек 10 1
Атамбаев Алмазбек 10 1
Андросик Владимир 33 1
Лейвиман Александр 12 1
Березовский Борис 24 1
Макаренко Виктор 14 1
Шершнев Денис 8 1
Агаркова Ирина 6 1
Байболов Кубатбек 7 1
Фридман Дмитрий 2 1
Поповский Павел 1 1
Тутюхин Валерий 1 1
Игнатова Софья 1 1
Щербаков Денис 1 1
Lebowitz Yeshayahu - Лебовиц Эшаяху 1 1
Lindsey David - Лидсей Давид 1 1
Ильясов Фархад 1 1
Melgaard Dag - Мельгард Даг 21 1
Cote Denise - Кот Денис 1 1
Турдукулов Нурбек - Турдукулов Нурумбек 7 1
Байболова Нуржамал 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 28
Великобритания - Лондон 2432 13
Турция - Турецкая республика 2620 10
Швейцария - Женева 332 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Швеция - Королевство 3782 6
Египет - Арабская Республика 1100 6
Великобритания - Виргинские Острова 245 6
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 6
Норвегия - Королевство 1858 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Бурунди - Республика 73 4
Азия - Азиатский регион 5920 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Индия - Bharat 5870 3
Канада 5082 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Украина 7928 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 3
Люксембург Великое Герцогство 446 3
ЦАР - Центральноафриканская Республика 49 3
Киргизия - Бишкек 139 2
США - Нью-Йорк штат 253 2
Казахстан - Республика 6048 2
Европа 24964 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Сингапур - Республика 1953 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Нидерланды - Амстердам 630 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Грузия 1332 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Нидерланды 3746 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 4
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 3
Опцион 108 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 2
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 209 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 327 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Приватизация - форма преобразования собственности 543 1
Спорт - Футбол 776 1
Национализация - передача (перевод) в собственность государства имущества, принадлежащего частным лицам или коллективным собственникам 32 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Times of India 40 1
Forbes - Форбс 1002 1
FT - Financial Times 1296 1
Bloomberg 1627 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Деловой Петербург 40 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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