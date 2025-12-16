Разделы

Мейер Август


СОБЫТИЯ


16.12.2025 Wildberries купила «Рив Гош» 1
03.10.2025 Wildberries покупает крупную розничную сеть у хозяев обанкротившегося Ulmart 2
30.09.2024 Совладельцам «Юлмарта» за кражу 2 миллиардов у Сбербанка дали 3 и 4 года и отпустили 1
08.12.2021 Совладелец «Юлмарта» арестован из-за кражи более 2 миллиардов у Сбербанка 2
20.06.2018 «Юлмарт» заплатит 86 миллионов за «бесплатный» SAP 1
17.04.2018 Таинственная компания-банкрот отбирает у «Юлмарт» полмиллиарда за SAP 1
28.03.2018 Власти накажут «Юлмарт» из-за отсутствия гендиректора 1
25.12.2017 Под Новый год «Юлмарт» отправит на улицу 3 тыс. сотрудников 1
11.10.2017 Основателя «Юлмарт» арестовали: Сбербанк обвинил его в мошенничестве 1
02.10.2017 Долг «Юлмарта» Сбербанку превысил 1,5 миллиарда. Апелляции безжалостно отклоняются 1
07.07.2017 Сбербанк отсудил у Ulmart 1,2 млрд 1
03.03.2017 На Boomstarter и «Юлмарт» напал неизвестный с гранатой 1
29.12.2016 Главные провалы российской ИКТ-отрасли в 2016 г. Опрос 1
29.12.2016 Ulmart передали под управление иностранцам без согласия основных акционеров 1
23.12.2016 Совладелец Ulmart: Из-за конфликта акционеров компания потеряла 10 миллиардов за год 1
06.12.2016 Сбербанк требует у Ulmart миллиард 1
20.09.2016 Акционеры Ulmart будут выяснять отношения в Лондонском арбитраже 1
07.06.2016 Оптоклуб «Ряды» внедрил решение «Корус Консалтинга» для интеграции ERP-системы с ЕГАИС 1
12.03.2015 «Юлмарт» оценили в $6—7 млрд 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Мейер Август и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3678 4
SAP SE 5434 3
Кибер системы 3 2
Связной Мобайл - MVNO-оператор 11 1
Ютинет.Ру ГК - Платформа Ютинет.РУ 39 1
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 28 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 965 1
Meta Platforms - Facebook 4533 1
Корус Консалтинг ГК 1343 1
Samsung Electronics 10631 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14275 1
Apple Inc 12638 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 1
Sony 6635 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 1
Yota Devices - YD 101 1
China Baoli Technologies Holdings - REX Global - REX Global Entertainment Holdings 18 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Yandex - Яндекс 8451 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 189 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8189 11
ГПБ - Газпромбанк 1178 6
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 33 6
БЭК - Балтийская энергетическая компания 5 5
Лента - Сеть розничной торговли 2273 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 4
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 74 3
A&M - Alvarez & Marsal Holdings, LLC 13 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 3
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 64 2
Иннополис Сити АО 6 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 34 1
36,6 - аптечная сеть 91 1
TPG - инвестиционная компания 25 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Иннополис ОАО 10 1
ФПБ Банк - Финпромбанк - Финансово-Промышленный Банк 8 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
Альфа-Групп 731 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 482 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 9 1
Почта России ПАО 2249 1
Связной ГК 1384 1
Евросеть 1417 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 209 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1016 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 84 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1079 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 4
Международный арбитраж 30 3
Судебная власть - Judicial power 2412 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 2
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 74 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2814 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13016 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 301 2
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 401 2
Торговля розничная - Click&Collect - самовывоз 43 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7296 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 677 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 923 1
Boomstarter Network 18 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple iPhone 7 286 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1168 1
Костыгин Дмитрий 24 17
Васинкевич Михаил 18 15
Федоринов Сергей 25 10
Морозов Олег 22 6
Никитин Алексей 32 6
Скигин Михаил 9 6
Нигматуллин Тимур 14 1
Бойко Олег 4 1
Фалдин Максим 7 1
Гаврилин Евгений 7 1
Мейер Инна - Майор Инна 4 1
Добрынин Константин 2 1
Тугушев Руслан 2 1
Алябьева Наталья 1 1
Зенкин Иван 1 1
Никифоров Николай 1136 1
Мартынов Владислав 113 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Слободин Михаил 56 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Иванченко Евгений 15 1
Бакальчук Владислав 16 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 14
Кипр - Республика 579 12
Россия - РФ - Российская федерация 157085 12
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2660 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45763 6
Великобритания - Лондон 2407 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53475 3
Германия - Федеративная Республика 12943 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
Сингапур - Республика 1906 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
Америка - Американский регион 2188 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 219 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8122 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1334 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18239 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3205 1
Южная Корея - Республика 6864 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4278 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1232 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 741 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 10
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 7
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 464 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 3
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 306 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 1
СОАУ - Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 3 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 356 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1814 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 686588-6 - О государственном регулировании производства. И оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержаще 3 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1322 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10331 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3736 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1076 3
Фонтанка 35 2
Forbes - Форбс 913 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
Известия ИД 707 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Moody's Investors Service 136 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
