Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральный закон 135-ФЗ
О защите конкуренции
Об оценочной деятельности в Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 152, упоминаний - 194
Федеральный закон 135-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Емельченков Сергей 83 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Путин Владимир 1824 2
|Гольденберг Леонид 15 2
|Ананьев Алексей 88 2
|Ананьев Дмитрий 53 2
|Тенишев Андрей 12 2
|Ураксин Александр 2 1
|Матвиенко Валентина 58 1
|Володин Вячеслав 62 1
|Кулин Филипп 39 1
|Малис Олег 55 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Ананьев Николай 2 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Голомолзин Анатолий 52 1
|Сулин Алексей 3 1
|Бурков Александр 3 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|Ведомости 259 1
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759861, в очереди разбора - 663551.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759861, в очереди разбора - 663551.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru