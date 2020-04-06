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Федеральный закон 135-ФЗ О защите конкуренции Об оценочной деятельности в Российской Федерации

СОБЫТИЯ


06.04.2020 ИТ-компании просят перенести на год обсуждение губительных для отрасли поправок в закон «О защите конкуренции»

стрия против В письме на имя главы Минкомсвязи его авторы вновь отметили, что антимонопольные меры «Закона о конкуренции» имеют отношение к крупным монополиям, но «объекты интеллектуальной собс
22.05.2012 ФАС признала нарушением закона о конкуренции требования о демонтаже подвесных линий связи

Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР) и Ассоциация региональных операторов связи поддерживают решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), признавшей нарушение закона «О защите конкуренции» со стороны администраци г. Екатеринбурга. Ранее администрация города предписала телекоммуникационным операторам демонтировать подвесные линии связи, предложив использовать
25.02.2010 ФАС возбудила дело против ПФР за нарушение закона о защите конкуренции

нии Пенсионного фонда Российской Федерации по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 17 закона о защите конкуренции в части ограничения конкуренции при проведении торгов на поставку оборуд
16.12.2009 Разработчики суперкомпьютеров в России начали войну. Артиллерия – чиновники

ставку оборудования для него были проведены с нарушением п.4 ч.1 ст. 17 Федерального закона 135-ФЗ «О защите конкуренции». Проводил тендер Институт программных систем (ИПС) Российской академии

21.03.2008 Кемеровский филиал «Сибирьтелекома» нарушил закон «О защите конкуренции»

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Кемеровской области признало компанию "Сибирьтелеком" (в лице Кемеровского филиала) нарушившей ч.1 ст.10 ФЗ "О защите конкуренции" (злоупотребление доминирующим положением) и предписало прекратить нарушение закона, сообщает РБК. Дело было возбуждено по обращению главы Новокузнецка, управления Россвязь
07.08.2007 ФАС занялась Мининформсвязи и Microsoft

ела по признакам нарушения пункта 5 части 1 статьи 15 Федерального Закона от 26.07.2006 No. 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части установления для приобретателей товаров ограничения выбора хозя

Публикаций - 314, упоминаний - 368

Федеральный закон 135-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 59
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 52
МегаФон 10742 44
Apple Inc 13154 36
Ростелеком 10948 31
Microsoft Corporation 25775 31
Google LLC 12688 30
Yandex - Яндекс 9216 28
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 23
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 20
Samsung Electronics 11064 18
HP - Hewlett-Packard 3662 15
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 12
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 12
LG Electronics 3735 11
Oracle Corporation 7074 10
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 30 10
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 9
AMI-Network - АМИ-нетворк 11 8
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 10 8
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 8
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 8
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 8
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 8
Dell EMC 5180 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Intel Corporation 12811 7
Toshiba Corporation 2980 7
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 7
Крок - Croc 1964 7
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 7
Spirit DSP - Спирит Корп 482 7
Fly 214 7
Fly - Explay - Эксплей 243 7
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 7
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 59 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 19
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 19
Почта России ПАО 2370 15
Связной ГК 1401 14
Евросеть 1421 14
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 12
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 11
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 11
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 11
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 9
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 6
Россети Ленэнерго 1699 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 5
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Jam Holding Asset Management 6 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Альфа-Групп 745 4
Связной Логистика 16 4
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
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ЦИАН - CIAN 192 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 3
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 2
Eco Telecom 16 2
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 62 2
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ЛДПР 116 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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