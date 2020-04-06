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Федеральный закон 135-ФЗ О защите конкуренции Об оценочной деятельности в Российской Федерации
СОБЫТИЯ
|06.04.2020
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ИТ-компании просят перенести на год обсуждение губительных для отрасли поправок в закон «О защите конкуренции»
стрия против В письме на имя главы Минкомсвязи его авторы вновь отметили, что антимонопольные меры «Закона о конкуренции» имеют отношение к крупным монополиям, но «объекты интеллектуальной собс
|22.05.2012
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ФАС признала нарушением закона о конкуренции требования о демонтаже подвесных линий связи
Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР) и Ассоциация региональных операторов связи поддерживают решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), признавшей нарушение закона «О защите конкуренции» со стороны администраци г. Екатеринбурга. Ранее администрация города предписала телекоммуникационным операторам демонтировать подвесные линии связи, предложив использовать
|25.02.2010
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ФАС возбудила дело против ПФР за нарушение закона о защите конкуренции
нии Пенсионного фонда Российской Федерации по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 17 закона о защите конкуренции в части ограничения конкуренции при проведении торгов на поставку оборуд
|16.12.2009
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Разработчики суперкомпьютеров в России начали войну. Артиллерия – чиновники
ставку оборудования для него были проведены с нарушением п.4 ч.1 ст. 17 Федерального закона 135-ФЗ «О защите конкуренции». Проводил тендер Институт программных систем (ИПС) Российской академии
|21.03.2008
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Кемеровский филиал «Сибирьтелекома» нарушил закон «О защите конкуренции»
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Кемеровской области признало компанию "Сибирьтелеком" (в лице Кемеровского филиала) нарушившей ч.1 ст.10 ФЗ "О защите конкуренции" (злоупотребление доминирующим положением) и предписало прекратить нарушение закона, сообщает РБК. Дело было возбуждено по обращению главы Новокузнецка, управления Россвязь
|07.08.2007
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ФАС занялась Мининформсвязи и Microsoft
ела по признакам нарушения пункта 5 части 1 статьи 15 Федерального Закона от 26.07.2006 No. 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части установления для приобретателей товаров ограничения выбора хозя
Федеральный закон 135-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 11
|Голомолзин Анатолий 75 11
|Тенишев Андрей 16 9
|Кудрявцев Владимир 24 8
|Калинин Алексей 77 8
|Калинин Александр 189 8
|Касперский Евгений 337 7
|Алкснис Виктор 70 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Евраев Михаил 266 5
|Цариковский Андрей 22 5
|Заева Елена 14 5
|Массух Илья 239 4
|Емельченков Сергей 141 4
|Баженова Елена 29 3
|Чекунов Игорь 11 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Казарян Карен 84 3
|Кусков Денис 221 3
|Наумов Виктор 126 3
|Лифшиц Евгений 11 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
|Гольденберг Леонид 63 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Бескоровайный Андрей 49 2
|Боярсков Борис 37 2
|Лачков Евгений 40 2
|Катков Павел 31 2
|Заднепровский Вадим 5 2
|Шаскольский Максим 8 2
|Кашеваров Андрей 5 2
|Чеснавский Александр 34 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Сергунина Наталья 375 2
|Дуров Павел 329 2
|Ананьев Дмитрий 83 2
|Ефимов Владимир 145 2
|Воробьев Андрей 199 2
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