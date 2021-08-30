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Федеральный закон 135-ФЗ
О защите конкуренции
Об оценочной деятельности в Российской Федерации


30.08.2021 Россия пошла войной на Apple: Власти вступились за разработчиков ПО для iPhone и iPad 1
29.07.2021 Mail.ru оштрафована за отказ раскрыть властям переписку клиентов 1
21.05.2021 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов 1
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 1
23.04.2021 Объявлены признаки российских ИТ-компаний, к которым будут применяться карательные антимонопольные меры 1
20.04.2021 Российские власти отомстят YouTube за обиды Кадырова и Соловьева 1
14.04.2021 Власти пошли войной на «Яндекс». Акции поисковика обвалились в Москве и в Нью-Йорке 1
08.04.2021 За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux 1
26.08.2020 ФСБ арестовала ИТ-советника Госдумы, когда он выманивал $3 млн у подследственного главы НКК 1
07.08.2020 Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс» 1
24.07.2020 Крупнейшие ИТ-компании России пригрозили властям бегством зарубеж 1
22.07.2020 Сын арестованного президента НКК возглавил компанию 1
22.07.2020 Минэкономики выступило в защиту ИТ-отрасли, которую обижает ФАС 6
16.07.2020 Главу крупнейшей ИТ-компании России посадили под домашний арест 1
15.07.2020 ИТ-директор «Почты России» отправлен под домашний арест. Ему грозит 10 лет тюрьмы 1
15.07.2020 В российских ИТ-структурах идут масштабные аресты по делу многолетней давности 1
06.04.2020 ИТ-компании просят перенести на год обсуждение губительных для отрасли поправок в закон «О защите конкуренции» 4
06.04.2020 В России запретят медленные iPhone 1
02.03.2020 Законопроект о регулировании интеллектуальной деятельности грозит катастрофой российским ИТ 4
27.12.2019 Власти запретили Headhunter нарушать права роботов 2
25.09.2019 Разработчики софта из Реестра отечественного ПО подвели экс-главу компании под уголовную статью о плагиате 1
12.09.2019 Российские власти накажут американцев за демпинг на рынке оптоволокна 1
30.08.2019 Московские компании-миллиардеры уличили в сговоре на государственном ИТ-тендере в Санкт-Петербурге 1
09.08.2019 Власти оштрафовали «Ростелеком» за повышение «неизменных» тарифов 1
04.07.2019 Внесен закон о запрете смартфонов и ПК без предустановленного российского ПО. Нарушителям грозят миллионные штрафы 1
06.06.2019 Philips уличили в завышении цен на смартфоны в России 3
31.05.2019 Магазины смартфонов требовали от Samsung приструнить МТС, «Связной» и «Евросеть» за снижение договорных цен 1
15.05.2019 МТС,￼￼￼ «Билайн» и Tele2 завышают цены на SMS для частников 2
23.04.2019 Samsung признана виновной в завышении цен на смартфоны в России 1
18.04.2019 Российский разработчик робота-рекрутера: Мне угрожал HeadHunter 1
09.04.2019 Samsung грозит многомиллионный штраф за координацию цен на смартфоны в России 3
25.01.2019 Центробанку разрешили блокировать сайты в Рунете 1
17.01.2019 Власти почти объявили Microsoft монополистом в России 2
20.08.2018 Власти возбудили дела против МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2 из-за цен на SMS 3
21.06.2018 LG оштрафовали на 2,5 млн рублей за завышение цен на смартфоны 1
05.06.2018 ВТБ купил 40% «Техносерва» 1
11.04.2018 ВТБ покупает 40% «Техносерва» 1
11.04.2018 Власти накажут Tele2 за дорогой роуминг в Крыму 1
28.03.2018 Власти накажут «Юлмарт» из-за отсутствия гендиректора 1
15.03.2018 Расследование: Как LG наказывала МТС, «Озон» и «Юлмарт» из-за низких цен на смартфоны 1

Публикаций - 152, упоминаний - 194

Федеральный закон 135-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 22
Apple Inc - Эппл Рус 7692 16
Google LLC 7144 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 12
Microsoft Corporation 11060 11
Yandex - Яндекс 4101 11
Samsung Electronics 5651 9
Крок 1219 7
SuperWave - СуперВэйв групп 11 6
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 6
Ситилинк - Citilink 190 5
Philips 702 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 4
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 3
Ростелеком ЦентрТелеком 189 3
Ростелеком Дальсвязь 203 3
IBM 3537 2
Stafory - Стафори 14 2
Открытые технологии 205 2
Cisco Systems 2038 2
iTeco - Ай-Теко 715 2
Инфосистемы Джет 675 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
3733 2
Merlion - Мерлион 273 2
LG Electronics Россия - ЛГ электроникс рус 13 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
ВолгаТелеком 217 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 2
LG Electronics 1844 2
ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком 4 2
Corning Inc 30 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 1
Xiaomi 904 1
Связной ГК 877 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Техносила 135 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 2
Возрождение - Коммерческий банк 98 2
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 9 1
Trellas Enterprises 7 1
ОНЭКСИМ ГК 35 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Связной Логистика 11 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
re:Store 106 1
Евросеть 884 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 86
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 6
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
ФАС РФ - Управление контроля ракетно-космической, атомной промышленности и авиастроения 1 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Роснано 456 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 1
3G - Стандарт мобильной связи 3723 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 9
Apple iPhone 6 547 9
Google Android 10750 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
LG K - Серия смартфонов 13 5
Google Nexus - Серия смартфонов 398 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 5
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 4
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 4
Apple iPhone 7 246 4
Microsoft Windows 10 6629 3
Samsung Galaxy 345 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Apple iOS 5741 2
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 27 2
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 2
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 36 2
Stafory - робот Вера 24 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 2
LG G - серия смартфонов 120 2
Linux OS 4253 2
Apple iPhone 5 710 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Java - Язык программирования 1175 1
Apple iPad 3263 1
Opera - Браузер 632 1
ASUS Zenfone - Смартфон 31 1
ЕРИС-М - Единой радиоинформационной сети Московского метрополитена 1 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Philips S - Серия смартфонов 7 1
Samsung Galaxy Tab E - Серия планшетов 7 1
МегаФон Рекрутики 3 1
LG Magna H - Серия смартфонов 7 1
Superjob 172 1
Statcounter 171 1
Microsoft Windows 852 1
Apple macOS 922 1
Google Chrome OS 306 1
Емельченков Сергей 83 4
Никифоров Николай 1126 4
Путин Владимир 1824 2
Гольденберг Леонид 15 2
Ананьев Алексей 88 2
Ананьев Дмитрий 53 2
Тенишев Андрей 12 2
Ураксин Александр 2 1
Матвиенко Валентина 58 1
Володин Вячеслав 62 1
Кулин Филипп 39 1
Малис Олег 55 1
Аксаков Анатолий 98 1
Ананьев Николай 2 1
Соколов Дмитрий 45 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Дворкович Аркадий 169 1
Голомолзин Анатолий 52 1
Сулин Алексей 3 1
Бурков Александр 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 91
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 6
Беларусь - Белоруссия 2087 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 2
Европа 3745 2
Россия - Иркутская область 543 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 1
Восточная Европа 1676 1
Россия - ПФО - Казань 1513 1
Франция - Французская Республика 2120 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Казахстан - Республика 2627 1
Россия - Амурская область 320 1
Северный Кавказ 136 1
Россия - Республика Алтай 684 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - Саранск 197 1
Узбекистан - Республика 822 1
Россия - Республика Крым 626 1
Индия - Республика 2169 1
Япония 2778 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 6
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 31 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Ведомости 259 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 6
CNews Analytics 1988 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759861, в очереди разбора - 663551.
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