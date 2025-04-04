Получите все материалы CNews по ключевому слову
Russ ГК Wildberries & Russ Вайлдберриз Банк Стандарт Кредит
Russ ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Касперский Евгений 324 1
|Нуралиев Борис 290 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Мордашов Алексей 55 1
|Делицын Леонид 130 1
|Давыдович Евгений 28 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Тиньков Олег 47 1
|Фридман Михаил 137 1
|Дерипаска Олег 37 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Мельниченко Андрей 5 1
|Сечин Игорь 36 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 466 1
|Паланкоев Ахмет 2 1
|Кантор Вячеслав 2 1
|Нечаев Алексей 3 1
|Бурмистров Михаил 32 1
|Танцырев Виктор 1 1
|Горбунов Дмитрий 8 1
|Иващенко Владислав 1 1
|Бокальчук Татьяна 1 1
|Богомолова Наталия 1 1
|Краснов Игорь 19 1
|Курмаев Рустам 31 1
|Кривошея Егор 2 1
|Пархоменко Роман 2 1
|Бакальчук Владислав 5 1
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350945, в очереди разбора - 760799.
Создано именных указателей - 172234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.