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Russ ГК Wildberries & Russ Вайлдберриз Банк Стандарт Кредит



04.04.2025 Wildberries запустила WB Pay для быстрой оплаты на сайтах и в приложениях 1
07.11.2024 Wildberries открыла собственную сеть АЗС 1
12.10.2023 Wildberries без предупреждения ввела драконовские комиссии за оплату картами Visa и Mastercard 2
02.05.2023 Банки «Яндекса», «Озона» и Wildberries ушли в убытки 1
26.04.2022 В Польше запретили деятельность «Касперского», «1С» и Wildberries 2
30.12.2021 Андрей Фомичев -

Инициативы ЦБ РФ придают дополнительное ускорение банковской отрасли

 1
29.04.2021 После провала с «Тинькофф» «Яндекс» купил другой банк 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Russ ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7550 3
8357 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4976 1
KPMG 258 1
McKinsey & Company Int 251 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
Tencent 160 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12989 1
МегаФон 9111 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8822 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2935 1
Рустам Курмаев и партнеры 26 1
Kaspersky Lab Polska 1 1
Ozon Fintech - Озон Финтех - Озон Финрешения 7 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 711 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1400 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1206 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7468 2
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 20 2
Яндекс Банк - Акрополь КБ 14 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2843 1
Газпром ПАО 1354 1
Связной ГК 1372 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 286 1
Альфа-Групп 715 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 99 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 1
ФосАгро 127 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 174 1
Акрон ГК - Acron 51 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 77 1
Новатэк Новафининвест 55 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 103 1
Связной Банк 104 1
Miele - Миле 134 1
Сибэкобанк - Сибирский экономический банк 1 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 164 1
Visa International 1953 1
НСПК - Национальная система платежных карт 826 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
ЭнергоТрансБанк 5 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4868 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 470 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 247 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1235 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 52 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 201 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 124 1
Правительство Польши - органы государственной власти 31 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2368 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67713 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5372 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5122 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4209 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12212 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15969 1
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4462 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4643 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2505 1
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Оповещение и уведомление - Notification 4751 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24466 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 691 2
FreePik 1075 2
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1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2299 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 158 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Яндекс.Маркет 984 1
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Касперский Евгений 324 1
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Горбунов Дмитрий 8 1
Иващенко Владислав 1 1
Бокальчук Татьяна 1 1
Богомолова Наталия 1 1
Краснов Игорь 19 1
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Кривошея Егор 2 1
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Польша - Республика 1964 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5253 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1925 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11283 1
Ведомости 1050 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 988 1
INFOLine-Аналитика 59 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 349 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 209 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 65 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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