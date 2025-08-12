Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180391
ИКТ 14023
Организации 10900
Ведомства 1483
Ассоциации 1012
Технологии 3488
Системы 26018
Персоны 77655
География 2908
Статьи 1539
Пресса 1236
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2689
Мероприятия 864

Мельник Марина


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 Георгий Горшков назначен председателем правления «Вайлдберриз Банка» 1
17.09.2009 Образовано правление «Центрального телеграфа» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Мельник Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз Банк - Стандарт Кредит 14 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5063 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3389 1
Заболотный Игорь 45 1
Гринцов Анатолий 2 1
Курнявцев Олег 1 1
Цембер Алексей 4 1
Мамонтов Олег 10 1
Смирнова Ольга 14 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44743 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6184 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10311 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377443, в очереди разбора - 744490.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще