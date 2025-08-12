Получите все материалы CNews по ключевому слову
Мельник Марина
УПОМИНАНИЯ
|12.08.2025
|Георгий Горшков назначен председателем правления «Вайлдберриз Банка» 1
|17.09.2009
|Образовано правление «Центрального телеграфа» 2
Мельник Марина и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - Связьинвест 1708 1
|Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
|МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
|HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3389 1
|Заболотный Игорь 45 1
|Гринцов Анатолий 2 1
|Курнявцев Олег 1 1
|Цембер Алексей 4 1
|Мамонтов Олег 10 1
|Смирнова Ольга 14 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44743 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151888 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377443, в очереди разбора - 744490.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.