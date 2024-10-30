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Мамонтов Олег
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Мамонтов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Полуянов Иван 4 4
|Заболотный Игорь 45 4
|Ильченко Владислав 3 2
|Желудков Александр 3 2
|Бартенев Валентин 5 2
|Абасмирзоев Заур 17 2
|Веретенников Николай 6 2
|Дунин Максим 4 2
|Ганеева Алла 2 2
|Карташов Андрей 10 2
|Максименка Николай 17 2
|Волошин Константин 16 2
|Добровольский Виталий 4 2
|Романов Валерий 2 1
|Утоплов Валерий 2 1
|Утина Наталия 3 1
|Утина Наталья 1 1
|Мельник Марина 2 1
|Конченко Юрий 2 1
|Ермилов Руслан 4 1
|Кубанский Евгений 1 1
|Мартыненко Вадим 2 1
|Бобков Вячеслав 2 1
|Хадасков Денис 5 1
|Головкина Валентина 1 1
|Белусов Сергей 1 1
|Цембер Алексей 4 1
|Александров Альберт 1 1
|Курнявцев Олег 1 1
|Гринцов Анатолий 2 1
|Гвоздева Ирина 1 1
|Горностай Николай 1 1
|Песков Дмитрий 129 1
|Сысоев Игорь 41 1
|Мамут Александр 133 1
|Балаценко Андрей 32 1
|Коновалов Максим 20 1
|Алексеев Антон 37 1
|Степанов Евгений 39 1
|Мартиросов Давид 123 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|Roem.ru - Роем.ру 49 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.