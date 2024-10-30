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Мамонтов Олег

СОБЫТИЯ


30.10.2024 «Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX 1
15.02.2024 Создан полностью российский форк легендарного веб-сервера Nginx. За ним стоит ключевой автор Nginx, недовольный новыми хозяевами 1
27.10.2022 Ведущие разработчики знаменитого веб-сервера Nginx создают его двойник для России 1
17.09.2009 Образовано правление «Центрального телеграфа» 1
24.04.2007 Huawei построила в России первую крупномасштабную сеть NGN 1
10.10.2005 Совет директоров "Дальсвязи" исключил из состава правления компании Владислава Ильченко 1
29.12.2004 "Дальсвязь" меняет топ-менеджеров 1
08.04.2004 "Дальсвязь" создаст единую мультисервисную сеть на Дальнем Востоке 1
22.07.2003 ОАО "Дальсвязь" избрало новое правление и продолжает модернизацию сети в Приморье 1
29.05.2003 "Дальсвязь" усиливает контроль за "дочками" 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Мамонтов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 5
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software 8 4
Nginx - Энджайникс 209 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
F5 Networks 77 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Cloudflare 172 2
Basis - Базис - СП Облачная платформа 90 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ХСТ - Хабаровский Сотовый Телефон 11 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Амурский Сотовый Телефон 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Сотовая связь Биробиджана 2 1
Broadcom - VMware 2610 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Huawei 4677 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 1
Netcraft 61 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 110 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Runa Capital 158 1
Lynwood Investments 9 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
e.ventures 11 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 366 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 804 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
Softswitch - Софтсвич - программный коммутатор - VCS - Virtual Cluster Switching - Технологии виртуализации коммутаторов 138 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 30 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
Nginx Unit 4 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 1
Nginx - FreeNginx 2 1
Basis - Базис.SDN 19 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Linux OS 11533 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
WordPress Foundation - WordPress 255 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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