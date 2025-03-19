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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ДФО Приморский край Шкотовский район Шкотово


19.03.2025 Природные пожары в Приморье поможет предотвращать система видеомониторинга 1
23.01.2017 «Мегафон» подвел итоги развития сети 4G в Приморском крае 1
28.12.2016 МТС расширил границы сети 4G в Приморском крае 1
29.09.2016 Связь восстановлена во всех пострадавших от ЧС населенных пунктах Приморья 1
09.09.2016 Втрое сократилось число абонентов без мобильной в пострадавшем от тайфуна Приморье 1
17.08.2016 Tele2 расширила 3G-сеть в Приморье 1
24.06.2016 За год Tele2 удвоила число базовых станций 3G в Приморском крае 1
16.05.2016 Tele2 модернизирует сеть в Приморском крае 1
25.12.2015 МТС назвала самые «качающие» города в Приморье 1
13.07.2015 Tele2 расширила покрытие сети 3G в Приморском крае 1
26.01.2015 «Ростелеком» реконструировал систему оповещения в Приморском крае 1
06.08.2013 «Ланит ДВ» модернизирует инфокоммуникационную инфраструктуру РЖД на Дальнем Востоке 1
09.07.2008 «Техносила» открыла франчайзинговый магазин в Приморском крае 1
22.07.2003 ОАО "Дальсвязь" избрало новое правление и продолжает модернизацию сети в Приморье 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2929 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12905 3
Ростелеком 9806 2
БУХта - Buhta 87 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2173 1
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МегаФон 9045 1
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Ланит ДВ - Ланит Дальний Восток 16 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
АКОС 68 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Дальний Восток макрорегион 8 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
РЖД - Российские железные дороги 1922 1
Почта России ПАО 2130 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11815 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 26 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20842 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28055 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 6
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6476 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8373 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3515 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4698 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24697 2
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Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2530 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21434 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9415 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17184 1
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