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Россия ДФО Приморский край Шкотовский район Шкотово
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Брыков Александр 3 2
|Медведев Дмитрий 1656 1
|Карташов Андрей 8 1
|Щуров Алексей 10 1
|Седин Александр 3 1
|Плясенко Павел 17 1
|Сысоева Евгения 78 1
|Ермоленко Евгений 8 1
|Заболотный Игорь 45 1
|Максименка Николай 17 1
|Волошин Константин 16 1
|Добровольский Виталий 4 1
|Утина Наталья 1 1
|Ильченко Владислав 3 1
|Желудков Александр 3 1
|Дяблов Роман 11 1
|Бобков Вячеслав 2 1
|Мамонтов Олег 10 1
|Топеха Вадим 1 1
|Басаргин Валентин 1 1
|Ганеева Алла 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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