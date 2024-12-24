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Сысоева Евгения



24.12.2024 МТС запускает отечественные базовые станции «ИРТЕЯ» в Приморье 1
23.12.2024 МТС: приморцы проводят онлайн-встречи и вебинары до полуночи 1
12.12.2024 Во Владивостоке на треть выросла скорость мобильного интернета МТС 1
05.12.2024 МТС обеспечила видеонаблюдением главную библиотеку Приморья 1
19.11.2024 МТС ускорила мобильный интернет в Большом Камне 1
08.11.2024 МТС первой из операторов обеспечила связью четвертого поколения остров Попова 1
06.11.2024 МТС: спрос на облачные решения у приморского бизнеса вырос в полтора раза 1
22.10.2024 Блогеры Владивостока переходят на новую видеоплатформу NUUM 1
18.10.2024 Санаторная, Океанская и Вторая речка получили обновленные скорости интернета 1
24.09.2024 МТС оцифровала остров с самой большой тисовой рощей в мире 1
17.09.2024 За лето 2024 г. МТС избавила приморцев от 15 млн спам-звонков 1
13.09.2024 МТС обеспечила высокоскоростным интернетом самый южный остров России 1
04.09.2024 МТС обновила цифровой путеводитель по Владивостоку 1
02.09.2024 МТС: туристы из Китая и Сахалинской области стали чаще посещать Приморье 1
13.08.2024 Приморские геймеры предпочитают играть в GTA V и ролевые экшены 1
12.08.2024 Пингвины и тюлени в Приморском океанариуме получили обновленные скорости интернета МТС 1
01.08.2024 Почти 1500 новоселов Уссурийска обеспечили домашним интернетом МТС 1
25.07.2024 К туристическому сезону МТС оцифровала парк им.Лазо и пляж на Санаторной 1
12.07.2024 МТС: москвичи, хабаровчане и калининградцы отметили День молодежной столицы во Владивостоке 1
10.07.2024 МТС улучшила связь на территории Медицинского комплекса на острове Русский 1
05.07.2024 К Дню молодежной столицы МТС прокачала сеть в центре Владивостока 1
28.05.2024 МТС усилила сеть в Приморском крае с помощью искусственного интеллекта 1
06.05.2024 МТС заблокировала в Приморье больше 14 лет спам-звонков 1
26.04.2024 В преддверии туристического сезона МТС построила ВОЛС к самому популярному пляжу Приморья 1
23.04.2024 МТС оцифровала популярное у поклонников этнотуризма село в центральном Приморье 1
29.03.2024 МТС обеспечила высокоскоростной интернет в ареале обитания дальневосточного леопарда 1
11.03.2024 Умное видеонаблюдение МТС поможет в борьбе с лесными пожарами в Приморье 1
06.03.2024 Еще в несколько районов Находки пришел гигабитный интернет МТС 1
01.03.2024 МТС презентовала во Владивостоке онлайн-урок по кибербезопасности 1
27.02.2024 МТС расширила сеть домашнего интернета в Уссурийске 1
09.02.2024 МТС завершила строительство ВОЛС в Большом Камне 1
08.02.2024 МТС ускорила мобильный интернет в 12 населенных пунктах Приморья 1
29.01.2024 МТС в Приморье проложила «цифровую дорожку» к ущелью Дарданеллы 1
22.12.2023 Инвестиции приморского бизнеса в облачные сервисы за год выросли на 35% 1
21.12.2023 МТС запустила умный ЖК в пригороде Владивостока 1
15.12.2023 МТС расширила LTE-покрытие в Большом Камне 1
21.11.2023 МТС оцифровала учебу студентов и курсантов МГУ им. адмирала Г.И. Невельского 1
17.11.2023 МТС запустила сеть LTE еще в 20 малых селах Приморья 1
03.11.2023 МТС обеспечила цифровыми сервисами село староверов на границе с Китаем 1
01.11.2023 МТС в Приморье «оцифровала» таежный край магнолий и горных вершин 1

Публикаций - 69, упоминаний - 71

Сысоева Евгения и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 69
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 4
БУХта - Buhta 87 3
Samsung Electronics 10255 2
Sony 6544 2
HTC Corporation 1499 2
Microsoft Corporation 24625 1
Apple Inc 12101 1
Huawei 3933 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
МТС - Примтелефон 47 1
МТС - Зеленая точка - Интелситигрупп 15 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
КСК Технологии 43 1
Цифра ГК 2426 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
МТС - Иртея 31 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Жемчужина - Санаторий 56 2
Фетисов Арена КСК - концертно-спортивный комплекс 2 2
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Родник здоровья - база отдыха 3 1
АНО АПИ - Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 4 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 154 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 60
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 50
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 40
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 39
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 38
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 37
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 36
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 35
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 34
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 34
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 34
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 16
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 16
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 13
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 11
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 10
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 7
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 6
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 6
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3839 4
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 4
МТС Big Data 265 9
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 4
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 3
Google Android 13994 2
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 82 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 95 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 77 1
МТС серия смартфонов 26 1
МТС - SuperBAND 3 1
Google Android TV 316 1
МТС Fog Play 21 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 358 1
Cyberpunk 2077 27 1
МТС Вторая память 22 1
ByteDance - TikTok 256 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
МТС - NUUM 32 1
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Петухов Леонид 2 1
Чернышов Михаил 41 1
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Биктимиров Артур 2 1
Машков Феликс 1 1
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Лазо Сергей 2 1
Токарев Антон 1 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 64
Россия - РФ - Российская федерация 144215 50
Беларусь - Белоруссия 5664 34
Армения - Республика 2280 29
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 28
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 19
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Россия - ДФО - Амурская область 732 6
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 6
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 5
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 4
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Россия - СФО - Иркутская область 1087 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 3
Россия - Восточная Сибирь 264 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 3
Россия - Зарубино 17 3
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Россия - ДФО - Приморский край - Лесозаводск 21 3
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Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 563 2
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Россия - ДФО - Приморский край - Артём 36 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 231 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
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Паспорт - Паспортные данные 2508 1
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Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 42 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 417 1
Зоология - Рептилии - Reptilia - Пресмыкающиеся - класс преимущественно наземных позвоночных животных, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых 81 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 148 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 6
Дальрыбвтуз - Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет 3 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 17 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 15 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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