МТС: туристы из Китая и Сахалинской области стали чаще посещать Приморье

МТС с помощью обезличенных больших данных (Big Data) составила цифровой портрет туристов, посетивших Приморский край в первой половине 2024 г. В топ-3 регионов, из которых приезжают гости, вошли Хабаровский край, Амурская и Сахалинская область, а среди зарубежных стран безоговорочно лидирует Китай. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным Big Data МТС, 85% туристов прибыли в Приморье из регионов России, а 15% - из зарубежных стран. Топ-5 российских регионов-доноров, как и в 2023 г., возглавили Хабаровский край и Амурская область - на долю дальневосточных соседей пришлось почти 30% турпотока в Приморье. Неожиданно замкнула тройку лидеров Сахалинская область, вытеснив с этой позиции Якутию - более 5% туристов оказались из островного региона. Также в десятку лидирующих регионов вошли Москва и Московская область, Забайкальский край, Якутия, Новосибирская область, Камчатка и Иркутская область.

В рейтинге иностранных государств, откуда в Приморский край едут туристы, лидирует Китай - 48% от всего зарубежного турпотока. Росту количества туристов из КНР способствует и увеличение количества авиарейсов из Пекина, Харбина и Даляня, а также запуск новых маршрутов - например, в Шанхай.

Каждый пятый турист в Приморье в возрасте от 35 до 44 лет, причем подавляющее большинство из них мужчины – на долю сильной половины человечества пришлось более 55% от всех гостей. Также Владивосток подтверждает в этом году статус молодежной столицы - почти 17% гостей оказались в возрасте от 18 до 34 лет. Популярен регион и у путешественников с детьми - каждый десятый из посетивших Приморье оказался в возрасте до 17 лет.

«Владивосток уверенно становится одним из лидирующих туристических направлений. По данным МТС Travel, количество бронирований отелей в регионе за год выросло на 43%. Кроме того, Владивосток можно назвать центром делового туризма — 50% гостей, прилетающих сюда в командировку, продляют поездку на выходные. Также туристов привлекают культурные и гастрономические фестивали - такие мероприятия собирают сотни тысяч гостей и участников. Поэтому мы уделяем значительное внимание созданию комфортной информационной среды для гостей города - модернизируем сеть, запускаем бесплатные аудиогиды и цифровые путеводители. Так, в июне был запущен гастрономический гид по дальневосточной кухне от МТС Travel, который поможет сделать пребывание во Владивостоке более комфортным и разнообразным», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.