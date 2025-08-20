Разделы

В пик сезона МТС ускорила интернет в бухте серферов и белых маков

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета на острове Русский. Благодаря установке нового телеком-оборудования удалось увеличить скорость мобильного интернета в районе мыса Ахлестышева в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная LTE-сеть МТС охватывает территорию пляжа на мысе Ахлестышева, где в августе фиксируется пик туристического сезона. После проведенных технических работ отдыхающие могут более комфортно пользоваться мобильным интернетом и современными цифровыми сервисами – загружать обновления, делиться фотографиями в социальных сетях, использовать музыкальные приложения, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре и читать книги в цифровой библиотеке.

цифровизация

Мыс Ахлестышева – одно из самых популярных мест отдыха в черте Владивостока. В теплое время года тысячи отдыхающих приезжают на благоустроенный пляж, а в более холодные сезоны – прогуляться у моря. Летом здесь проводят музыкальные фестивали и городские праздники. Также в бухте есть кемпинг Surf Camp SWELL, где можно получить уроки серфинга. А в мае-июне на мысе Ахлестышева цветут белые амурские маки.

«МТС уделяет значительное внимание развитию телеком-инфраструктуры на островных территориях Приморского края. Так, ранее мы ускорили мобильный интернет на острове Попова, обеспечили связью острова Фуругельма и Петрова и построили волоконно-оптическую линию связи на Русский. Когда в силу особого статуса территории строительство базовых станций в рекреациях затруднено, инженеры внедряют альтернативные технические решения, чтобы не нарушать экосистему заповедных зон. Наличие современной цифровой инфраструктуры всегда повышает туристическую привлекательность региона», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

