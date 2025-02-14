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Комиссаржевская Вера



14.02.2025 МТС ускорила мобильный интернет для уссурийских театралов 1
05.11.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная актрисе В.Ф. Комиссаржевской 2
31.10.2014 Марки: анонс продукции на ноябрь 2014 г. 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Комиссаржевская Вера и организации, системы, технологии, персоны:

БАРС Груп 546 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 177 1
Театр имени В.Ф. Комиссаржевской - Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской 2 2
Александринский театр - Национальный драматический театр России - Академическом театре драмы имени А.С. Пушкина 15 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Adidas - Адидас 161 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 1
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2509 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1390 1
Россия - ДФО - Амурская область 739 1
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