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Ленинская премия

СОБЫТИЯ


22.10.2026 Галимжан Есенов: биография, образование и общественная деятельность 1
26.02.2024 Суперкомпьютер «Сергей Годунов» открыт в Институте математики имени С.Л. Соболева СО РАН 1
13.11.2014 В обращение выходит почтовая марка, посвященная конструктору космических комплексов Г.Н. Бабакину 1
31.10.2014 Марки: анонс продукции на ноябрь 2014 г. 1
20.05.2014 Выходит почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная С.Б. Сперанскому 1
05.05.2014 В обращение выходит марка, посвященная физику Я. Зельдовичу 1
28.04.2014 Анонс продукции на май 2014 г. 2
06.02.2009 Умер бывший министр связи СССР 1
21.05.2004 Intel "поглотил" программистов "Эльбруса" и "Уни Про" 1
20.05.2004 Intel нанял программистов "Эльбрус" и "Уни Про" 1
07.10.2003 Нобелевские лауреаты по физике:
российские ученые А. Абрикосов и В. Гинзбург 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Ленинская премия и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12891 2
Галактика - Корпорация 1555 2
УниПро - UniPro - Новосибирский центр информационных технологий 5 2
Ростелеком 11079 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
БАРС Груп 582 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 212 1
Intel Labs 29 1
Электросвязь 268 1
Intel Capital 151 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
Adidas - Адидас 170 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 70 1
Александринский театр - Национальный драматический театр России - Академическом театре драмы имени А.С. Пушкина 15 1
РЖД МЖД - Казанский вокзал 20 1
Руссо-Балт - Русско-Балтийский вагонный завод 2 1
Театр имени В.Ф. Комиссаржевской - Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской 3 1
Lockheed Martin - Sikorsky Aircraft - Sikorsky Aero Engineering Corporation - Сикорский эйр инжиниринг корпорейшн 2 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1088 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 107 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 25 1
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 1
Международная академия информатизации 14 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2082 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16855 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36985 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10317 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10095 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1879 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13222 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22874 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3100 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1125 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2756 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2383 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26586 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 551 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 614 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24912 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1999 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2521 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3834 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26667 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4886 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9704 1
Часы - Watch 1080 1
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины - лесозаготовка 249 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1157 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4028 1
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 188 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Луна - автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства - Луноход 23 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Венера - автоматическая межпланетная станция для исследования Венеры - Вега (космический аппарат) 13 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1054 2
Microsoft Windows 2000 8675 2
РСК ГК - РСК экзастрим 40 1
РАН СО ИМ - Сергей Годунов Суперкомпьютер 1 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 366 1
9-мм пистолет Макарова 7 1
Wirt Richard - Вирт Ричард 9 2
Сперанский Сергей 2 2
Бабакин Георгий 2 2
Зельдович Яков 8 2
Ландау Лев 4 1
Мануйлова Ирина 6 1
Комиссаржевская Вера 3 1
Leggett Anthony - Леггетт Энтони 10 1
Euler Leonhard - Эйлер Леонард 6 1
Бабаян Борис 15 1
Макаров Николай 34 1
Алфёров Жорес 57 1
Гончаров Александр 19 1
Абрикосов Алексей 14 1
Henrik Ibsen - Генрик Ибсен 2 1
Соболев Сергей 7 1
Шамшин Василий 3 1
Козлов Валерий 2 1
Сикорский Игорь 6 1
Капица Петр 6 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48257 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3174 8
Россия - РФ - Российская федерация 169203 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19851 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2930 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55176 3
Россия - СФО - Новосибирск 4963 3
Земля - планета Солнечной системы 10927 2
Финляндия - Финляндская Республика 3711 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3639 2
Солнечная система - Solar system 2575 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1318 2
Венера - планета Солнечной системы 299 2
Уран - планета Солнечной системы 555 2
США - Иллинойс - Шампейн - Шампейн–Урбана - Урбана–Шампейн 30 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Тункинский район - Кырен 16 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19443 1
Европа 25052 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13885 1
Азия - Азиатский регион 5965 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1494 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3396 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2628 1
Франция - Французская Республика 8217 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1829 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2116 1
Бразилия - Федеративная Республика 2537 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1316 1
Великобритания - Лондон 2438 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3253 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2353 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 544 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 1
Нидерланды 3781 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1721 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 698 1
Россия - ДФО - Амурская область 987 1
Россия - СЗФО - Псковская область 706 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 178 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58705 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34458 7
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 64 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6908 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3820 3
Физика - Physics - область естествознания 2974 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1825 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5867 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 667 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16432 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4827 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3436 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54319 2
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 406 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11557 2
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 489 2
Национальный проект - Наука и университеты 48 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 753 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9169 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2364 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11797 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11021 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 46 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6245 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3414 1
Сон - Somnus 496 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5593 1
Зоология - наука о животных 2921 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 712 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1157 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 800 1
Ботаника - Растения - Plantae 1181 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1185 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 684 1
Спорт - Футбол - Football - Soccer 782 1
NYT - The New York Times 1104 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8692 1
РАН - Российская академия наук 2150 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 314 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1748 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 308 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 1
University of Oxford - Оксфордский университет 212 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 652 1
РАН СО - ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 177 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 189 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
РАН - ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
РАН СО ИМ - Институт математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 6 1
РАН ОФН - Отделение физических наук - Отделение общей физики и астрономии Российской академии наук 2 1
РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 8 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 393 1
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