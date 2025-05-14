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Intel Labs


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Мозги в «кремнии»: как разрабатывают нейроморфные процессоры в России 1
12.03.2021 Intel в сотрудничестве с Microsoft примет участие в программе DARPA по защите данных в виртуальных средах 1
13.01.2021 Intel меняет гендиректора. Предыдущий всего за два года обрушил ее позиции на рынке 1
31.08.2020 Accenture и Intel поддерживают разработку роборуки для пациентов с ограниченной мобильностью 1
28.07.2020 После катастрофы с 7 нм Intel уволила главного инженера и перекроила структуру 1
18.10.2018 В Intel кризис. Производство в компании разделят на три части 1
02.02.2018 По следам «чипокалипсиса»: в Intel кадровая революция 1
12.10.2017 Преодолены «непостоянство и хрупкость» в квантовых процессорах. Начинаются поставки 1
05.08.2011 Intel Labs инвестируют $30 млн в открытие двух научных центров по изучению облачных вычислений и встраиваемых систем 1
23.08.2010 Ведущий инженер Intel Labs ушел в AMD работать техническим директором 1
08.04.2010 Intel приступит к поставкам экспериментальных 48-ядерных процессоров 1
03.12.2009 Intel разработала 48-ядерный процессор 1
25.09.2009 Intel рассказал о телевидении будущего 1
21.05.2004 Intel "поглотил" программистов "Эльбруса" и "Уни Про" 1
26.09.2002 2 октября в Москве состоится Форум Intel для разработчиков (IDF) 1
28.05.2002 IDF в Мюнхене: дебют нижегородского Центра Intel 1
28.05.2002 IDF в Мюнхене: дебют нижегородского Центра Intel 1
18.04.2002 Intel представила новое ПО для дистанционного управления домашними сетями 1
09.04.2002 Intel рассказывает о своих достижениях и планах в Сети 1
01.03.2002 Intel: закон Мура – двигатель новых технологий 1
01.03.2002 Intel: закон Мура – двигатель новых технологий 1
05.02.2002 Китайцы помогут “разогнать” Itanium 1
27.11.2001 Intel заявляет: закон Мура остается в силе 1
27.11.2001 Intel заявляет: закон Мура остается в силе 1
14.11.2001 Intel и HP создали "концептуальный ПК" XXI века 1
14.11.2001 Intel и HP создали "концептуальный ПК" XXI века 1
16.05.2001 Intel открыла первую в мире исследовательскую лабораторию для работы с подложками диаметром 300 мм 1
16.05.2001 Intel открыла первую в мире исследовательскую лабораторию для работы с подложками диаметром 300 мм 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Intel Labs и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12300 27
AMD - Advanced Micro Devices 4302 4
Microsoft Corporation 24823 4
Apple Inc 12256 3
Qualcomm Technologies 1850 2
Accenture plc 685 2
Nvidia Corp 3561 2
HP - Hewlett-Packard 3628 2
AMD Graphics Product Group - ATI 950 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 539 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 933 1
Accenture Labs 2 1
Intel NSG - Intel Non-Volatile Memory Solutions Group 12 1
Google LLC 11935 1
IBM - International Business Machines Corp 9468 1
Intel Лаборатория нейроморфных вычислений 1 1
Dell EMC 5049 1
Broadcom - VMware 2404 1
HP Inc. 5715 1
Merlion iRU - Деловой офис 317 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
Adobe Systems 1559 1
Rover - RoverComputers 414 1
K-Systems - К-Системс 138 1
Intel DEG - Intel Design Engineering Group 3 1
PassMark Software 27 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
Intel Digital Enterprise Group 29 1
IBM - Sequent Computer Systems 23 1
УниПро - UniPro - Новосибирский центр информационных технологий 5 1
Инел - Эксимер - Эксимер-ДМ 55 1
eBay Inc 1623 1
Microsoft - LinkedIn 660 1
Intel Capital 148 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3031 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1811 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21149 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13680 8
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8838 6
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5317 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8057 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10914 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 4
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 248 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 3
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 571 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25943 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 3
Компилятор - Компиляторные технологии - Compiler 119 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7412 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10115 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1001 2
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1917 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 797 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5701 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14602 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2533 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1779 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7640 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1651 2
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6976 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28214 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6126 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11418 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1504 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5473 2
MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы 171 2
PnP - Plug&Play 317 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3873 2
Microsoft Windows 2000 8662 3
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1896 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 633 2
Microsoft Windows XP 2408 2
Intel TeraHertz 4 2
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 93 1
Intel Amber Lake 53 1
Microsoft Azure 1427 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7164 1
Oracle Java - язык программирования 3131 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Intel x86 - архитектура процессора 1899 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 947 1
Linux OS 10199 1
Intel Core - Семейство процессоров 1216 1
ANSI Fortran 60 1
Apache Hadoop 437 1
IBM Q System One - Квантовый компьютер 11 1
U.S. Department of Defense - DARPA DPRIVE 1 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
Microsoft JEDI - Microsoft Joint Enterprise Defense Infrastructure 1 1
Intel PCA - Intel Personal Internet Client Architecture 33 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 1
Intel Itanium 629 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1177 1
Microsoft Windows 15878 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4669 1
C/C++ - Язык программирования 783 1
Intel IXA - Intel Internet Exchange Architecture - Intel IX - Intel Internet Exchange 33 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 190 7
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 57 3
Spindler Frank - Спиндлер Фрэнк 9 3
Rattner Justin - Раттнер Джастин 16 3
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 63 2
Mayberry Michael - Мэйберри Майкл 2 2
Thakur Randhir - Такура Рандира 7 2
Mayberry Mike - Мейберри Майк 2 2
Renduchintala Murthy - Рендучинтала Мерти 5 2
Spindler Frank - Cпиндлер Фрэнк 2 2
Splinter Michael - Сплинтер Майкл 19 2
Marcyk Gerald - Марчик Джеральд 4 2
Koduri Raja - Кодури Раджа 23 1
Sohail Ahmed - Сохейл Ахмед 2 1
Uhlig Rich - Улиг Рич 1 1
Kelleher Ann - Келехер Энн 1 1
Venkata Renduchintala - Венката Рендучинтала 2 1
Smith Matthew M. - Смит Мэттью М. 2 1
Culbertson Leslie - Калбертсон Лесли 1 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 128 1
Бабаян Борис 15 1
Сютин Олег 20 1
Меламед-Екель Ари 1 1
Bergman Rick - Бергман Рик 13 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайн 5 1
Yu Albert - Ю Альберт 2 1
Pawlowski Stephen - Павловски Стив 7 1
Kim Eric - Ким Эрик 12 1
Pfister Mike - Пфистер Майк 9 1
Wirt Richard - Вирт Ричард 9 1
Chappell William - Чеппелл Вильям 3 1
Chase Steve - Чейз Стив 25 1
Демин Вячеслав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1943 4
Европа 24368 4
Израиль 2752 3
Европа Восточная 3109 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3193 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 2
Германия - Бавария - Мюнхен 469 2
США - Колумбия - Вашингтон 1403 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 148 2
США - Нью-Йорк 3103 1
Швейцария - Цюрих 268 1
США - Пенсильвания 361 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1611 1
Африка - Африканский регион 3515 1
Ближний Восток 2980 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14235 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2559 1
Беларусь - Минск 648 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
США - Джорджия 327 1
США - Калифорния - Беркли 282 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17418 1
Китай - Тайвань 4038 1
Нидерланды 3559 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2501 1
Россия - СФО - Новосибирск 4414 1
США - Калифорния 4641 1
Германия - Нижняя Саксония - Брауншвейг 10 1
США - Иллинойс - Шампейн - Шампейн–Урбана - Урбана–Шампейн 30 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4973 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5943 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9014 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5762 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4115 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1614 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5651 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 775 3
Закон Мура - Moore's law 209 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6279 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1354 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4122 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2757 2
Молекула - Molecula 1071 2
Чипокалипсис - Chipocalypse 35 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 726 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4762 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5006 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5969 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6384 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5299 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 720 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7294 1
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2673 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16665 1
Quality of Life - Качество жизни 34 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2064 1
Физика - Physics - область естествознания 2685 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1664 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 512 1
Металлы - Серебро - Silver 765 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 899 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2806 1
ZDnet 660 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5948 1
DigiTimes - Издание 1316 1
The Oregonian 8 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 204 1
ComputerWorld 144 1
Компьютерра 42 1
IDC - International Data Corporation 4917 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3288 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8198 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1559 2
РАН - Российская академия наук 1924 2
Open University of Israel - Открытый университет Израиля в Раанане - NBEL - Neuro-Biomorphic Engineering Lab - Нейро-биоморфная инженерная лаборатория Открытого университета Израиля 4 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 272 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 960 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 155 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 286 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
TU Delft - QuTech - Центр исследований квантовых вычислений и сетей 5 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 202 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 234 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 156 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 223 1
Open University - Открытый университет 45 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 67 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 166 1
Intel Developer Forum - IDF 278 5
Ленинская премия 10 1
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 1
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