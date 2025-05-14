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Демин Вячеслав


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Мозги в «кремнии»: как разрабатывают нейроморфные процессоры в России 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Демин Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Labs 28 1
Мотив НТ - Мотив Нейроморфные Технологии 6 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 24 1
IBM - International Business Machines Corp 9468 1
Intel Corporation 12300 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5018 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 933 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1982 1
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1828 1
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Физика - Physics - область естествознания 2685 1
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Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 717 1
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 75 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 604 1
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Информатика - computer science - informatique 1091 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1918 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 950 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10128 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5219 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 70 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 124 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 156 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 273 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1559 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 223 1
РАН - Российская академия наук 1924 1
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