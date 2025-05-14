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Демин Вячеслав
УПОМИНАНИЯ
|14.05.2025
|Мозги в «кремнии»: как разрабатывают нейроморфные процессоры в России 1
Демин Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1982 1
|Казанцев Виктор 3 1
|Гостев Александр 83 1
|Путин Владимир 3237 1
|Духвалов Андрей 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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