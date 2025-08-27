Разделы

Здравоохранение ЭЭГ Эхоэнцефалоскопия, ЭхоЭС Эхоэнцефалография, ЭхоЭГ


27.08.2025 В Сеченовском университете разработали нейросеть для выявления болезни Паркинсона по данным ЭЭГ-исследования 1
14.08.2025 Ученые CПбГУ создали роботизированную инвалидную коляску, управляемую «силой мысли» 2
14.08.2025 Врачи моментально теряют навык диагностики, когда начинают использовать нейросети. После отказа от ИИ показатели падают ниже исходных 1
17.07.2025 Программное обеспечение для распознавания активности головного мозга разработали в НГТУ НЭТИ 2
10.07.2025 В России создана полностью отечественная система для управления роботами «силой мысли» 1
14.05.2025 Мозги в «кремнии»: как разрабатывают нейроморфные процессоры в России 1
03.03.2025 Фонд Потанина инвестирует 305 миллионов в российского «убийцу» Neuralink 1
02.12.2024 Нейроны в действии: в Москве сравнили сигналы мозга программистов и художников 1
07.11.2024 Российские биологи первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту 1
21.10.2024 «Распределяющую шляпу» с нейроинтерфейсом для выбора профессии разработали в России 2
22.05.2024 В 2025 г. резидент «Сколково» планирует начать испытания по установке зрительного импланта людям 1
03.10.2023 Российские ученые с помощью нейросети усовершенствовали технологию нейрообратной связи 1
14.06.2023 Резидент «Сколково» представил на ПМЭФ первую в мире реабилитационную манжету 1
11.05.2022 Российский производитель протезов рук «Моторика» разрабатывает протез с обратной связью 1
07.12.2021 Apple завалит рынок десятками новых устройств. Среди них будет одно уникальное 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
20.04.2021 Исследование Microsoft показало, что мозгу необходимы перерывы между совещаниями 2
15.04.2021 ИИ считывает сигналы мозга и создает портреты, которые нравятся 1
07.12.2020 Концерн «Автоматика» представил модернизированную линейку ультразвуковых приборов серии «Комплексмед» 2
15.09.2020 G-Core Labs запустила AI-платформу для ускорения разработки приложений на базе ИИ 1
28.02.2020 Нейросеть читает ваши мысли по просмотренному видео 1
01.11.2019 Ученые нашли возможный путь принудительной «очистки» мозга 1
04.07.2019 Будущее наступило: разработана роботизированная рука, которая успешно управляется разумом 1
17.06.2019 Neuromech разработала программно-аппаратный комплекс для обучения детей с расстройствами аутического спектра 1
10.09.2018 Соразработчики «Эльбрусов» выпустят в свободную продажу устройство для управления компьютером силой мысли 1
25.09.2017 Ученые смогли вернуть мозговую активность безнадежному пациенту 1
19.06.2017 Promwad разрабатывает электронику и ПО на базе биодатчиков ЭЭГ 3
13.06.2017 Насколько эффективно нейроанализ может предсказать поведение людей? 1
05.06.2017 Центр нейроэкономики и когнитивных исследований впервые представит свой неинвазивный нейроинтерфейс человек-компьютер 2
28.03.2017 Как вырастить успешный ИТ-стартап: 5 историй российских разработчиков 1
05.12.2016 Путина попросили создать в России Web 4.0 1
24.09.2015 Впервые человек смог ходить после нескольких лет паралича 1
18.08.2015 Создан интерфейс мозг-компьютер для роботов. Видео 2
06.08.2014 Разработка Philips и Accenture позволит облегчить жизнь людей с боковым амиотрофическим склерозом 1
10.07.2013 Новое устройство не даст уснуть за рулем 1
03.04.2013 Прогулка по зеленому парку снимает усталость мозга. Доказано исследованием 1
05.10.2011 Обезьян научили медитировать 1
05.09.2011 Сон покажет, сможет ли человек прийти в сознание 1
28.04.2011 Русские ученые научили компьютер угадывать мыслеобразы 1
22.03.2011 Интерфейс "мозг-компьютер" позволяет инвалидам музицировать 1

Публикаций - 49, упоминаний - 58

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380821, в очереди разбора - 737547.
Создано именных указателей - 181773.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

