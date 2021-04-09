ИИ считывает сигналы мозга и создает портреты, которые нравятся

Ученые построили специальный ИИ-алгоритм, который способен определять субъективные предпочтения в изображении лиц и создавать портреты, адаптированные таким образом, чтобы вызывать положительные эмоции у конкретных людей. Результаты исследования могут быть использованы, например, для моделирования предпочтений и принимаемых людьми решений, а также для выявления бессознательных импульсов.

Красота поддается измерению?

Исследователи из Университета Хельсинки и Копенгагенского университета задались вопросом, сможет ли компьютер определить черты лица, которые мы считаем привлекательными, и на основе этого создать новые изображения, соответствующие нашим критериям.

«Такие исследования важны с фундаментальной точки зрения. Сейчас много говорят про осознанность, но важно помнить, что нами, людьми, управляет преимущественно бессознательное. Принимаемые решения на 90-95% зависят от паттернов, которые скрыты от нас самих. К примеру, люди склонны соглашаться и более сговорчивы с теми, кто им нравится внешне, но почему кто-то нравится, а кто-то не нравится, не всегда очевидно даже для самого человека», — комментирует Александр Тихонов, генеральный директор SAS Россия/СНГ.

Для поиска ответа ученые использовали алгоритм искусственного интеллекта, интерпретирующий сигналы мозга и объединили полученный интерфейс «мозг-компьютер» с генеративной моделью искусственных лиц. Это позволило компьютеру создавать изображения лиц, отвечающие индивидуальным предпочтениям испытуемых.

Изначально исследователи дали генеративной состязательной нейронной сети (Generative Adversarial Neural Network, GAN) задачу создать сотни искусственных портретов. Изображения были показаны по одному 30 добровольцам, которых попросили обратить внимание на лица, которые они находили привлекательными, в то время как их мозговые реакции регистрировались с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). Исследователи проанализировали полученные данные с помощью методов машинного обучения, передавая информацию посредством интерфейса «мозг-компьютер» в сеть GAN.

С помощью ИИ можно классифицировать изображения на основе объективных паттернов и далее генерировать их на основе психологических свойств

Чтобы проверить достоверность моделирования, исследователи создали новые портреты для каждого участника, предсказывая, какие именно изображения добровольцы сочтут привлекательными. Тестируя гипотезу методом двойного слепого исследования, ученые обнаружили, что новые изображения соответствуют предпочтениям испытуемых с точностью более 80%.

«Если метод работает в чем-то столь же личном и субъективном, как привлекательность, значит, мы также можем изучить другие сферы, связанные с когнитивными функциями, такие как понимание и принятие решений. Возможно, мы могли бы настроить систему на выявление стереотипов или неявной предвзятости, что позволит лучше понимать индивидуальные различия», — говорит один из авторов исследования Мишель Спапе (Michiel Spapé), старший научный сотрудник и доцент факультета психологии и логопедии Хельсинкского университета.

Новые возможности для взаимодействия людей и машин

Подобный результат, по мнению ученых, свидетельствует о том, что с помощью компьютерного зрения можно успешно классифицировать изображения на основе объективных паттернов и в дальнейшем генерировать изображения на основе психологических свойств, таких как личный вкус. Как полагают исследователи, в конечном счете, подобные технологии могут принести пользу обществу, повысив способность компьютеров учиться и лучше понимать субъективные предпочтения посредством взаимодействия между решениями ИИ и интерфейсами «мозг-компьютер».

«Хотя точность ИИ-моделей еще требует улучшений, сама задача будет крайне важна для изучения поведения людей и принципов принятия решений. Далее эта информация может применяться в том числе в коммерческих целях. Демонстрация одежды в онлайн-магазинах, виртуальные помощники и консультанты в агентствах и сервисных компаниях, появление в социальных сетях новых полностью виртуальных знаменитостей и инфлюенсеров — это те примеры, которые лежат на поверхности. Но важно понимать, что, как и в других областях ИИ, могут возникнуть вопросы этики и корпоративной ответственности», — считает Александр Тихонов.

