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Тихонов Александр


02.08.2021 Когда ИИ наделят машинным воображением 1
23.07.2021 Новый алгоритм поможет беспилотным машинам отличить лето от зимы 1
30.06.2021 Композитный ИИ: что это такое и зачем он нужен? 1
02.06.2021 Ученые заставили робота озвучивать свои мысли 1
28.05.2021 Разработана обувь с ИИ: она сама определяет препятствия и не дает споткнуться 1
30.04.2021 Сотни случаев загрязнения воды обнаружены благодаря ИИ 2
29.04.2021 Зачем создавать межгосударственный совет по этике ИИ 2
15.04.2021 ИИ считывает сигналы мозга и создает портреты, которые нравятся 2
09.04.2021 Искусственный интеллект научили скепсису при управлении беспилотниками 1
29.03.2021 Новые технологии помогают понять смысл предложений при переводе 1
19.03.2021 В США оценили позиции стран-конкурентов в гонке ИИ 1
01.02.2021 Четыре ключевых тренда ИИ в 2021 году 1
31.01.2021 Как аналитика и ИИ меняют будущее: 8 трендов на 2021 год 3
29.01.2021 Как большие данные меняют бизнес 2
31.12.2020 ИИ помогает дронам находить людей, потерявшихся в лесу 1
30.12.2020 Три технологии ИИ 2020 года, которые определят будущее отрасли 2
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 3
30.11.2020 SAS собрала идеи для использования аналитики и ИИ в «новой нормальности» 2
19.11.2020 SAS проведет трехдневную виртуальную конференцию Beyond Tomorrow 23-25 ноября 1
18.11.2020 Beyond Tomorrow: как аналитика и искусственный интеллект помогают проходить через экономические потрясения 1
18.11.2020 Почти половина компаний мира увеличит инвестиции в цифровизацию на фоне пандемии 1
16.11.2020 85% компаний по всему миру ускорили автоматизацию из-за пандемии 2
08.10.2020 Ведущие компании мира хотят увеличить продажи за счет больших данных, ИИ и логистики 2
01.10.2020 Никто не может толком понять, что такое искусственный интеллект 4
30.09.2020 Половина компаний мира планирует устранять последствия экономического спада с помощью ИИ 2
11.08.2020 На смену большим данным пришли искусственный интеллект и системы машинного обучения 11
15.04.2020 В агрохолдинге «Степь» стартовал проект внедрения решений SAS 1
15.01.2020 SAS в России возглавил ее поклонник из IBM 2
15.01.2020 Команду SAS в России возглавил Александр Тихонов 3
10.09.2018 Navicon и IBM расскажут об «умной» цифровизации бизнеса 1
11.09.2017 Navicon и IBM проведут в Москве форум по искусственному интеллекту 1
25.11.2016 МТС обеспечил связь на площадках Кубка России по биатлону 1
24.03.2014 «Техносерв Консалтинг» внедрил систему стратегического планирования в «Промсвязьбанке» 1
11.12.2012 «Крок» модернизировал собственную систему бизнес-планирования 1
07.12.2012 Рослесинфорг получил единый инструмент управления производственной деятельностью 1
20.09.2012 Alcatel-Lucent трансформирует региональные сети «ВымпелКом Лтд» 1
22.06.2012 Сервисы Groupon можно будет оплатить через банковское приложение УЭК 1
21.11.2011 «ВымпелКом» вместе с Alcatel-Lucent выводит на рынок услуги фемтосот в Центральном регионе России 1
26.08.2011 «ВымпелКом» выбрал решение Alcatel-Lucent для запуска услуг на базе фемтосот в Северо-Западном регионе 1
29.06.2011 «ВымпелКом» СНГ выбрал IBM SPSS для оптимизации маркетинговых кампаний 1

Публикаций - 60, упоминаний - 97

Тихонов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAS Institute Russia - САС институт Россия 133 14
SAS Institute 596 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 7
IBM 3551 5
Microsoft Corporation 11127 4
Nexxworks 3 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Navicon - Навикон 198 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
Samsung Electronics 5702 1
Nvidia Corp 2030 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Ростелеком Связьинвест 702 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 1
Bentley Systems 43 1
McKinsey & Company 121 1
РТЛабс 145 1
AT&T Inc 561 1
Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
Ericsson 862 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Oracle Corporation 3356 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Intel Corporation 4192 1
LG Electronics 1865 1
SAP SE 3216 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 2
Ингосстрах СПАО 210 2
HeadHunter Group - HH Group 336 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
Ренессанс Страхование 51 1
Сбербанк Лизинг 23 1
Утконос 99 1
X5 Group 599 1
Volvo Cars 155 1
Lamoda 83 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Аэрофлот 493 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Почта Банк 289 1
Почта России ПАО 1574 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 3
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
3D-печать 135 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Смартизация 177 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
2D - 2-Dimensional 297 1
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 35 4
IBM Cognos BI 143 3
Nvidia GeForce GTX 2073 1
Microsoft Azure 1171 1
Microsoft Windows Azure Marketplace 46 1
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 1
IBM Watson 105 1
SAS Visual Data Mining and Machine Learning 8 1
SAS Data for Good 4 1
Анкор Staffjet 2 1
Vera Rik - Вера Рик 3 3
Панкратов Валерий 23 2
Губанов Андрей 17 1
Yanovitch Sue - Янович Сью 1 1
Трачук Аркадий 4 1
Дубовицкий Николай 5 1
Изосимов Александр 92 1
Углов Александр 3 1
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 11 1
Романов Сергей 7 1
Del Prete Crawford - Дель Прете Кроуфорд 2 1
Стрельников Артём 1 1
Малышева Наталия 2 1
Ткаченко Сергей 5 1
Рудь Антон 1 1
Недужко Андрей 2 1
Акимов Максим 167 1
Власов Алексей 6 1
Крупнов Александр 14 1
Яклаков Денис 10 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 1
Земков Сергей 150 1
Трачук Алексей 2 1
Баланова Светлана 29 1
Соколовский Александр 36 1
Исмаилов Рашид 47 1
Савкин Владимир 38 1
Мамонов Михаил 24 1
Прибочий Михаил 34 1
Торбахов Александр 54 1
Кочаров Григорий 13 1
Шадаев Максут 384 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 37
Россия - Российская федерация - РФ 57544 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Казахстан - Республика 2641 4
Европа 3774 4
Швеция - Королевство 757 2
Европа Западная 616 1
Украина 3378 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
США - Бостон 99 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
США - Сан-Франциско 696 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
IDG - International Data Group 20 1
Nature 35 1
ComputerWorld 92 1
IDC - International Data Corporation 2724 1
Fortune Global 500 162 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
SAS Beyond Tomorrow 3 3
Digital October - конференционное пространство 86 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 12 1
Navicon DataTalks 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766459, в очереди разбора - 670144.
Создано именных указателей - 46354.
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