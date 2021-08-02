Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Тихонов Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 97
Тихонов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
|U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
|Vera Rik - Вера Рик 3 3
|Панкратов Валерий 23 2
|Губанов Андрей 17 1
|Yanovitch Sue - Янович Сью 1 1
|Трачук Аркадий 4 1
|Дубовицкий Николай 5 1
|Изосимов Александр 92 1
|Углов Александр 3 1
|Goodnight Jim - Гуднайт Джим 11 1
|Романов Сергей 7 1
|Del Prete Crawford - Дель Прете Кроуфорд 2 1
|Стрельников Артём 1 1
|Малышева Наталия 2 1
|Ткаченко Сергей 5 1
|Рудь Антон 1 1
|Недужко Андрей 2 1
|Акимов Максим 167 1
|Власов Алексей 6 1
|Крупнов Александр 14 1
|Яклаков Денис 10 1
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 1
|Земков Сергей 150 1
|Трачук Алексей 2 1
|Баланова Светлана 29 1
|Соколовский Александр 36 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Савкин Владимир 38 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Прибочий Михаил 34 1
|Торбахов Александр 54 1
|Кочаров Григорий 13 1
|Шадаев Максут 384 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|IDG - International Data Group 20 1
|Nature 35 1
|ComputerWorld 92 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766459, в очереди разбора - 670144.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766459, в очереди разбора - 670144.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru