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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тихонов Александр

СОБЫТИЯ


21.03.2025 «Аэродиск» и МТУСИ запустили проект по подготовке ИТ-специалистов 1
15.11.2024 «Аэродиск» выпускает версию системы управления vAIR с открытым исходным кодом 1
05.07.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G на юге Тюменской области 1
02.08.2021 Когда ИИ наделят машинным воображением 1
23.07.2021 Новый алгоритм поможет беспилотным машинам отличить лето от зимы 1
30.06.2021 Композитный ИИ: что это такое и зачем он нужен? 1
02.06.2021 Ученые заставили робота озвучивать свои мысли 1
28.05.2021 Разработана обувь с ИИ: она сама определяет препятствия и не дает споткнуться 1
30.04.2021 Сотни случаев загрязнения воды обнаружены благодаря ИИ 1
29.04.2021 Зачем создавать межгосударственный совет по этике ИИ 1
15.04.2021 ИИ считывает сигналы мозга и создает портреты, которые нравятся 1
09.04.2021 Искусственный интеллект научили скепсису при управлении беспилотниками 1
29.03.2021 Новые технологии помогают понять смысл предложений при переводе 1
19.03.2021 В США оценили позиции стран-конкурентов в гонке ИИ 1
01.02.2021 Четыре ключевых тренда ИИ в 2021 году 1
31.01.2021 Как аналитика и ИИ меняют будущее: 8 трендов на 2021 год 1
29.01.2021 Как большие данные меняют бизнес 1
31.12.2020 ИИ помогает дронам находить людей, потерявшихся в лесу 1
30.12.2020 Три технологии ИИ 2020 года, которые определят будущее отрасли 1
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 2
30.11.2020 SAS собрала идеи для использования аналитики и ИИ в «новой нормальности» 1
19.11.2020 SAS проведет трехдневную виртуальную конференцию Beyond Tomorrow 23-25 ноября 1
18.11.2020 Beyond Tomorrow: как аналитика и искусственный интеллект помогают проходить через экономические потрясения 1
18.11.2020 Почти половина компаний мира увеличит инвестиции в цифровизацию на фоне пандемии 1
16.11.2020 85% компаний по всему миру ускорили автоматизацию из-за пандемии 1
08.10.2020 Ведущие компании мира хотят увеличить продажи за счет больших данных, ИИ и логистики 1
01.10.2020 Никто не может толком понять, что такое искусственный интеллект 2
30.09.2020 Половина компаний мира планирует устранять последствия экономического спада с помощью ИИ 1
11.08.2020 На смену большим данным пришли искусственный интеллект и системы машинного обучения 1
15.04.2020 В агрохолдинге «Степь» стартовал проект внедрения решений SAS 1
15.01.2020 SAS в России возглавил ее поклонник из IBM 2
15.01.2020 Команду SAS в России возглавил Александр Тихонов 2
10.09.2018 Navicon и IBM расскажут об «умной» цифровизации бизнеса 1
11.09.2017 Navicon и IBM проведут в Москве форум по искусственному интеллекту 1
25.11.2016 МТС обеспечил связь на площадках Кубка России по биатлону 1
08.09.2016 InfoWatch и Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ договорились о сотрудничестве 1
24.03.2014 «Техносерв Консалтинг» внедрил систему стратегического планирования в «Промсвязьбанке» 1
11.12.2012 «Крок» модернизировал собственную систему бизнес-планирования 1
07.12.2012 Рослесинфорг получил единый инструмент управления производственной деятельностью 1

Публикаций - 69, упоминаний - 74

Тихонов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 27
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 22
SAS Institute 1082 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Microsoft Corporation 25775 6
МегаФон 10742 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Nexxworks 3 3
Ростелеком 10948 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Samsung Electronics 11065 2
Dell EMC 5180 2
LG Electronics 3735 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Intel Corporation 12811 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Oracle Corporation 7074 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
Philips 2099 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 2
Navicon - Навикон 339 2
Lenovo Motorola 3566 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Казахтелеком 348 2
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 75 1
Nvidia Corp 4002 1
Ростех - КРЭТ - Компас МКБ АО - Московское конструкторское бюро 12 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 6 1
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 1
Intel NSG - Intel Non-Volatile Memory Solutions Group 12 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 1
Открытые технологии 732 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Ингосстрах СПАО 478 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Лента - Утконос 180 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 21 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 1
WMG - Warner Music Group 210 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Lockheed Martin 777 1
Щука - дизайн-студия 26 1
Гранит 57 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Sony BMG 187 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Warner 540 1
EMI Group 60 1
Metallica - американская метал-группа 36 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 1
Бизнес-Волна 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Связной ГК 1401 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
UK Centre for Ecology & Hydrology - UKCEH - Центр экологии и гидрологии Великобритании 1 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 51 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
WiMAX Forum 69 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 30
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 11
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 9
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 5
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 5
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 41 5
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 4
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 105 3
Nokia Alcatel-Lucent Wireless Management System 3 3
Nokia Alcatel-Lucent CBT - Converged Backbone Transformation 4 3
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 50 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Nokia Alcatel-Lucent HLN - High Leverage Network 3 2
Nokia Alcatel-Lucent 100G 2 2
IBM SPSS Statistics 55 1
SAS Visual Data Mining and Machine Learning 11 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
Avaya UC - Avaya Unified Communications - One-X Agent - One-X Communicator - One-X Protal - One-X Mobile - One-X Speech - Avaya Unified Messenger 28 1
SAS Data for Good 5 1
Анкор - Staffjet 3 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
Лента - Утконос - Утконос онлайн - U: Онлайн 5 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 208 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Avaya Interaction Center - AIC 16 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
Nokia Alcatel-Lucent WiMAX 7 1
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 1
Nokia Alcatel-Lucent Metro WDM 5 1
Nokia Alcatel-Lucent Small Cells 2 1
Nokia Alcatel-Lucent CDMA 6 1
Nokia Alcatel-Lucent Femtocell 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Light Manager 2 1
Nokia Alcatel-Lucent GPON 1 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 1
Nullsoft - Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 1
ФЦП развития образования - ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 23 1
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 1
Vera Rik - Вера Рик 3 3
Kurzweil Ray - Курцвейл Рэй 8 3
Панкратов Валерий 34 2
Van Wageningen Richard - ван Вагенинген Ричард 42 2
Колганова Марина 2 2
Шадаев Максут 1210 2
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Крупнов Александр 30 1
Сидоров Александр 22 1
Власов Алексей 20 1
Губанов Андрей 117 1
Бородин Андрей 40 1
Недужко Андрей 3 1
Лесин Михаил 28 1
Носков Николай 4 1
Богданов Владимир 19 1
Рудь Антон 1 1
Колесников Олег 20 1
Иванов Петр 23 1
Студитских Виталий 20 1
Ткаченко Сергей 20 1
Малышева Наталия 2 1
Тихомиров Илья 10 1
Морозов Игорь 59 1
Санадзе Георгий 18 1
Стрельников Артём 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Del Prete Crawford - Дель Прете Кроуфорд 3 1
Романов Сергей 13 1
Frankel Justin - Франкел Джастин 11 1
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 1
Углов Александр 4 1
Изосимов Александр 192 1
Дубовицкий Николай 5 1
Трачук Аркадий 18 1
Yanovitch Sue - Янович Сью 1 1
Андреев Максим 41 1
Колпаков Антон 57 1
Третьяков Александр 6 1
Тютин Алексей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Европа 24964 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Казахстан - Республика 6048 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Европа Восточная 3138 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Украина 7928 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Москва - ЦАО - Берсеневская набережная 11 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Армения - Республика 2449 2
Швеция - Королевство 3782 2
Индия - Bharat 5870 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Россия - УФО - Тюменская область 1365 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 2
Европа Западная 1496 2
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 87 1
Европа Юго-Восточная 62 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
Грузия - Поти 14 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 80 1
Америка Южная - Амазонка - Amazonas - крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности - Амазония - Амазонская низменность 56 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 1
Казахстан - Талды-Курганская область - Талдыкорган 16 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 10
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