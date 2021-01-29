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Как большие данные меняют бизнес

AI

За последние несколько лет большие данные стали важным инструментом развития бизнеса. Сегодня практически любая компания хранит огромные массивы информации, которые благодаря технологиям глубокого анализа превращаются в ценный актив, открывающий новые возможности для продвижения товаров и услуг. Вот лишь несколько примеров того, как большие данные способны сегодня изменить бизнес в лучшую сторону.

Продвинутая аналитика

Сегодня бизнес-аналитика (BI) тесно связана с большими данными и технологиями искусственного интеллекта. Это сочетание позволяет не только глубже понять проблемы и вызовы, стоящие перед компанией, но и наметить наиболее эффективные пути их решения, выявить скрытые тенденции. Тем более, данных сегодня становится настолько много, что традиционные методы работы с ними, вскоре, могут утратить актуальность и на первый план выйдет продвинутая аналитика на основе моделей ИИ. «Большие данные в значительной мере повлияли на дальнейшее развитие аналитических инструментов и, в частности, ИИ-технологий. Благодаря возможности быстро анализировать массивы данных, выросла точность прогнозов и принимаемых на их основе решений. Появились принципиально новые задачи, а ранее существовавшие стали решаться намного быстрее и с более высоким качеством», — комментирует Александр Тихонов, генеральный директор SAS Россия/СНГ.

Повышение качества обслуживания клиентов

Основная задача любого бизнеса — удовлетворить потребности и запросы клиентов. Компании, использующие большие данные, имеют эксклюзивную возможность посмотреть на свой бизнес в самых разных разрезах. Можно получить ценную информацию о клиентах, выявить их предпочтения, потребности и желания, еще до того, как они сами их осознают. В свою очередь, такое проактивное удовлетворение запросов повышает вовлеченность клиентов.

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Анализ больших данных позволяет повысить эффективность бизнес-планирования, лучше понимать и прогнозировать потребности клиентов

Современные системы клиентской аналитики, которые задействуют большие данные и искусственный интеллект, дают возможность тестировать массу гипотез и вариантов клиентского пути. Если 10 лет назад решение задач управления отношениями с клиентами (CRM) требовало больших усилий и внимания, а какие-то принципы казались теорией, то сейчас речь уже идет не столько о том, чтобы в принципе реализовать, например, процессы удержания клиентов или выбора наилучшего предложения, сколько о том, чтобы сделать механики более разнообразными, чтобы дать маркетологам больше самостоятельности или учитывать в отчетности, например, как клиенты влияют на решения друг друга», — говорит Александр Тихонов.

Сокращение издержек

Компании, активно использующие большие данные, могут значительно сократить расходы за счет использования аналитических платформ, которые помогают изучать рынок, его тенденции и прогнозировать развитие событий. Осведомленность о том, что может с большой вероятностью произойти в ближайшем будущем, повышает эффективность бизнес-планирования. Специалисты компании с помощью больших данных могут изучить поведение отрасли и выработать на основе полученной информации оптимальную стратегию продвижения товаров и услуг — с минимальными издержками и максимальной прибылью.

Снижение риска мошенничества

Большие данные также могут повысить уровень безопасности. Тщательный и глубокий анализ рынка даст возможность своевременно выявить потенциальных мошенников и ненадежных контрагентов, что в итоге позволит избежать потенциальных неприятностей, финансового и репутационного ущерба.

Эффективное управление запасами

До того, как большие данные вышли на рынок, людям приходилось тратить гораздо больше времени на изучение рынка, анализ текущих тенденций и прогнозирование возможных продаж. Однако, с ростом популярности больших данных у предпринимателей появилась возможность улучшить подходы к управлению запасами, что в конечном счете повышает эффективность бизнеса и позволяет сократить издержки.

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