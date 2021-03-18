В США оценили позиции стран-конкурентов в гонке ИИ

США пока лидируют в сфере создания технологий искусственного интеллекта. Китай быстро догоняет Штаты, а Европейский Союз увеличивает отставание от обоих лидеров в сфере ИИ. Таковы выводы нового отчета ITIF.

США — лидер по инвестициям

Американская некоммерческая организация Information Technology and Innovation Foundation (Фонд информационных технологий и инноваций), недавно представила широкой общественности тематический отчет, посвященный вопросам лидерства в сфере искусственного интеллекта на уровне государств. Согласно основным выводам — США, как и ранее, возглавляет рейтинг, но Китай ускоренным темпом сокращает отставание и в ближайшее время может перейти со второй на первую позицию. В то же время, ЕС теряет позиции, хотя и находится на третьем месте.

Исследование ITIF носило комплексный характер и охватывало три десятка основных параметров, которые так или иначе могут повлиять на активность в области ИИ. В их числе: исследовательская деятельность, коммерческие разработки, объемы инвестиций в оборудование и ПО, подготовка кадров, наличие профильных программ в вузах и т.д. В результате анализа всех факторов каждой стране присваивался рейтинг, где 100 баллов — наивысшая оценка. По итогам 2020 г. США получили 44,6 баллов, КНР — 32 и ЕС — 23,3 балла.

Исследователи отметили, что США лидируют по таким параметрам, как инвестиции в стартапы, связанные с ИИ, и финансирование исследований и разработок. Что же касается Европы, то она наоборот заметно отстает по объемам финансирования венчурного капитала и прямых инвестиций в ИИ. Также США по-прежнему являются мировым лидером в сфере разработки микросхем для систем искусственного интеллекта.

Китай развивает науку в сфере ИИ

В некоторых других областях Китай уже опережает США. Например, в прошлом году, на территории страны работало 214 суперкомпьютеров из рейтинга ТОР-500 мощнейших вычислительных систем мира. Для сравнения, в США таковых было 113, а в ЕС — 91.

Что касается количества опубликованных исследовательских работ, то здесь также лидирует Китай. Учеными из КНР за 2020 г. было опубликовано 24 929 научных работ по теме ИИ, для США этот показатель составил 20 418, для ЕС — 16 233. В то же время отмечается, что несмотря на количественные показатели, в общем и целом качество исследований в США по-прежнему выше, чем в Китае и Европейском Союзе.

США занимает первое место в рейтинге ITIF, при этом Китай ускоренным темпом сокращает отставание и в ближайшее время может перейти со второй на первую позицию

«Китайское правительство сделало ИИ своим главным приоритетом, и результаты налицо. США и ЕС необходимо обратить внимание на то, что делает Китай, и реагировать на сложившуюся ситуацию, потому что страны, которые лидируют в разработке и использовании искусственного интеллекта, будут определять будущее. Они значительно улучшат конкурентоспособность своих экономик, в то время как отстающие страны рискуют потерять позиции в ключевых отраслях», — считает Даниэль Кастро, директор Центра инноваций и основной автор отчета.

«Применение искусственного интеллекта дает неоспоримые преимущества, и за прошедший год мы в этом смогли убедиться. Освоение новых технологий, в особенности ИИ, стало одной из антикризисных мер во многих отраслях во время пандемии. За 2020 г. выросло количество успешно внедренных бизнес-кейсов, но это скорее тактические шаги. Стратегически, в долгосрочной перспективе, конечно, фундаментальные научные исследования и поддержка со стороны государства важны для развития искусственного интеллекта не меньше, чем финансирование разработок и спрос со стороны бизнеса», — говорит Александр Тихонов, генеральный директор SAS Россия/СНГ.

Надо принимать меры

Подводя итоги, авторы из ITIF говорят о том, что для сохранения конкурентоспособности в сфере ИИ, Европе необходимо ввести дополнительные налоговые льготы, направленные на активизацию исследований и расширить возможности государственных НИИ, работающих над технологиями искусственного интеллекта. В свою очередь, США чтобы сохранить лидерство, должны усилить поддержку исследований и внедрений ИИ, а также активизировать программы, связанные с развитием человеческого капитала в области ИИ, в том числе за счет привлечения талантов со всего мира.

