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SAS проведет трехдневную виртуальную конференцию Beyond Tomorrow 23-25 ноября

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

SAS проведет трехдневную виртуальную конференцию Beyond Tomorrow 23-25 ноября. Это возможность обменяться опытом преодоления последствий пандемии и новыми идеями, обсудить новые подходы к работе и способы адаптации к новым экономическим и социальным условиям.

«Исторически SAS ориентируется на извлечение пользы из данных. Весь этот год мы разрабатывали бизнес-кейсы и собирали практические примеры, как аналитика помогает адаптироваться к изменениям и преодолевать последствия кризиса. Меняется поведение потребителей, требования регуляторов, ранее существовавшие модели требуют пересмотра. Организации по всему миру стремятся успеть за этими изменениями и находятся в поиске новых способов работы вообще и работы с потребителями в частности. И уже есть позитивный опыт, которым можно делиться», - сказал Александр Тихонов, генеральный директор SAS Россия/СНГ.

На мероприятии будут представлены кейсы из реальной бизнес-практики, которые демонстрируют, как SAS может помочь преобразовать огромные объемы данных в полезные знания и как компании продолжают развиваться и создавать основу будущих успехов с помощью ИИ, углубленной аналитики, интернета вещей, облачных технологий и других решений.

Конференция включает в себя выступления таких визионеров, как инноватор и футуролог Рэймонд Курцвейл, мировой эксперт по технологическим трендам Ричард Ван Хойдонк и партнер-основатель Nexxworks Рик Вера.

В первый день – 23 ноября – пройдут глубокие профессиональные сессии и дискуссии по углубленной аналитике и data science, компьютерному зрению и техническим аспектам работы с инструментами на базе ИИ. Также пройдут семинары, посвященные обучению и развитию карьеры в сфере ИИ и data science. Второй день посвящен возможностям применения ИИ и аналитики в различных индустриях.

Также на виртуальной площадке конференции будут работать игровые пространства, зоны нетворкинга и демозона, где можно посмотреть, как работают аналитические решения, и получить консультацию.

Регистрация на виртуальную конференцию Beyond Tomorrow открыта до 23 ноября.

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