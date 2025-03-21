«Аэродиск» и МТУСИ запустили проект по подготовке ИТ-специалистов

Компания «Аэродиск», разработчик решений в области систем хранения данных и виртуализации, и Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан с целью укрепления партнерства в области подготовки кадров для ИТ-отрасли, развития научно-прикладных исследований и популяризации современных технологий среди студентов. Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск».

МТУСИ – российский вузов в области информационных технологий, телекоммуникаций, радиотехники и информационной безопасности. В учебном заведении проходят обучение более 13 тыс. студентов. Подготовку учащихся и научную деятельность в вузе ведут более 500 педагогов и исследователей.

Форматы сотрудничества включают в себя организацию образовательных мероприятий (лекции, мастер-классы, семинары), а также взаимодействие по практическим вопросам внедрения отечественных решений. Первым совместным мероприятием в рамках соглашения стало участие «Аэродиск» в международном фестивале науки МТУСИ ComInfFest-2025. Специалисты компании провели обучающий воркшоп «Open vAIR — виртуализация без сложностей. И зачем вам DDD?», который собрал около 120 студентов профильных направлений. В рамках мероприятия студенты узнали об опенсорс-инструментах виртуализации и выполнили первые практические задания по работе с системой Open vAIR.

«Для нас это был первый опыт выступления в вузе, и мы очень рады позитивному фидбеку от студентов. Многие задавали вопросы не только о виртуализации, но и о системах хранения данных, особенностях разработки отечественных продуктов и технологических стеках. Новое поколение ИТ-специалистов, в отличие от предыдущих, с университетской скамьи ориентировано на разработку собственных продуктов, а не на освоение зарубежных — и это особенно важно для создания единой экосистемы отечественных решений», — отметил Александр Тихонов, руководитель направления open-source компании «Аэродиск».

В рамках сотрудничества «Аэродиск» и МТУСИ планируют организовать летние практики для студентов старших курсов уже в 2025 г. Первые практиканты смогут попробовать свои силы в различных отделах компании, включая команду Open vAIR. Для студентов также подготовлены задания на GitHub — так называемые issues, за выполнение которых есть возможность получить вознаграждение от компании.

«Мы стремимся повышать узнаваемость компании “Аэродиск”, не только как производителя инновационных программно -аппаратных решений, но и как как интересного и надежного работодателя. Мы приглашаем талантливых студентов на производственную практику, и готовы предложить молодым ИТ-специалистам инновационную среду, в которой молодой специалист сможет продолжать учиться, и одновременно работать у нас, чтобы развиваться как лидер и изобретатель. Надеемся, что наше сотрудничество с МТУСИ станет важным шагом в подготовке будущих специалистов для ИТ-индустрии России», — сказал Сергей Дымович, директор по институциональному развитию «Аэродиск».

«Соглашение о сотрудничестве между Московским техническим университетом связи и информатики и компанией «Аэродиск» открывает новые горизонты для наших студентов, предоставляя им уникальную возможность углубиться в реальные технологии и стать частью быстро развивающейся ИТ-индустрии. Мы уверены, что совместные образовательные мероприятия и практика в компании позволят студентам не только освоить важные навыки, но и вдохновят их на создание собственных инновационных решений», — отметила Виктория Чумакова, руководитель центра карьеры МТУСИ.