SAS собрала идеи для использования аналитики и ИИ в «новой нормальности»

SAS провела международное виртуальное мероприятие Beyond Tomorrow, чтобы помочь организациям переосмыслить возможности аналитики, искусственного интеллекта и data-driven подхода с точки зрения новых задач и вызовов времени. К конференции, которая проходила на протяжении трех дней с 23 по 25 ноября 2020 года, присоединились 3500 участников из 85 стран с трех континентов, в том числе более 100 журналистов.

События текущего года серьезно изменили как методы ведения бизнеса, так и сам образ жизни. Пандемия заставила искать новые способы связи и, как следствие, цифровизация значительно ускорилась. Проекты, которые были запланированы на годы вперед, реализуются за месяцы и даже недели. Сегодня поставщики медицинских услуг все быстрее переходят к телемедицине, страховые компании – к онлайн-продажам и сервисам дистанционного урегулирования убытков, ритейл – к бесконтактным покупкам, банки – к обслуживанию через мобильные приложения и интернет-банкинг. Огромную роль в адаптации к новой реальности играют данные, аналитика и решения на базе искусственного интеллекта.

Программа конференции была разделена на три самостоятельных дня. Первый – Data Science Day – был всецело посвящен развитию науки о данных, решений углубленной аналитики и техническим аспектам решений искусственного интеллекта, а также обучению и дальнейшему развитию специалистов в области аналитики. День начался с флагманского выступления Ричарда ван Хойдонка (Richard van Hooijdonk), футуролога и специалиста по трендам. В своем выступлении Ричард отметил два аспекта пандемии, которые ускорили развитие технологий: стремление к автономности и необходимость устранить личный контакт между людьми в цепочке коммуникаций.

Речь шла о том, что сегодня многие компании, организации и производства столкнулись с нехваткой важных товаров, материалов и ресурсов в связи с тем, что они производятся в других странах, и это заставляет как отдельные бизнесы, так и целые страны задуматься о большей автономности как возможности снизить зависимость от внешних условий и изменчивой среды. В качестве примера Ричард упомянул о городах Китая, которые под влиянием пандемии развиваются в сторону полной автономности и представляют собой единые самодостаточные экосистемы.

Что касается второй тенденции, то во многих привычных системах «человек – человек» место людей заняли компьютеры и искусственный интеллект, при этом не потеснив человека, а изменив его роль. Примеры можно увидеть в самых разных сферах – от розничной торговли, переходящей к бесконтактному и дистанцированному обслуживанию, до платежей, которые практически полностью перешли в онлайн. Ричард считает, что через 5-10 лет эта тенденция превратится в стандарт и пойдет еще дальше: доставка будет осуществляться с помощью дронов, а составление списка покупок будет равносильно походу в супермаркет.

О роли решений на основе открытого исходного хода в формирующейся новой экономике рассказали в своих выступлениях Николаос Куренцес, профессор лаборатории предиктивной аналитики и искусственного интеллекта в Шёвде (Швеция), и Константинос Мпахас, глава службы Customer Advisory SAS в Юго-Восточной Европе. Эксперты подчеркнули, что открытый исходный код расширяет возможности аналитиков, дает им дополнительную гибкость и пространство для экспериментов, но важно также легко переходить от исследований к практическому применению моделей, выводить их в промышленную эксплуатацию, чтобы больше полезных идей и разработок data scientist’ов доходили до реализации и влияли на работу компаний. Аналитическая платформа SAS Viya дает такие возможности, помогая управлять моделями с открытым кодом и встраивать их в бизнес-процессы.

Второй день мероприятия – Industry Day – открылся выступлением Джима Гуднайта, сооснователя и генерального директора SAS. Он подчеркнул, что SAS в своей работе всегда полагалась на инновации и творческий подход, и сейчас этот опыт стал актуален как никогда в связи со скоростью изменений: то, что работало в январе, стало бесполезным в апреле, и компании должны быстро адаптироваться. И аналитика SAS дала такую адаптивность: решения SAS используются в формировании оптимальных цепочек поставок для ритейла, минимизируют вероятность сбоев в работе предприятий, повышают точность прогнозов и так далее.

Кроме того, аналитика играет ключевую роль непосредственно в борьбе с пандемией COVID-19: поскольку старые модели оказались не в состоянии предсказывать вспышки и их масштабы, SAS оперативно начала разрабатывать новые, чтобы у медицинских, общественных и государственных организаций была возможность оптимально оказывать помощь и проводить профилактические мероприятия. Джим Гуднайт также подчеркнул возросшую роль аналитики в противодействии мошенничеству и отмыванию средств: на борьбу с пандемией, а также на ряд прямо или косвенно связанных с этим проектом были направлены серьезные государственные инвестиции, что повысило риски, и минимизировать их – также задача аналитики.

Рик Вера (Rik Vera), партнер-основатель Nexxworks, бизнес-стратег, идейный вдохновитель и эксперт в области управления изменениями, который также присоединился к программе обсуждений, отметил в своем выступлении, что причиной изменений послужил не COVID-19: он лишь подтолкнул те трансформации, которые начались гораздо раньше – в 2010-е или даже в 1990-е годы. Рик сравнил сегодняшние события с падением метеорита на землю миллионы лет назад: как тогда смогли выжить те животные, которые оказались гибкими и быстрее других приспособились к изменениям, так и сегодня выживут те компании, которые будут гибко перестраиваться и быстро действовать с учетом новой реальности, комплексно и продуманно применяя новейшие технологии.

Конкретные идеи и уже примеры использования аналитики обсуждались участниками на отраслевых дискуссиях и сессиях для представителей банков, страховых компаний, телекома и ритейла. Например, в секции Retail & CPG Talks Валентина Ларина, руководитель бизнес-практики направления Retail&CPG, SAS EMEA, отметила, что основные проблемы, с которыми столкнулся ритейл, – это необходимость конкурировать в условиях жестких ограничений, высокие ожидания клиентов, логистические сложности, потребность в новых рекламных кампаниях и др. Она показала, как SAS помогает не только решить эти проблемы с помощью передовых подходов, но и позволяет повысить устойчивость бизнеса в целом. В секции Banking Talks Андрей Губанов на примере кампании «Спасибо от Сбербанка» показал преимущества геймификации перед классическими инструментами в новых реалиях, поскольку приемы геймификации помогают персонализировать сценарии взаимодействия с клиентами на разных «уровнях сложности».

Главными действующими лицами третьего дня – Executive Day – стали руководители компаний и организаций из разных стран мира, которым пришлось преодолевать вызовы пандемии. День открыла серия включений из разных субрегионов и стран присутствия SAS. В рамках этих включений управляющие директора SAS давали краткий обзор ситуации на их территориях, а представители компаний, работающих с решениями SAS, рассказывали о своих проектах и достижениях. От России выступили Александр Тихонов, генеральный директор SAS Россия/СНГ, и Алексей Власов, заместитель генерального директора по розничному бизнесу «Ингосстрах».

Алексей Власов коснулся актуальной темы мошенничества, которое во время кризиса стало еще более серьезной угрозой. Он рекомендовал компаниям, ориентированным на дальнейший рост, уделять пристальное внимание борьбе с фродом и включать аналитику в свои планы, а также рассказал о построенной в «Ингосстрах» системе противодействия мошенничеству на базе инструментов SAS, которая помогает выявлять как отдельных злоумышленников, так и целые преступные группы и управлять качеством клиентской базы.

Также в рамках Executive Day прошли специальная сессия с топ-менеджерами SAS и Рэймондом Курцвейлом, одним из ведущих мировых изобретателей и мыслителей и серия специально разработанных для лидеров бизнеса семинаров. На них участники обсудили, как находить новые возможности в условиях кризиса, как углубленная аналитика и технологии искусственного интеллекта помогут компаниям из разных отраслей реагировать на вызовы времени и двигаться вперед и как подготовиться к новым изменениям.

«Это год стал для всех годом упорной работы и изобретательности. Мы все столкнулись с беспрецендентными вызовами и должны были приспособиться к условиям, в которых никто раньше не работал. И конечно, для нас имеет большое значение, что работа, которой заняты 14 тысяч сотрудников SAS по всему миру, помогла многим организациям и многим другим людям. Благодаря мощной аналитике SAS и искусственному интеллекту наши клиенты смогли переосмыслить свои процессы, найти решения для новых задач и стать сильнее. На Beyond Tomorrow мы могли увидеть панорамный обзор таких новых возможностей и решений с разных частей света», – комментирует Александр Тихонов, генеральный директор SAS Россия/СНГ.

В общей сложности только в рамках выступлений на виртуальной конференции Beyond Tomorrow своим видением и опытом поделились 70 представителей от компаний клиентов SAS, 5 визионеров и экспертов по трендам, 11 экспертов из отраслевых ассоциаций и исследовательских компаний, 10 экспертов от компаний партнеров, включая Microsoft, и 42 спикера от самой компании SAS. Помимо программы выступлений, работали демозона, тематические и отраслевые чаты, зона нетворкинга и игровое пространство Land of Data.