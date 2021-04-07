Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Европа Юго-Восточная
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Публикаций - 39, упоминаний - 40
Европа Юго-Восточная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прайм - Агентство экономической информации 530 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 1
|Deutsche Welle - Телеканал 19 1
|Juniper Research 279 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772519, в очереди разбора - 676201.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772519, в очереди разбора - 676201.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru