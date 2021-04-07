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Европа Юго-Восточная


07.04.2021 Облака в России: от решения ИТ-задач к достижению бизнес-целей 1
08.12.2020 «Улыбка радуги» автоматизировала запуск маркетинговых кампаний с помощью решений SAS 1
30.11.2020 SAS собрала идеи для использования аналитики и ИИ в «новой нормальности» 1
24.11.2020 Аптечная сеть «36,6» автоматизирует процессы целевого маркетинга на базе экспертизы GlowByte и решения SAS 1
21.09.2020 «Консист Бизнес Групп» оптимизировала модель бюджетирования и управленческого учета для группы НИС 1
27.08.2020 Обновленная платформа SAS Customer Intelligence 360 поможет управлять клиентским опытом 1
19.04.2019 Avaya назначила вице-президента в России/СНГ, Северной Европе и Израиле 1
19.09.2017 В «Транзакционных системах» назначен новый гендиректор 1
15.08.2013 Карты Visa не пользуются спросом у российских мошенников 1
20.05.2013 «Мобильный терминал оплаты Pay-me» стал доступен во всех регионах России 1
03.04.2013 «Аэроэкспресс» начал прием карт с технологией Visa payWave 1
01.04.2013 Visa и ibox запустили мобильный терминал 1
20.03.2013 Contact и «Альфа-Банк» запустили услугу «Перевод по номеру карты» 1
22.01.2013 «Сбербанк» начал прием бесконтактных карт Visa payWave 1
18.12.2012 «Московский кредитный банк» запустил пилотный проект по мобильному эквайрингу 1
03.12.2012 «ТКС Банк» приступил к выпуску карт Visa 1
19.11.2012 Visa и Qiwi предложат кобрендинговый электронный кошелек 1
06.11.2012 Aegis Media покупает австрийского эксперта по мобильному маркетингу 1
25.10.2012 "ВымпелКом" и "Альфа-Банк" превратят смартфоны в платежные терминалы 1
23.10.2012 Visa, «Альфа-Банк», «Билайн Бизнес» и Pay-me представили новое мобильное решение для приема платежей по банковским картам 1
05.09.2012 LANDesk открыла четыре новых офиса в Восточной Европе 1
24.08.2012 Банк «Санкт-Петербург» приступит к эмиссии и эквайрингу карт Visa payWave 1
17.07.2012 Банк «Возрождение» и Visa приступили к эмиссии карт Visa с технологией бесконтактной оплаты payWave 1
03.07.2012 Владислав Резник стал председателем «Национального Платежного Совета» 1
07.06.2012 Пополнить банковскую карту Visa теперь можно в магазинах «Связной» 1
21.05.2012 Viaplay первым в России подключился к платежной платформе CyberSource 1
19.01.2012 Software AG в России возглавил ветеран IBM 1
12.08.2011 Кадровый ИТ-рынок: отставки и назначения за неделю 1
09.08.2011 Новым главой Juniper в России стал выходец из Alcatel-Lucent и Cisco 2
24.06.2011 Партнеры Autodesk Developer Network выпустили новые приложения для промышленного производства и управления инфраструктурой 1
23.06.2011 В сети приема платежей CyberPlat можно пополнять любые карты Visa, выпущенные на территории РФ 1
18.04.2011 МТС и OTEGlobe SA осуществили прямое присоединение сетей 1
23.12.2010 «Укртелеком» оказался никому не нужен 1
21.12.2010 «Немецкая волна» определила новые параметры вещания для заграницы на ближайшие годы 1
21.04.2009 Глава SAP СНГ ушел по личным причинам 1
01.10.2008 Avaya назначила нового генерального директора в России и странах СНГ 1
20.02.2008 IBM построит новый суперкомпьютер в Юго-Восточной Европе 1
05.04.2007 «Лукойл Нефтохим Бургас» управляет данными на базе EMC Documentum 1
22.03.2007 В SAP СНГ назначен новый директор по персоналу 1

Публикаций - 39, упоминаний - 40

Европа Юго-Восточная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAS Institute 599 5
IBM 3586 3
Cisco Systems 2074 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 2
Juniper Networks 168 2
Alcatel 232 2
Alcatel-Lucent Enterprise 340 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 2
Telia Company 350 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 2
Lenovo Motorola Symbol Technologies 12 2
Deutsche Telekom 222 2
Microsoft Corporation 11253 2
Telenor 308 1
Укртелеком 135 1
NVision Group - Энвижн Груп 548 1
Software AG 124 1
Freshtel 49 1
Lenovo Motorola 1032 1
Oracle Россия и СНГ 116 1
Infor 149 1
Золотая Корона 281 1
Астелит 74 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 1
Red Hat 670 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings 130 1
KPN 28 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Nexxworks 3 1
Неолант - Neolant 36 1
РПК - Русская промышленная компания 3 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
Software AG & IDS Scheer 110 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 1
Oracle Sun Microsystems 404 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 133 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 191 1
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 1
Visa International 1347 17
Альфа-Банк 1128 4
CyberPlat - КиберПлат 205 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
РусславБанк - РСБ 147 1
Ингосстрах СПАО 210 1
36,6 - аптечная сеть 9 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 19 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
Иркутскэнерго ПАО 29 1
Starbucks - Старбакс 47 1
Square 38 1
EPIC Telecom Invest 73 1
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 72 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 102 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
X5 Group - Перекресток 205 1
Qiwi 783 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
Аэрофлот 493 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Связной ГК 887 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 629 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Правительство РФ 2210 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Роснано 456 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины 12 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 7 1
НПС - Национальный платежный совет 2 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 503 4
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 1
3G - Стандарт мобильной связи 3762 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Google Android 10752 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple iOS 5742 4
Apple - App Store 2199 4
Visa payWave 55 4
Visa Gold 19 2
Visa Platinum 22 2
Autodesk AutoCAD 180 1
Cisco Videoscape 3 1
Cisco CRS-3 5 1
MasterCard MoneySend 39 1
Autodesk Developer Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 11 1
Qiwi Терминалы 100 1
Software AG ARIS 109 1
Autodesk Inventor 44 1
Software AG webMethods 35 1
Qiwi Кошелек 154 1
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 35 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Linux OS 4296 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 510 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
SAS Customer Intelligence 360 9 1
SAS MA - SAS Marketing Automation 16 1
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 1
Oracle Hyperion Planning 93 1
Патока Андрей 96 3
Цуканов Максим 6 3
Пархоменко Александр 13 2
Коровин Алексей 13 2
Смирнов Николай 13 1
Сокуренко Андрей 1 1
Vera Rik - Вера Рик 3 1
Устименко Антон 4 1
Химич Роман 37 1
Башкеев Алексей 7 1
Abou-Ltaif Nidal - Абу-Лтаиф Нидаль 5 1
Ян Давид 40 1
Goldscheider Peter - Гольдшейдер Петер 2 1
Ефремов Игорь 6 1
Тихонов Александр 60 1
Закрепин Евгений 45 1
Бренес Мария 1 1
Грибов Андрей 62 1
Криворучко Алексей 5 1
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 20 1
Шайхутдинов Роман 107 1
Ахметов Ринат 52 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
Торбахов Александр 54 1
Солонин Сергей 82 1
Галушкин Олег 168 1
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 11 1
Губанов Андрей 17 1
Власов Алексей 6 1
Баулин Александр 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 32
Африка 1508 7
Восточная Европа 1701 6
Ближний Восток 1487 6
Германия - Федеративная Республика 3702 5
Европа 3804 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 3
Украина 3431 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 2
Латинская Америка 729 2
Европа Центральная 107 2
Греция - Греческая Республика 329 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 2
Черногория 86 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 217 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Турция - Турецкая республика 958 1
Чехия - Чешская Республика 506 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 257 1
Словакия - Словацкая Республика 214 1
Россия - Сочи 914 1
Болгария - Республика 307 1
Кипр - Республика 249 1
Чехия - Прага 70 1
Хорватия - Республика 119 1
США - Сиэтл 138 1
Малайзия - Куала-Лумпур 14 1
Австрия - Австрийская Республика 531 1
Индия - Республика 2188 1
Швеция - Королевство 768 1
Израиль 726 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Сербия - Республика 129 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 303 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Торговля розничная 77 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
Русский язык 1006 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 1
Deutsche Welle - Телеканал 19 1
Juniper Research 279 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 92 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 47 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
ВА РВСН - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
SAS Beyond Tomorrow 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772519, в очереди разбора - 676201.
Создано именных указателей - 46354.
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