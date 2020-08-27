Обновленная платформа SAS Customer Intelligence 360 поможет управлять клиентским опытом

SAS обновила свою платформу Customer Intelligence 360 и анонсировала четыре новых услуги. Сегодня, когда под влиянием пандемии COVID-19, поведение потребителей быстро меняется, организациям необходимо оперативно реагировать на эти изменения, и SAS предоставляет им возможность принимать практичные и действенные решения в режиме реального времени.

В условиях ограничений, направленных на сдерживание коронавируса, произошло перераспределение спроса по товарным категориям, выросло число онлайн-покупок, при этом в онлайне сейчас приобретаются даже товары спонтанного спроса, которые раньше покупались в торговом зале. Люди делают покупки реже, но объем каждой из них стал больше. Новые пакеты услуг SAS CI 360 позволят маркетологам успешно отслеживать изменения, получать инсайты о поведении потребителей и учитывать актуальные тренды, заставляющие полностью пересматривать подходы к маркетингу.

С помощью SAS CI 360 Digital Insight Service цифровые данные собираются из онлайн-каналов для принятия бизнес-решений. Эксперты SAS предоставляют экспертизу в области цифровой аналитики и отчеты, которые помогают маркетологам понять, как клиенты взаимодействуют с цифровой средой бренда. Изменения в рабочие процессы могут вноситься в режиме реального времени, чтобы улучшить цифровое присутствие и маркетинговые взаимодействия для увеличения таких показателей, как конверсия, удержание, лояльность и рост. Этот пакет услуг включает сбор данных, настройку процессов загрузки данных, сегментацию данных по профилям групп потребителей. Очистку и подготовку данных, собранных из цифровых каналов. Набор стандартных отчетов и сегментов. Экспертизу в области цифровой аналитики.

SAS CI 360 Customer Insight Service дает организациям возможность раскрыть потенциал всего объема и разнообразия клиентских данных. Эксперты SAS проведут воркшопы с командой бренда-заказчика для совместного поиска эффективных бизнес-сценариев и получения максимальной выгоды от использования клиентской аналитики и прогнозного моделирования. Полученная в результате полезная информация позволит маркетологам по-новому взаимодействовать с клиентами и быстрее внедрять инициативы по управлению клиентским опытом. С помощью данного пакета услуг возможно сопоставление данных, полученных из цифровых каналов, с внутренними данными организации, а также подготовка данных для аналитического моделирования. Разработка моделей для наиболее приоритетных бизнес-сценариев. Оценка качества моделей, а также настройка процессов применения моделей, которые можно переиспользовать как для текущей реализации, так и для будущих работ по моделированию.

SAS CI 360 Attribution Service помогает организациям развернуть процессы аналитической атрибуции. В ходе воркшопов эксперты SAS помогают заказчику выявить источники трафика в цифровых каналах, а также точки взаимодействия с клиентами в традиционных каналах, определить конверсионные цели и выстроить иерархию клиентских данных. Результатом станет среда для омниканальной атрибуции, включающая отчеты, интерпретацию полученных инсайтов, а также рекомендации по расширению на всю организацию.

SAS CI 360 Data Activation Service позволяет выстроить процесс работы с данными из цифровых каналов, начиная от их сбора и заканчивая активацией этих данных в сторонних системах. Данные собираются, объединяются с информацией, полученной из офлайн-каналов, очищаются и подготавливаются для создания интерактивных клиентских путешествий с использованием машинного обучения, распознаванием ключевых событий в течение путешествия клиента, и автоматическим выявлением инсайтов по результатам взаимодействий с клиентами. В ходе данного процесса в режиме реального времени создаются сегменты для активации сторонними системами: e-mail-провайдерами, решениями по управлению маркетинговыми кампаниями, а также решениями по веб-персонализации и доставке контента. Этот пакет услуг включает настройку сбора и подключения к источникам данных, а также сегментирование на потоковых данных. Улучшенную работу с цифровым идентификатором, которая включает качество данных и граф связей идентификаторов клиентов в различных системах. Набор визуальных интерактивных отчетов.

В дополнение к новым услугам SAS выпустила обновление платформы SAS Customer Intelligence 360. Обновления затрагивают.

Управление маркетинговыми данными: усовершенствованная открытая модель данных позволяет беспрепятственно получать доступ, уточнять и дополнять данные о пользователях там, где они хранятся, выходя за рамки привычных платформ клиентских данных и тем самым отличаться от типичных «маркетинговых облаков».

Маркетинговое планирование: гибкий инструмент для маркетингового планирования, который автоматизирует и ускоряет всю запланированную работу по взаимодействию с клиентами благодаря усовершенствованному управлению задачами, финансами и процессом создания креативов, а также благодаря отчетности и аналитике, интегрированному календарю и новым возможностям по управлению цифровыми активами.

Активация клиентских путешествий: обновления включают более мощные прогнозные модели, процессы поиска целей для целевых компаний, которые повышают отклик со стороны клиентов и способствуют увеличению прибыли.

Встроенная аналитика: обновленные коробочные интегрированные аналитические помощники, например, автоматическая сегментация, мультивариантное тестирование и прикладная оптимизация, которые эффективны за счет более совершенного ИИ и машинного обучения.

Повышение эффективности маркетинга: ускоренное принятие решений и анализ данных в режиме реального времени с помощью ИИ и бизнес-логики помогут укрепить отношения бренда с потребителями, задействуя различные бизнес-подразделения, а также акционеров, поставщиков и партнеров.

«Наш банк предоставляет полный комплекс услуг и работает только в цифровых каналах, поэтому нам надо очень быстро создавать персонализированные предложения для клиентов, – сказал Линус Аксельссон, CRM-менеджер в ICA Banken. – Платформа SAS Customer Intelligence 360 помогла нам повысить коэффициент конверсии в интернете в 6-8 раз, увеличить скорость разработки и утверждения маркетинговых кампаний в 10 раз и оптимизировать наши маркетинговые операции даже в сложных для всего мирового бизнеса текущих условиях. В результате благодаря SAS мы полностью переосмыслили наши подходы к маркетингу и сэкономили миллионы долларов».

«Пересмотр маркетинговых технологий не требует отказа от действующих решений и замены их множеством разрозненных новых инструментов, – сказал Уилсон Радж, глобальный директор по клиентской аналитике SAS. – Вместо этого у маркетологов должна быть возможность интегрировать в уже существующие системы такие технологии и решения, которые повысят надежность действующих инструментов, сделают их умнее и быстрее. Наглядный тому пример – новые модули SAS Customer Intelligence 360, благодаря которым решение не просто остается столь же эффективным в новых условиях, но и обеспечивает задел на будущее».

«Отвечая на потребности рынка, SAS не только усиливает платформу Customer Intelligence 360, но и теперь также предлагает услуги по бизнес-консалтингу для извлечения клиентами максимальной выгоды от внедряемых решений. Портфолио услуг SAS пополнилось актуальными и востребованными предложениями. Мы надеемся, что эти обновления получат позитивный отклик у российских компаний», - сказал Максим Цуканов, руководитель направления клиентской аналитики SAS в России, СНГ и Юго-Восточной Европе.