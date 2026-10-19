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Пархоменко Александр

СОБЫТИЯ


19.10.2026 ИТ-дистрибьютор «Элмир» и «Сател» объявили о начале сотрудничества 1
09.09.2022 Avaya уходит из России и увольняет весь персонал 1
19.04.2019 Avaya назначила вице-президента в России/СНГ, Северной Европе и Израиле 2
20.03.2017 На рынке контакт-центров время перемен 1
13.02.2017 Реструктуризация или банкротство: что происходит с Avaya? 1
02.10.2015 «Горсвязь» займется развитием и модернизацией сети AlmaTV в Алматы 1
21.04.2015 21 апреля в почтовое обращение вышел конверт с оригинальной маркой «100 лет со дня рождения поэта Е.А. Долматовского» 1
06.04.2015 Марки: анонс новых выпусков знаков почтовой оплаты на апрель 1
26.03.2014 15 апреля в Москве начнет работу Avaya Experience Tour для партнеров и заказчиков Avaya 1
06.06.2013 «Актив» представила аппаратную защиту от пиратства для Android 1
19.12.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 12-19 декабря 2011 г. 1
15.12.2011 Сергей Колобов назначен главой представительства Avaya в Украине 1
20.02.2009 Avaya представила новую стратегию работы с СМБ 1
31.10.2008 «КИТ Финанс Страхование» создал единый контакт-центр 1
01.10.2008 Avaya назначила нового генерального директора в России и странах СНГ 1
22.10.2007 CDC поставит терминалы сбора данных для автоматизации складов «Слаты» 1
07.02.2003 Московский офис Cisco поделился кадрами с «Микротестом» 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Пархоменко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 11
Cisco Systems 5383 5
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 2
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 2
Avaya CIS - Авайя Россия и СНГ 8 2
Microsoft Corporation 25888 2
Крок - Croc 1971 2
ВымпелКом ОЦО - Объединенный центр обслуживания 7 1
Enghouse Interactive 5 1
Genesys Interactive Intelligence 8 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
AgaMatrix 2 1
CGI Group - Logica - LogicaCMG Telecoms Products - CMG - Computer Management Group - CMG Telecommunications 42 1
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - СтавТелеСот - Карачаево-Черкесск-Телесот - Каббалк GSM - Северо-Кавказский GSM 25 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ССЧ - Сотовая Связь Черноземья 22 1
GTel - Global Telecommunications Corporation 3 1
Элмир - Электронный мир 8 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 724 1
Apple Inc 13312 1
Информзащита 949 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1519 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9584 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 491 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 832 1
Naumen - Наумен 764 1
AT&T Inc 1726 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Lenovo Motorola 3575 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
Genesys 215 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 550 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 206 1
Мобител 66 1
Микротест 284 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 177 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 358 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Слата 18 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс Страхование 7 1
TPG Capital 18 1
Альфа-Групп 752 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 131 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 85 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 113 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 2
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3612 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 811 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1584 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2149 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13050 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28638 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4574 4
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 809 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23265 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8767 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26522 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13161 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2764 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16796 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9700 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4026 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27218 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55033 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17127 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36904 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8428 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24858 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3605 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6472 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1328 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13171 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7891 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13835 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 950 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1893 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1449 1
Контактный центр - CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр - Контактный центр по запросу (требованию) - Виртуальный контакт-центр - Аутсорсинговый контакт-центр 47 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4730 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4947 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 551 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 449 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 796 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6150 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3116 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10820 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13395 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26641 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5541 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10311 1
Microsoft Windows 17040 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
СКБ Контур - Контур.Эльба 89 2
Google Android 15388 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1391 2
Avaya IP Office Cloud Platform 84 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1060 2
Avaya B - серия IP-конференц-телефон (спикерфон) 5 1
Актив - Рутокен Guardant 71 1
Avaya Breeze 13 1
Marvell PXA 39 1
РКК Энергия - Восход - советская космическая программа 8 1
Motorola Solutions - TEAM - Total Enterprise Access and Mobility 10 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7725 1
Apple iPad 4027 1
Apple iOS 8663 1
Linux OS 11684 1
Apple macOS 2477 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1773 1
Oracle Java - язык программирования 3506 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 191 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1442 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 188 1
Космодром Байконур 1072 1
Avaya Vantage 18 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1710 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 1
Avaya Equinox 14 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 256 1
Avaya Aura 125 1
Avaya Oceana - Avaya Oceanalytics - Avaya Oceana Workspaces 14 1
Колобов Сергей 8 2
Долматовский Евгений 2 2
Аронович Евгений 2 2
Вальчук Владимир 2 2
Яценко Андрей 6 1
Кудряшев Антон 28 1
Кравченко Олег 12 1
Закрепин Евгений 62 1
Теплов Павел 17 1
Пятахин Андрей 21 1
Шматова Елена 29 1
Abou-Ltaif Nidal - Абу-Лтаиф Нидаль 6 1
Myerson Terry - Мейерсон Терри 24 1
Романов Алексей 51 1
Семашко Николай 3 1
Сажин Сергей 10 1
Закураев Сергей 5 1
Бонадысенко Сергей 4 1
Вольф Андрей 3 1
Беляев Павел 4 1
Бавильский Дмитрий 1 1
Степанова Жанна 2 1
Болдырева Наталия 1 1
Игошин Юрий 4 1
Жокин Юрий 1 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 63 1
Agee Robert - Эйджи Роберт 25 1
Sculley John - Скалли Джон 14 1
Lees Andy - Лис Энди 7 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 1
Зайцев Андрей 50 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Леонов Алексей 96 1
Горелов Дмитрий 61 1
Сахаров Александр 94 1
Морозов Вячеслав 17 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 1
Россия - РФ - Российская федерация 168957 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14878 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48192 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55141 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13878 3
Европа Юго-Восточная 62 2
Европа 25038 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3168 2
Украина 7972 2
Люксембург Великое Герцогство 454 2
Украина - Киев 1163 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 397 1
СССР - РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 19 1
Казахстан - Республика 6137 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2557 1
Земля - планета Солнечной системы 10920 1
Дания - Королевство 1346 1
Швеция - Королевство 3800 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19822 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8703 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3391 1
Россия - ЮФО - Севастополь 621 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1095 1
Израиль 2875 1
Нидерланды - Амстердам 632 1
Великобритания - Лондон 2438 1
Россия - ЦФО - Курская область 780 1
Узбекистан - Республика 2061 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1792 1
Грузия 1342 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1533 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 504 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1388 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 363 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 555 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 761 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 637 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 843 1
Австралия - Сидней 276 1
США - Массачусетс 520 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54248 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12461 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9165 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58625 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4110 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8589 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2405 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8172 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16401 2
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 34 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7598 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34405 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6855 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 676 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5857 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7978 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3849 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3171 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2159 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1317 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6640 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11789 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4824 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1379 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 90 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5182 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18455 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5718 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2218 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6235 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5983 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1822 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3143 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11532 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 515 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 331 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2375 1
Ботаника - Растения - Plantae 1179 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1839 1
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 1
Алма ТВ - Alma TV 5 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 898 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11613 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6135 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1351 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
Fortune 211 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4284 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8686 1
Литинститут - ЛИ имени А. М. Горького - Литературный институт имени А.М. Горького 8 2
Государственный университет телекоммуникаций - Военный институт телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций - Киевский военный институт управления и связи -  Киевское инженерное училище связи 6 2
Avaya Online University 6 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 12 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов ПВО 2 1
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 8 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1265 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1295 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2699 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
Аллея России - Всероссийская эколого-патриотическая акция 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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