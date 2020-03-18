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Мобител


18.03.2020 «Ростелеком» завершил сделку по консолидации «Tele2 Россия» 1
12.02.2020 «Ростелеком» заключил соглашение о покупке «Tele2 Россия» у ВТБ и партнеров 1
13.11.2019 «Ростелеком» покупает Tele2 за 132 миллиарда. Раскрыты секреты сделки 1
13.11.2019 «Ростелеком» раскрыл параметры сделки по приобретению Tele2 1
04.10.2019 Путин разрешил «Ростелекому» купить Tele2 1
05.09.2019 ВТБ обменяет Tele2 на акции «Ростелекома» 2
15.03.2019 «Ростелеком» оплатит покупку Tele2 собственными акциями 3
29.10.2018 Как отвоеванное государство стало вотчиной «Мегафона». Репортаж 1
29.01.2018 Бегство из СНГ: Шведы продали грузинского сотового оператора 1
09.08.2017 «Акадо» поделят между «Ростелекомом» и «Эр-Телекомом» 1
12.01.2016 Beeline вступил в борьбу за крупного интернет-провайдера 1
09.10.2015 Совет директоров «Ростелекома» рассмотрел стратегические возможности компании в новых сегментах рынка 1
01.10.2015 «Ростелеком» погасил 3.53% обыкновенных и 13.7% привилегированных акций 1
28.04.2015 Государство забрало у менеджмента «Ростелекома» контроль над акциями компании 2
02.02.2015 Beeline запускает LTE в Грузии 1
31.12.2014 «Билайн» купил 4G-лицензию за $27 млн в Грузии 2
20.02.2014 «Ростелеком» расплатится с несогласными акционерами за счет Tele2 2
15.11.2013 «Ростелеком» выкупил у друга экс-министра связи собственные акции за 25 млрд руб. 1
15.11.2013 «Мобител» покупает миноритарный пакет «Ростелкома» 2
11.10.2013 РФПИ и «Дойче Банк» инвестируют в «Ростелеком» 7,6 млрд руб. 1
25.04.2013 «Связьинвест» направит 1,7 млрд руб на выкуп 12,6 млн акций «Ростелекома» у «Мобитела» 2
16.04.2013 Государство вновь рискует потерять контроль над «Ростелекомом» 1
28.03.2013 «Ростелеком» приплатит несогласным акционерам 1
12.03.2013 Экс-руководители «Билайна», Tele2 и Минсвязи вступили в борьбу за «Ростелеком» 1
29.01.2013 «Ростелеком» интегрирует «Скай Линк» в Хабаровске 1
09.01.2013 Гиоргий Ткешелашвили назначен генеральным директором Beeline в Грузии 3
15.08.2012 Банк «Стройкредит» расширил список операторов мобильной связи в терминалах 1
27.07.2012 «Ростелеком» получил 100% контроль над «Скай Линком» 3
23.07.2012 «Связьинвест» приобретет 1,91% акций «Ростелекома» 2
27.03.2012 Конец «Связьинвеста»: Медведев назначил дату 1
10.02.2012 «Ростелеком» завершил выкуп 3,86% собственных акций 1
07.02.2012 «Система» и «питерские связисты» потеряли на «Скай Линке» 5,6 млрд руб 1
07.02.2012 «Ростелеком» покупает собственные акции за 19 млрд рублей 1
27.01.2012 "Ростелеком" переплатит Керимову за собственные акции 5
24.01.2012 «Ростелеком» готовится выкупить 3,86% собственных акций 1
19.12.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 12-19 декабря 2011 г. 1
15.12.2011 Сергей Закураев возглавит Beeline в Грузии 1
30.03.2011 Миноритарии выступают против выкупа «Ростелекомом» собственных акций 1
30.03.2011 АПИ обвинила «Связьинвест» в ущемлении интересов миноритарных акционеров 1
12.01.2011 Совет директоров ЮТК одобрил приобретение доли в «Мобителе» 2

Публикаций - 48, упоминаний - 69

Мобител упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 34
Ростелеком Связьинвест 704 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 5
Ростелеком ЦентрТелеком 194 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Ростелеком Дальсвязь 208 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 2
Ростелеком Сибирьтелеком 307 2
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 15 2
ВолгаТелеком 222 1
Nokia Siemens 29 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 318 1
Газпром телеком 6 1
Электросвязь 21 1
ИнтерОс - Иртел 5 1
Silknet - Объединенный Телеком Грузии (ОТГ) - Элекстровязь Грузии 4 1
Аквафон 11 1
Юг-Телеком 2 1
Питерская группа связистов 114 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
Ростелеком НСС 48 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Geocell 10 1
Huawei 2733 1
Nokia Corporation 2450 1
Telia Company 350 1
Turkcell 182 1
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 1
Казахтелеком 204 1
Скай Линк - Skylink 506 1
Fintur 33 1
Акадо Екатеринбург 23 1
Остелеком 18 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 784 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 7
Северсталь ПАО 204 3
Банк Россия 56 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Газпром ПАО 524 1
Marshall Capital Partners 63 1
Qiwi 783 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Севергрупп 8 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 4
Правительство РФ 2207 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
Президент Российской Федерации 1442 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Государственный комитет информации и печати Республики Южная Осетия - Госкомитет Южной Осетии 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
3G - Стандарт мобильной связи 3748 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 486 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Осеевский Михаил 221 5
Мордашов Алексей 29 4
Костин Андрей 45 4
Юрченко Евгений 75 3
Акимов Максим 167 2
Путин Владимир 1828 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Джохтаберидзе Гия 2 1
Патаркацишвили Бадри 4 1
Боргер Давид 1 1
Санакоев Давид 1 1
Джиоев Мириан 6 1
Кочиев Григорий 2 1
Керимов Сулейман 20 1
Савчук Олег 1 1
Саакашвили Михаил 12 1
Шумейко Анна 15 1
Калугин Сергей 162 1
Либин Сергей 18 1
Каримов Ислам 85 1
Каримова Гульнара 89 1
Гиголаев Хасан 6 1
Малофеев Константин 98 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 5
Казахстан - Республика 2646 3
Украина 3389 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Беларусь - Белоруссия 2096 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 2
Грузия 693 2
Южная Осетия - Цхинвал 7 1
Россия - Владикавказ 133 1
Восточная Европа 1688 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Грузинская ССР - Грузинская Советская Социалистическая Республика 2 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Абхазия - Республика 103 1
Молдавия - Республика Молдова 430 1
Южная Осетия - Республика 81 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Таджикистан - Республика 439 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Узбекистан - Республика 826 1
Евразия 161 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 627 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 1
Грузино-южноосетинский вооруженный конфликт 1 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767819, в очереди разбора - 671504.
Создано именных указателей - 46354.
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