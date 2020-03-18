Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мобител
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Публикаций - 48, упоминаний - 69
Мобител упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 7
|Северсталь ПАО 204 3
|Банк Россия 56 3
|Газпромбанк - ГПБ 693 3
|Газпром ПАО 524 1
|Marshall Capital Partners 63 1
|Qiwi 783 1
|Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
|Севергрупп 8 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 4
|Осеевский Михаил 221 5
|Мордашов Алексей 29 4
|Костин Андрей 45 4
|Юрченко Евгений 75 3
|Акимов Максим 167 2
|Путин Владимир 1828 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Джохтаберидзе Гия 2 1
|Патаркацишвили Бадри 4 1
|Боргер Давид 1 1
|Санакоев Давид 1 1
|Джиоев Мириан 6 1
|Кочиев Григорий 2 1
|Керимов Сулейман 20 1
|Савчук Олег 1 1
|Саакашвили Михаил 12 1
|Шумейко Анна 15 1
|Калугин Сергей 162 1
|Либин Сергей 18 1
|Каримов Ислам 85 1
|Каримова Гульнара 89 1
|Гиголаев Хасан 6 1
|Малофеев Константин 98 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767819, в очереди разбора - 671504.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767819, в очереди разбора - 671504.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru