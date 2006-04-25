Историю "Мегафона" пересмотрят в суде у оператору "Мегафон", его акционерам - компании "ЦТ-Мобайл", скандинавской TeliaSonera и аффилированному с IPOC холдингу "Телекоминвест", а также к бывшему владельцу "ЦТ-Мобайл" - виргинскому офшору LV Finance. Фонд требует от "ЦТ-Мобайл" передать принадлежащие ему 25,1% акций "Мегафона", от самого оператора - внести соответствующие изменения в реестр акционеров, а от остальных акционеров

Скандальный консультант "Мегафона" попал под ликвидацию t, которая до 2003 года принадлежала зарегистрированному на Британских Виргинских островах холдингу LV Finance Group (LVFG). Данная структура была основана американцем российского происхождения

Архитектор дела "Мегафона" ушла из связи оциации содействия реформе связи. Теперь г-н Маевский стал гендиректором принадлежащей ему компании LV Finance, сменив на этой должности Юлию Шпурт, руководившую в свое время продажей пакета до

"Альфа" отдаст "МегаФон", но не забесплатно Напомним, что «Альфа-групп» в 2003 году приобрела через посредников у LV Finance компанию «ЦТ-Мобайл», которой принадлежат 25,1% акций «МегаФона». Однако фонд IPOC, входящий в группу «питерских» связистов и владеющий 8% акций «МегаФона», подал ряд исков с целью о

Опальный акционер "Мегафона" вернулся в Россию Вызов на допрос был осуществлен в связи с расследованием ГУВД Москвы уголовного дела в отношении бывшего владельца LV Finance Леонида Рожецкина. Как известно, г-н Рожецкин продал летом 2003 года эту компанию Маевскому, который затем перепродал ее главный актив — 25,1% акций «Мегафона» — «Альфа-гру

Акционерам «Мегафона» угрожают тюрьмой Гражданин США российского происхождения Леонид Рожецкин в 2001 году через цепочку LV Finance — TMI — ООО «ЦТ-Мобайл» стал владельцем контрольного пакета акций компан

"МегаФон" уплывает из рук "Альфы" СNews не раз писал о подробностях сделки. В августе прошлого года зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания LV Finance продала ООО «ЦТ-Мобайл» структурам, аффилированным с «Альфа-групп». Главный актив «ЦТ-Мобайл» — это 25,1% пакет акций сотового оператора «МегаФон». Но другой акционер «МегаФона»

"Питерских" выдавливают из "Мегафона" не было». Тем временем, продолжают приходить новости из разных судов, рассматривающих спор между акционерами «Мегафона». Напомним, что в двух швейцарских судах идут слушания по иску IPOC к компании «LV Finance», которая продала «ЦТ-Мобайл» группе «Альфа». IPOC заявляет о том, что она ранее заключила два опциона на 20% и 80% акций багамского офшора TMI, через который LV Finance владе

«Альфа» теряет «МегаФон» В августе прошлого года группа «Альфа» за $295 млн. приобрела компанию LV Finance, которая контролировала 25,1% акций «МегаФона» через свою дочернюю фирму «ЦТ-Мобай

Блокпакет «Мегафона» стоил $295 млн. твенности багамской компании «Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент» (TMI), полностью контролируемой «ЛВ Финанс». 15 июля 2003 года владелец «ЛВ Финанс» Леонид Рожецкин аннулировал все сво

"Альфа-Эко": Верховный суд Багамских островов отменил обеспечение по иску IPOC к "ЦТ-Мобайл" ских островов отменил свое предыдущее решение по обеспечительным мерам в отношении ООО "ЦТ-Мобайл", LV Finance и Transcontinental Mobile Investments по иску бермудской офшорной компании IPOC In

Противостояние акционеров "Мегафона" с компанией "Альфа-эко" нарастает al Growth Fund Limited объявил, что уже начал юридические действия с целью оспорить продажу активов LV Finance, в числе которых и акции "Мегафона", компании "Альфа-эко". В IPOC утверждают, что

"Альфа-Эко" купила телекоммуникационные активы LV-Finance оператора ОАО «ВымпелКом», объявила о приобретении телекоммуникационных активов компании LV-Finance Ltd, среди которых 25,1% акций ОАО «МегаФон», говорится в официальном сообщении компании. Компания LV Finance была образована в 1998 г. частными лицами для реализации проектов в области консалтинга и венчурных проектов в сфере телекоммуникаций, высоких технологий и масс-медиа. Среди основных