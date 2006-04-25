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LV Finance Group ЛВ Финанс Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|25.04.2006
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Историю "Мегафона" пересмотрят в суде
у оператору "Мегафон", его акционерам - компании "ЦТ-Мобайл", скандинавской TeliaSonera и аффилированному с IPOC холдингу "Телекоминвест", а также к бывшему владельцу "ЦТ-Мобайл" - виргинскому офшору LV Finance. Фонд требует от "ЦТ-Мобайл" передать принадлежащие ему 25,1% акций "Мегафона", от самого оператора - внести соответствующие изменения в реестр акционеров, а от остальных акционеров
|20.02.2006
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Скандальный консультант "Мегафона" попал под ликвидацию
t, которая до 2003 года принадлежала зарегистрированному на Британских Виргинских островах холдингу LV Finance Group (LVFG). Данная структура была основана американцем российского происхождения
|30.11.2005
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Архитектор дела "Мегафона" ушла из связи
оциации содействия реформе связи. Теперь г-н Маевский стал гендиректором принадлежащей ему компании LV Finance, сменив на этой должности Юлию Шпурт, руководившую в свое время продажей пакета до
|23.09.2005
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"Альфа" отдаст "МегаФон", но не забесплатно
Напомним, что «Альфа-групп» в 2003 году приобрела через посредников у LV Finance компанию «ЦТ-Мобайл», которой принадлежат 25,1% акций «МегаФона». Однако фонд IPOC, входящий в группу «питерских» связистов и владеющий 8% акций «МегаФона», подал ряд исков с целью о
|20.04.2005
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Опальный акционер "Мегафона" вернулся в Россию
Вызов на допрос был осуществлен в связи с расследованием ГУВД Москвы уголовного дела в отношении бывшего владельца LV Finance Леонида Рожецкина. Как известно, г-н Рожецкин продал летом 2003 года эту компанию Маевскому, который затем перепродал ее главный актив — 25,1% акций «Мегафона» — «Альфа-гру
|21.03.2005
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Акционерам «Мегафона» угрожают тюрьмой
Гражданин США российского происхождения Леонид Рожецкин в 2001 году через цепочку LV Finance — TMI — ООО «ЦТ-Мобайл» стал владельцем контрольного пакета акций компан
|16.12.2004
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"МегаФон" уплывает из рук "Альфы"
СNews не раз писал о подробностях сделки. В августе прошлого года зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания LV Finance продала ООО «ЦТ-Мобайл» структурам, аффилированным с «Альфа-групп». Главный актив «ЦТ-Мобайл» — это 25,1% пакет акций сотового оператора «МегаФон». Но другой акционер «МегаФона»
|25.11.2004
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"Питерских" выдавливают из "Мегафона"
не было». Тем временем, продолжают приходить новости из разных судов, рассматривающих спор между акционерами «Мегафона». Напомним, что в двух швейцарских судах идут слушания по иску IPOC к компании «LV Finance», которая продала «ЦТ-Мобайл» группе «Альфа». IPOC заявляет о том, что она ранее заключила два опциона на 20% и 80% акций багамского офшора TMI, через который LV Finance владе
|26.08.2004
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«Альфа» теряет «МегаФон»
В августе прошлого года группа «Альфа» за $295 млн. приобрела компанию LV Finance, которая контролировала 25,1% акций «МегаФона» через свою дочернюю фирму «ЦТ-Мобай
|22.03.2004
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Блокпакет «Мегафона» стоил $295 млн.
твенности багамской компании «Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент» (TMI), полностью контролируемой «ЛВ Финанс». 15 июля 2003 года владелец «ЛВ Финанс» Леонид Рожецкин аннулировал все сво
|30.09.2003
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"Альфа-Эко": Верховный суд Багамских островов отменил обеспечение по иску IPOC к "ЦТ-Мобайл"
ских островов отменил свое предыдущее решение по обеспечительным мерам в отношении ООО "ЦТ-Мобайл", LV Finance и Transcontinental Mobile Investments по иску бермудской офшорной компании IPOC In
|19.09.2003
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Противостояние акционеров "Мегафона" с компанией "Альфа-эко" нарастает
al Growth Fund Limited объявил, что уже начал юридические действия с целью оспорить продажу активов LV Finance, в числе которых и акции "Мегафона", компании "Альфа-эко". В IPOC утверждают, что
|06.08.2003
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"Альфа-Эко" купила телекоммуникационные активы LV-Finance
оператора ОАО «ВымпелКом», объявила о приобретении телекоммуникационных активов компании LV-Finance Ltd, среди которых 25,1% акций ОАО «МегаФон», говорится в официальном сообщении компании. Компания LV Finance была образована в 1998 г. частными лицами для реализации проектов в области консалтинга и венчурных проектов в сфере телекоммуникаций, высоких технологий и масс-медиа. Среди основных
|31.07.2001
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"Центральный телеграф" передал "ЛВ-Финанс" контрольный пакет в "Соник Дуо"
личив свою долю в "ЦТ-Мобайл" с 49%. Об этом сообщили в компании "ЛВ-Финанс", владеющей TMI. TMI и "ЛВ Финанс" тесно взаимосвязаны. "ЛВ Финанс", организованная в 1998 году, участвовала в
LV Finance Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Рожецкин Леонид 48 20
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 12
|Рейман Леонид 1065 11
|Маевский Леонид 57 10
|Маевский Игорь 39 7
|North Michael - Норт Майкл 12 5
|Яшин Валерий 80 4
|Кучарин Вадим 10 4
|Возианов Дмитрий 17 3
|Солдатенков Сергей 162 3
|Фридман Михаил 146 3
|Степашин Сергей 31 2
|Кабанов Кирилл 10 2
|Родионов Игорь 2 2
|Сатаров Георгий 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Усманов Алишер 311 2
|Евтушенков Владимир 217 2
|Потанин Владимир 91 2
|Устинов Владимир 9 2
|Авен Петр 67 2
|Барановский Игорь 12 2
|Павлов Николай 13 2
|Королев Игорь 65 2
|Антонюк Борис 69 1
|Бабаев Кирилл 56 1
|Текебаев Омурбек 10 1
|Мартиросян Ваагн 43 1
|Михайлов Олег 23 1
|Назаров Валерий 14 1
|Андросик Владимир 33 1
|Горохов Максим 17 1
|Потехина Ирина 19 1
|Вартанян Станислав 16 1
|Березовский Борис 24 1
|Митрофанов Алексей 16 1
|Окунь Александр 11 1
|Разумов Дмитрий 7 1
|Оситис Анастасия 12 1
|Лохтин Владимир 5 1
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