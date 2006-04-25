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LV Finance Group ЛВ Финанс Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент

СОБЫТИЯ

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25.04.2006 Историю "Мегафона" пересмотрят в суде

у оператору "Мегафон", его акционерам - компании "ЦТ-Мобайл", скандинавской TeliaSonera и аффилированному с IPOC холдингу "Телекоминвест", а также к бывшему владельцу "ЦТ-Мобайл" - виргинскому офшору LV Finance. Фонд требует от "ЦТ-Мобайл" передать принадлежащие ему 25,1% акций "Мегафона", от самого оператора - внести соответствующие изменения в реестр акционеров, а от остальных акционеров

20.02.2006 Скандальный консультант "Мегафона" попал под ликвидацию

t, которая до 2003 года принадлежала зарегистрированному на Британских Виргинских островах холдингу LV Finance Group (LVFG). Данная структура была основана американцем российского происхождения
30.11.2005 Архитектор дела "Мегафона" ушла из связи

оциации содействия реформе связи. Теперь г-н Маевский стал гендиректором принадлежащей ему компании LV Finance, сменив на этой должности Юлию Шпурт, руководившую в свое время продажей пакета до
23.09.2005 "Альфа" отдаст "МегаФон", но не забесплатно

Напомним, что «Альфа-групп» в 2003 году приобрела через посредников у LV Finance компанию «ЦТ-Мобайл», которой принадлежат 25,1% акций «МегаФона». Однако фонд IPOC, входящий в группу «питерских» связистов и владеющий 8% акций «МегаФона», подал ряд исков с целью о
20.04.2005 Опальный акционер "Мегафона" вернулся в Россию

Вызов на допрос был осуществлен в связи с расследованием ГУВД Москвы уголовного дела в отношении бывшего владельца LV Finance Леонида Рожецкина. Как известно, г-н Рожецкин продал летом 2003 года эту компанию Маевскому, который затем перепродал ее главный актив — 25,1% акций «Мегафона» — «Альфа-гру
21.03.2005 Акционерам «Мегафона» угрожают тюрьмой

Гражданин США российского происхождения Леонид Рожецкин в 2001 году через цепочку LV Finance — TMI — ООО «ЦТ-Мобайл» стал владельцем контрольного пакета акций компан
16.12.2004 "МегаФон" уплывает из рук "Альфы"

СNews не раз писал о подробностях сделки. В августе прошлого года зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания LV Finance продала ООО «ЦТ-Мобайл» структурам, аффилированным с «Альфа-групп». Главный актив «ЦТ-Мобайл» — это 25,1% пакет акций сотового оператора «МегаФон». Но другой акционер «МегаФона»
25.11.2004 "Питерских" выдавливают из "Мегафона"

не было». Тем временем, продолжают приходить новости из разных судов, рассматривающих спор между акционерами «Мегафона». Напомним, что в двух швейцарских судах идут слушания по иску IPOC к компании «LV Finance», которая продала «ЦТ-Мобайл» группе «Альфа». IPOC заявляет о том, что она ранее заключила два опциона на 20% и 80% акций багамского офшора TMI, через который LV Finance владе
26.08.2004 «Альфа» теряет «МегаФон»

В августе прошлого года группа «Альфа» за $295 млн. приобрела компанию LV Finance, которая контролировала 25,1% акций «МегаФона» через свою дочернюю фирму «ЦТ-Мобай
22.03.2004 Блокпакет «Мегафона» стоил $295 млн.

твенности багамской компании «Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент» (TMI), полностью контролируемой «ЛВ Финанс». 15 июля 2003 года владелец «ЛВ Финанс» Леонид Рожецкин аннулировал все сво
30.09.2003 "Альфа-Эко": Верховный суд Багамских островов отменил обеспечение по иску IPOC к "ЦТ-Мобайл"

ских островов отменил свое предыдущее решение по обеспечительным мерам в отношении ООО "ЦТ-Мобайл", LV Finance и Transcontinental Mobile Investments по иску бермудской офшорной компании IPOC In
19.09.2003 Противостояние акционеров "Мегафона" с компанией "Альфа-эко" нарастает

al Growth Fund Limited объявил, что уже начал юридические действия с целью оспорить продажу активов LV Finance, в числе которых и акции "Мегафона", компании "Альфа-эко". В IPOC утверждают, что

06.08.2003 "Альфа-Эко" купила телекоммуникационные активы LV-Finance

оператора ОАО «ВымпелКом», объявила о приобретении телекоммуникационных активов компании LV-Finance Ltd, среди которых 25,1% акций ОАО «МегаФон», говорится в официальном сообщении компании. Компания LV Finance была образована в 1998 г. частными лицами для реализации проектов в области консалтинга и венчурных проектов в сфере телекоммуникаций, высоких технологий и масс-медиа. Среди основных
31.07.2001 "Центральный телеграф" передал "ЛВ-Финанс" контрольный пакет в "Соник Дуо"

личив свою долю в "ЦТ-Мобайл" с 49%. Об этом сообщили в компании "ЛВ-Финанс", владеющей TMI. TMI и "ЛВ Финанс" тесно взаимосвязаны. "ЛВ Финанс", организованная в 1998 году, участвовала в

Публикаций - 64, упоминаний - 75

LV Finance Group и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 54
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 31
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 28
Ростелеком - Связьинвест 1719 24
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
Питерская группа связистов 441 17
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 16
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 15
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 8
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 8
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 7
Киевстар - Kyivstar 569 7
Сторм 57 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 6
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 6
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Санкт-Петербургские таксофоны, СПТ - Национальная таксофонная сеть 24 5
Ростелеком 10948 5
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 5
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 5
МегаФон - Мобиком 230 4
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 4
Mustcom 37 4
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 3
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 3
Вестлинк - Westlink 28 3
Oracle Corporation 7074 3
Астелит 137 3
Мобител 66 3
АСВТ 96 3
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 3
МТС - Система Телеком 239 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
HTC Corporation 1512 2
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Альфа-Групп 745 37
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 37
Альфа-Эко 55 21
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 5
First National Holdings 40 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Cukurova 97 3
Palmer Trading LTD - Палмер Трейдинг Лтд 3 3
Comtel Eastern 19 3
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 3
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 2
Ростелеком - Связьинвест Медиа 4 2
Национальный антикоррупционный комитет - НАК 11 2
Normanton - Нормантон 2 2
Carbon Trading Ltd - Карбон Трейдинг Лимитед - Carbonell Trading Ltd - Карбонел Трейдинг Лтд 2 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Альфа-Банк 1979 2
ПромСвязьКапитал 85 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 2
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 2
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Fellowes 32 1
Резонанс НПП 407 1
Arthur Andersen 64 1
Ростелеком Гарантия НПФ 5 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
LV Investment Partners 1 1
Смоленский Пассаж ТДК - торгово-деловой комплекс 10 1
Convergence Capital Managment - Convergence Capital - Gamma Capital 11 1
Аламос Хродингс Лтд 1 1
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - ОНЭКСИМ-банк - Объединённый экспортно-импортный банк 3 1
TimeTurns Holdings 10 1
Castle Ventures 2 1
Pretaler 1 1
Wasa Invest - Odem 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Судебная власть - Judicial power 2500 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 3
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 3
Международный арбитражный суд города Женевы 5 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
Правительство Сербии 8 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Конституционный суд РФ 112 1
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ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 3
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ЛДПР 116 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 34
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 7
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 5
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 4
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Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 3
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 2
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
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Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 267 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Microsoft Windows 2000 8678 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Intel Odem 6 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Рожецкин Леонид 48 20
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 12
Рейман Леонид 1065 11
Маевский Леонид 57 10
Маевский Игорь 39 7
North Michael - Норт Майкл 12 5
Яшин Валерий 80 4
Кучарин Вадим 10 4
Возианов Дмитрий 17 3
Солдатенков Сергей 162 3
Фридман Михаил 146 3
Степашин Сергей 31 2
Кабанов Кирилл 10 2
Родионов Игорь 2 2
Сатаров Георгий 2 2
Путин Владимир 3454 2
Усманов Алишер 311 2
Евтушенков Владимир 217 2
Потанин Владимир 91 2
Устинов Владимир 9 2
Авен Петр 67 2
Барановский Игорь 12 2
Павлов Николай 13 2
Королев Игорь 65 2
Антонюк Борис 69 1
Бабаев Кирилл 56 1
Текебаев Омурбек 10 1
Мартиросян Ваагн 43 1
Михайлов Олег 23 1
Назаров Валерий 14 1
Андросик Владимир 33 1
Горохов Максим 17 1
Потехина Ирина 19 1
Вартанян Станислав 16 1
Березовский Борис 24 1
Митрофанов Алексей 16 1
Окунь Александр 11 1
Разумов Дмитрий 7 1
Оситис Анастасия 12 1
Лохтин Владимир 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
Великобритания - Виргинские Острова 245 17
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 16
Швейцария - Цюрих 279 14
Швеция - Королевство 3782 11
Багамские Острова - Багамы 64 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Швейцария - Женева 332 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Украина 7928 7
Дания - Королевство 1337 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 6
Турция - Турецкая республика 2620 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Великобритания - Лондон 2432 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 3
Кипр - Республика 636 3
Люксембург Великое Герцогство 446 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 219 3
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 67 3
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 2
Казахстан - Республика 6048 2
Европа 24964 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Европа Восточная 3138 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Испания - Королевство 3840 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Швеция - Стокгольм 410 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 15
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 8
Приватизация - форма преобразования собственности 543 6
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 6
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 5
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 114 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Английский язык 7030 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Аудит - аудиторский услуги 1265 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 14
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Independent 111 1
Svenska Dagbladet 4 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Госрасходы - портал 70 1
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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