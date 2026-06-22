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ВымпелКом Билайн SIM-карты
СОБЫТИЯ
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ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6503 1
|Прыганов Роман 8 2
|Мазуров Александр 11 1
|Булгинов Кирилл 8 1
|Григорьев Василий 21 1
|Маркелов Виктор 17 1
|Хереш Игорь 27 1
|Рязанов Кирилл 6 1
|Канин Владимир 10 1
|Поддубный Олег 2 1
|Викторов Владимир 3 1
|Чайка Владимир 29 1
|Иванов Олег 150 1
|Сивков Арташес 17 1
|Кондратов Антон 11 1
|Коровин Алексей 16 1
|Губанов Андрей 115 1
|Макаров Андрей 29 1
|Патока Андрей 110 1
|Висневский Юрий 16 1
|Белянко Евгений 21 1
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