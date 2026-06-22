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ВымпелКом Билайн SIM-карты

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.06.2026 Билайн запустил компенсацию несправедливых списаний со стороны других операторов 1
20.11.2025 Билайн запустил продажи SIM-карт со специальным тарифом в «Пятёрочке» 2
18.11.2025 Билайн начал продажи SIM-карт в сети магазинов «Всёсмарт» 1
04.06.2025 Билайн начал продажу сим-карт в «Самокате» 2
16.09.2021 Товары и услуги «Билайн» появились на «Яндекс.маркете» 1
30.11.2020 «Мой Билайн» становится сервисным интернет-магазином с услугами для всех пользователей 1
19.05.2020 Саморегистрация SIM-карт «Билайна» стала доступна в большинстве регионов России 1
16.02.2016 Pay-Me совместно с Intel, Asbis и «Комус» запустил продажи готового решения для приема оплаты банковскими картами 1
24.12.2015 «Метро Кэш энд Керри» повысит эффективность всех бизнес-процессов с «Билайн Бизнес» 1
15.09.2015 «Билайн» вернет омичам 10% от счета в барах 1
27.01.2015 В салонах «Билайн» теперь можно застраховать имущество, здоровье и отдых 1
24.09.2014 «ВымпелКом» и «Скаут» успешно испытали технологию двухпрофильных SIM-чипов для «ЭРА-ГЛОНАСС» 2
26.05.2014 «ЭРА-ГЛОНАСС» не готова к работе из-за неспешности операторов "большой тройки" 1
16.12.2013 «Билайн Бизнес» и «ГЛОНАССсофт» представили новый М2М-сервис 1
13.06.2013 «Альфа-Банк», «Билайн» и MasterCard запустили платежный сервис на базе NFC-технологии 1
26.12.2007 Абонентам «Мобитела» доступны новые функции SIM-карт Beeline 2
20.09.2007 «ВымпелКом» представил «WiFi Агент» для корпоративных клиентов 1

Публикаций - 17, упоминаний - 21

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9451 17
МегаФон 10573 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15498 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 486 2
ИММО - Информ-Мобил 54 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 1
ГЛОНАССсофт 6 1
Cyberbird - Кибертех - Киберколлект 8 1
Samsung Electronics 10981 1
Ростелеком 10848 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3299 1
Yandex - Яндекс 9068 1
Xiaomi 2182 1
Apple Inc 13045 1
Intel Corporation 12762 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 1
ZTE Corporation 800 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1899 1
Киевстар - Kyivstar 568 1
Samsung - Harman - JBL 241 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 119 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 148 1
Мобител 66 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 145 1
СКАУТ 80 1
Альфа-Банк 1963 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1926 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 27 1
Pay-Me - Телемаркет 14 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 564 1
Visa International 1989 1
X5 Group - Перекрёсток 634 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1195 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 1
ВТБ Страхование 61 1
Комус 109 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 753 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1526 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5577 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3045 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6503 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5332 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26478 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29521 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5912 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9198 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22701 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26089 3
Аксессуары 4244 3
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6168 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2962 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 2
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 33 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 214 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3521 1
Dell Mobile Connect 23 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1268 1
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 58 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
HTC One - серия смартфонов 187 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 231 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 106 1
МегаФон SIM-карты 18 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 1
Прыганов Роман 8 2
Мазуров Александр 11 1
Булгинов Кирилл 8 1
Григорьев Василий 21 1
Маркелов Виктор 17 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8474 2
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Россия - СФО - Омская область - Омск 1266 2
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4442 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 651 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3019 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26958 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11172 3
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8535 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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