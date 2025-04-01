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Булгинов Кирилл
|01.04.2025
|Wildberries подключила «Билайн» к сервису самовывоза Click&Collect 1
|01.04.2025
|билайн первым из операторов присоединился к сервису самовывоза Click&Collect от Wildberries 1
|31.08.2021
|Назначен директор филиала МТС в Брянске 2
Булгинов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 1
|ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 37 1
|Google Android 14151 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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