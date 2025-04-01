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Булгинов Кирилл


01.04.2025 Wildberries подключила «Билайн» к сервису самовывоза Click&Collect 1
01.04.2025 билайн первым из операторов присоединился к сервису самовывоза Click&Collect от Wildberries 1
31.08.2021 Назначен директор филиала МТС в Брянске 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Булгинов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 37 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 3
Торговля розничная - Click&Collect - самовывоз 34 2
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КГУ им. К. Э. Циолковского ФГБОУ ВО - Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского - Калужский государственный педагогический университет 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
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